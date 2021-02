Neue Fitness Mitglieder in der Sommerzeit mit OUTDOOR CAMPUS von Dr. WOLFF

Konzept zur Wiederöffnung von Fitnessstudios nach dem der COVID-19-Pandemie.

Dr. WOLFF hat mit dem Outdoor Campus ein Outdoor-Konzept entwickelt, welches das Training an der frischen Luft ermöglicht.

Weniger Fitnessstudio Kündigungen im Sommer.

Neue Fitness Mitglieder in der Sommerzeit.

Mehr Sicherheit in Zeiten von Corona.

Mit dem OUTDOOR CAMPUS von Dr. WOLFF kann es gleich mit dem Training losgehen. 11 neue Geräte für das perfekte funktionale Training an der frischen Luft. Gezielte Workouts für Rücken

und Gelenke oder auch komplette Programme für alle Muskelgruppen.

Modul 1 „Power“

Kraft & Funktion

Stark in jedem Alter – hier finden Jung und Alt alle wichtigen Kraftübungen. Trainingsspaß vom klassischen Freihantel-Training bis zum funktionellen Sling-Training.

Feel Free

Krafttraining im Freien – ein Erlebnis der besonderen Art.

Hier fühlt man sich auf der Hantelbank wie am „muscle beach“.

Stay strong

Das Training mit dem eigenen Körper­gewicht ist und bleibt eine spezielle Heraus­forderung. Ob untrainiert oder Athlet: Im OUTDOOR CAMPUS findet jeder sein Level.

Modul 2 „Core Stability“

Die starke Mitte

Das perfekte Rumpfmuskeltraining als Basis für sportliche Erfolge und für Rückengesundheit im Alltag. Von leicht bis hochintensiv – immer komplex, anspruchsvoll und dynamisch!

Modul 3 „Mobility“

Training der Beweglichkeit

Die Folgen des modernen Lebensstils spürt fast jeder. Durch den bewegungsarmen Alltag verkürzen Brust-, Hüft- und Beinmuskulatur und es kommt zu Rücken- und Gelenkproblemen.

Auf die leichte Art

Das fühlt sich gut an: Einfache Dehnübungen im Stehen. Haltegriffe und Fußablagen unterstützen die korrekte Dehnposition.

Bis ins hohe Alter

Gerade ältere Menschen finden in der Mobility Station ein fantastisches Trainingsmedium: Sichere Ausgangspositionen, leichte Übungen, schneller Trainingserfolg.

Jetzt loslegen!

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit 20 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training.

„Abseits klassischer Calisthenic-Park Angebote haben wir das erste gesundheitsorientierte Rücken- und Gelenkzentrum für den Außenbereich entwickelt. Hier finden auch Untrainierte ideale Bedingungen. Die innovative Kombination von ästhetischem Produktdesign und funktionellem Training bietet zusätzliche und clevere Perspektiven. Probieren Sie es selbst!“

Dr. Hartmut Wolff

– Angebote im Einzel- und Gruppentrainingsbereich Konzept

– Outdoor Reha Sport Konzept

– Präventionskurs nach §20 SGB V Konzept

– Outdoor BGM/BGF Konzept

Sie möchten selbst einen OUTDOOR CAMPUS betreiben? Dann werden Sie Partner der Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH!

Gerne vereinbaren wir einen Termin bei Ihnen vor Ort

Dr. WOLFF Sports & Prevention

Das Unternehmen

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit über 25 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training. So gehört das Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden deutschen Medizinprodukthersteller. Unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlicher Ergebnisse entstehen hier moderne und innovative Konzepte einer geräteunterstützten Rückentherapie und des Gesundheitstrainings. Die hierzu von Dr. WOLFF entwickelten Module und die beständige Unternehmensleistung wurden vielfach international ausgezeichnet.

Erfolgreich in Therapie, Training und Geschäft

Konzeptspezifische, evaluierte Trainingspläne, wie z. B. für das Rückentherapie-Center, sichern den zielgerichteten Trainingsfortschritt, da sie spezifisch auf jedes Konzept zugeschnitten sind. Diese Therapie- und Trainingserfolge produzieren langfristige Zufriedenheit Ihrer Kunden und somit die Basis wirtschaftlicher Entwicklung. Aus der Praxis – für die Praxis: Unsere Betreiberkonzepte entstehen in ständigem Austausch mit unseren Kunden. Sie ergänzen die Dr. WOLFF Produkte mit hohem wirtschaftlichem Nutzen – immer nah an den Erfordernissen des Marktes

Gemeinsam Gesundheit gestalten

Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 25 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität. Entwickeln und erweitern Sie gemeinsam mit uns den wachsenden Gesundheitsmarkt. Wir unterstützen Sie zuverlässig – gerne weitere 25 Jahre.

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Postfach 2767

59717 Arnsberg

Tel. +49 2932 4757444

E-Mail info@dr-wolff.de

https://www.dr-wolff.de/outdoor-campus.php



