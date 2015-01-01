ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Dornbirn

ProCoReX Europe GmbH sorgt in Dornbirn für zertifizierte, DSGVO-konforme Vernichtung von Datenträgern und Festplatten – sicher, gesetzeskonform und nachhaltig.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der stetigen Zunahme sensibler Daten gewinnt die zertifizierte Datenträgervernichtung in Dornbirn sowie die professionelle Festplattenvernichtung in Dornbirn für Unternehmen, Behörden und Institutionen immer mehr an Bedeutung. Die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch die DSGVO und die NIS2-Richtlinie, verlangen eine lückenlose, dokumentierte und endgültige Vernichtung sämtlicher Datenträger. Fehlerhafte oder unsachgemäße Entsorgung kann zu erheblichen Bußgeldern, Reputationsverlusten und persönlicher Haftung der Verantwortlichen führen.

ProCoReX Europe GmbH ist in Dornbirn der erfahrene und zertifizierte Ansprechpartner für die sichere Vernichtung sensibler Daten. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Full Service, der mit einer individuellen Beratung beginnt und die sichere Abholung sowie den Transport der Datenträger in verschlossenen Sicherheitsbehältern beinhaltet. Die Vernichtung erfolgt nach den strengen Vorgaben der ISO 21964 (ehemals DIN 66399). Jeder Schritt des Prozesses der Datenträgervernichtung in Dornbirn und der Festplattenvernichtung in Dornbirn wird lückenlos dokumentiert und kann auf Wunsch per Video begleitet werden. Nach Abschluss erhalten Kundinnen und Kunden ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat als Nachweis für Audits, interne Kontrollen und externe Prüfungen.

Das Leistungsangebot von ProCoReX Europe GmbH ist speziell auf die Anforderungen in Dornbirn abgestimmt. Neben der Festplattenvernichtung in Dornbirn werden auch weitere Speichermedien wie SSDs, USB-Sticks, Magnetbänder und Mobilgeräte rechtskonform und endgültig zerstört. Die eingesetzten Verfahren werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie der DEKRA kontrolliert und erfüllen höchste Schutzklassen nach ISO 21964. Der Transport der zu vernichtenden Datenträger erfolgt mit behördlicher Genehmigung und kann auf Wunsch mit einem gepanzerten Werttransporter durchgeführt werden, um maximale Sicherheit während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind zentrale Bestandteile des Angebots. ProCoReX Europe GmbH sorgt für die umweltgerechte Weiterverwertung der verbleibenden Hardware und pflanzt für jeden Auftrag Bäume – zunächst in Deutschland, künftig auch europaweit. Darüber hinaus werden soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen in der Region Dornbirn unterstützt. Unternehmen und Organisationen profitieren somit nicht nur von zertifizierter Datenträgervernichtung in Dornbirn und Festplattenvernichtung in Dornbirn, sondern leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung sozialer Verantwortung.

Mit ProCoReX Europe GmbH setzen Unternehmen und Behörden in Dornbirn auf einen erfahrenen Partner für Datenträgervernichtung in Dornbirn und Festplattenvernichtung in Dornbirn, der für zertifizierte Sicherheit, lückenlose Dokumentation, nachhaltige Prozesse und persönliche Beratung steht. Die endgültige und rechtskonforme Vernichtung sensibler Daten ist ebenso gewährleistet wie ein wertvoller Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Förderung sozialer Projekte. Wer nachhaltige IT-Entsorgung und zertifizierte Datenvernichtung auf höchstem Niveau sucht, findet in ProCoReX Europe GmbH den richtigen Ansprechpartner in Dornbirn.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.at/festplattenvernichtung-in-dornbirn/

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.at/festplattenvernichtung-in-dornbirn/

email : presse@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Kuh-Gold-Ratio EDV und IT Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung