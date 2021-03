Kein Lockdown zu Ostern bei PRIME TIME fitness!

Sondern extra „Ei“-Lights im Virtual Club: Live Fitness Sessions, Talk mit Alfons Schuhbeck über die Heilkraft der Gewürze und beim Ernährungscoaching steht Vitamin B6&B12 auf dem Programm

Zu Ostern gibt es bei Prime Time Fitness gleich mehrere kostenlose „Ei-lights“! Nicht nur eine kostenlose Online Mitgliedschaft, die einen individuellen Home Trainingsplan, die täglichen online Trainings „Prime Sessions Live“, sowie Webinare im Bereich Ernährung und Training beinhalten stehen auf dem Plan, sondern auch besondere Webinare: Am 31. März talken Starkoch, Buchautor und FC Bayern Food Coach Alfons Schuhbeck und Henrik Gockel, Inhaber der Premiumfitnesskette Prime Time fitness und Dozent bei der Hochschule für Gesundheit und Prävention, über die Heilkraft der Gewürze. Wie kaum ein anderer versteht es der bayerische Sternekoch, Kräuter und Gewürze kreativ in der Küche einzusetzen. Aber auch das jahrtausendealte Wissen um die Heilwirkung der Gewürze hat Alfons Schuhbeck wieder neu entdeckt. Er weiß, wie man Gerichte nicht nur raffinierter, sondern auch bekömmlicher macht und wie man mit Gewürzen etwas für sein eigenes Wohlbefinden und seine Gesundheit tun kann. Sicher verrät Alfons Schuhbeck jedoch auch etwas über sein eigenes Krafttrainingsprogramm… und am Ostermontag steht beim Ernährungscoaching Vitamin B6&B12 auf dem Programm.

Die kostenlosen Webinare, tägliche Live Fitness Sessions, Ernährungscoaching und mehr bei PRIME TIME fitness im Virtual Club.

Einfach jetzt kostenlos registrieren und dabei sein!

https://www.primetime-fitness.de/virtual-club/

Henrik Gockel, CEO Prime Time fitness und Dozent der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit kommentiert: „Diese kostenlosen Mitgliedschaften verschenken wir, da ich es auch als unsere Aufgabe sehe in diesen schwierigen Zeiten etwas für das Gemeinwohl zu tun. Denn Fitnesstraining ist entscheidend für die Gesunderhaltung und die Stärkung vom Immunsystem also gleichzeitig eine Prävention gegen Covid-19. Online trainieren sich unsere Mitglieder jetzt wieder fit, schlank und schön, aber vor allem gesund.“

Weitere Informationen unter : https://www.primetime-fitness.de/virtual-club/

Für die kostenlose Mitgliedschaft von Prime Time fitness gibt es auch Upgrade-Möglichkeiten: Für nur 29,90,- EUR pro Monat gibt es zusätzlich online ein 1:1 Personaltraining und Zugang zu den beliebten 1:10 online Gruppen-Trainings, bei denen der Trainer zum Motivieren und Korrigieren quasi nach Hause ins Wohnzimmer kommt. Für unter 100,- EUR sind in der Primer VIP Mitgliedschaft gleich fünf Personaltrainings Sessions pro Monat beinhaltet. Bei einer Umwandlung einer online Mitgliedschaft in eine Studiomitgliedschaft profitiert man außerdem von vielen Extras. Des Weiteren bietet Prime Time Fitness auch ein online Personal Ernährungs-Coaching an. So könne Sie auch an Ostern von zu Hause aus fit bleiben und dem „Lockdown Speck“ keine Chance lassen.

#primetimevirtualclub #primetimefitness #premiumtraining

#onlinepersonaltraining #whereelse #onlinegrouptraining

