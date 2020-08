Der Outdoor Fitness-Trend wächst

Dr.Wolff OUTDOOR CAMPUS Corona adé Draußen.Gesund.Trainieren

Sommer, Sonne, Sauerstoff – der Drang nach draußen ist größer denn je. In einer Zeit mit unangenehmen Verboten sehnt sich der Mensch nach Freiheit und Freiraum. Viele haben das Training an der frischen Luft entdeckt und möchten es nicht mehr missen. Jetzt hilft eine clevere Outdoor-Konzeption um neue Kunden zu finden und alte zu binden. Die perfekte Konzeptlösung ab 100 m2 – Gesundheitstraining an der frischen Luft.

Neue mögliche Geschäftsmodelle (z. B. spezielle Sommerkampagnen und Kombi-Angebote von Sommer- und Winterabos):

o Ergänzendes Training für Jogger und Radfahrer

o Fitness- und Hallensportler erweitern ihr Training

o Reha-Sport im Freien

Klar definiertes Konzept

o gesundheitsorientiert

o organisiert durch drei unterschiedliche Module

o bezahlbar

MODUL 1: POWER Krafttraining

MODUL 2: CORE STABILITY Rücken- und Gelenktraining für kräftige Rumpfmuskulatur und gesunden Rücken

MODUL 3: MOBILITY Beweglichkeitstraining & Dehnung: Die Basics für mehr Flexibilität

Out of the box – mit Marketing und Schulung. Kein Bohren, keine Fundamente, kein Fallschutz – Geräte aufstellen und starten.

Corona adé – Referenzanlagen gesucht

Dr. WOLFF Sports & Prevention

Das Unternehmen

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit über 25 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training. So gehört das Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden deutschen Medizinprodukthersteller. Unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlicher Ergebnisse entstehen hier moderne und innovative Konzepte einer geräteunterstützten Rückentherapie und des Gesundheitstrainings. Die hierzu von Dr. WOLFF entwickelten Module und die beständige Unternehmensleistung wurden vielfach international ausgezeichnet.

Erfolgreich in Therapie, Training und Geschäft

Konzeptspezifische, evaluierte Trainingspläne, wie z. B. für das Rückentherapie-Center, sichern den zielgerichteten Trainingsfortschritt, da sie spezifisch auf jedes Konzept zugeschnitten sind. Diese Therapie- und Trainingserfolge produzieren langfristige Zufriedenheit Ihrer Kunden und somit die Basis wirtschaftlicher Entwicklung. Aus der Praxis – für die Praxis: Unsere Betreiberkonzepte entstehen in ständigem Austausch mit unseren Kunden. Sie ergänzen die Dr. WOLFF Produkte mit hohem wirtschaftlichem Nutzen – immer nah an den Erfordernissen des Marktes

Gemeinsam Gesundheit gestalten

Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 25 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität. Entwickeln und erweitern Sie gemeinsam mit uns den wachsenden Gesundheitsmarkt. Wir unterstützen Sie zuverlässig – gerne weitere 25 Jahre.

Dr. WOLFF Sports & Prevention GmbH

Postfach 2767

59717 Arnsberg

Fax +49 2932 475740

Tel. +49 2932 4757444

info@dr-wolff.de

www.dr-wolff.de

