Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Berlin

Sichere Festplattenernichtung in Berlin, nach DIN Form und DSGVO Konform

Verlassen Sie sich auf unsere Festplatten Löschung in Berlin

Wenn es um die Datenlöschung einer Festplatte geht, sollten Sie sich an unseren Dienst wenden. Wir bieten Ihnen die Abholung vor Ort und die anschließende Festplatten Löschung Berlin in unserem Unternehmen. Dabei wird streng auf den Datenschutz geachtet, unsere Mitarbeiter sind zu Verschwiegenheit angehalten. Wie vertrauenswürdig wir sind, sehen Sie auch daran, dass wir uns seit vielen Jahren auf den Markt halten konnten!

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Festplatten Vernichtung in Berlin geht. Sie können stets auf uns zählen, wir vermeiden den Daten Missbrauch. Viele Betriebe stellen laufend die Hardware um, weil neuere Modelle einfach effizienter arbeiten. Dies ist auch gut so, aber der Datenschutz darf dabei nie zu kurz kommen. Sie als Unternehmer haben sich dazu verpflichtet und bei Missachtung können Ihnen hohe Bußgelder drohen. Es gibt einige Firmen, die meinen, es würde ausreichen, Festplatten am Rechner zu löschen und diese dann in den Müll zu werfen. Begehen Sie diesen Fehler nicht. Denn Firmen müssen Daten endgültig vernichten! Dies ist mit einem PC noch lange nicht gemacht. Denn die Daten können mit einer anderen Software ganz leicht wiederhergestellt werden und genau dies gilt es zu vermeiden.

Warum Sie sich an unsere Festplatten Vernichtung in Berlin wenden sollten

Es gibt gute Gründe, sich für unser Unternehmen zu entscheiden, wenn es um die endgültige Festplatten Vernichtung in Berlin geht. Unser Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung. Sprich: Wir kennen uns aus und wissen genau, wie man bei der Festplatten Löschung Berlin mit anschließender Vernichtung, vorzugehen hat. Bei uns passieren keine Fehler und Ihre Daten werden so professionell entfernt und sind nie wieder greifbar, auch nicht für Hacker. Wir bieten Ihnen für die Festplatten Zerstörung in Berlin gute Preise. Davon dürfen Sie sich gerne selbst überzeugen. Alle bisherigen Kunden waren mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Wir haben aber noch ein wenig mehr zu bieten.

Unsere Festplatten Vernichtung Berlin kommt zu Ihnen. So ersparen Sie sich viele Wege, Arbeitskraft und Mühe. Wir holen nicht nur Ihre Festplatten, Sie können uns auch gerne ganze Rechner überlassen, die entsorgt werden sollen, nachdem die Festplatten Löschung Berlin stattgefunden hat. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und lassen Sie sich von unserem guten Service überzeugen.

