EDV und IT Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH macht EDV und IT Entsorgung in Mannheim für Einzelunternehmen und Agenturen einfach: zertifizierte Datenträgervernichtung, unkomplizierte Abwicklung.

Nicht nur Großkonzerne, sondern ebenso Einzelunternehmen und Agenturen stehen vor der Aufgabe, sensible Kundendaten und Betriebsgeheimnisse bei der EDV und IT Entsorgung in Mannheim wirksam zu schützen. Die ProCoReX Europe GmbH sorgt dafür, dass IT-Sicherheit und Nachweispflichten nicht als zusätzliche Belastung, sondern als fester Bestandteil eines modernen und integrierten Betriebsablaufs umgesetzt werden können. Nach einer unkomplizierten Anmeldung werden sämtliche IT-Komponenten, die entsorgt werden sollen, genau erfasst und fachgerecht abgeholt. Anschließend bereitet ProCoReX Europe GmbH diese für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim vor. Die Vernichtung der Speichermedien folgt dabei strikt den Vorgaben der DIN 66399. Für jedes einzelne Medium werden digitale Nachweise und Zertifikate erstellt, die alle Anforderungen für Audits, Compliance-Kontrollen oder Kundenprojekte erfüllen. ProCoReX begleitet die EDV und IT Entsorgung in Mannheim von der ersten Beratung bis zur endgültigen Verwertung mit einem flexiblen, serviceorientierten Ansatz. Alle recyclebaren Materialien werden konsequent dem Wertstoffkreislauf zugeführt, während umweltbelastende Bestandteile getrennt gesammelt und gesetzeskonform entsorgt werden. So erhalten Einzelunternehmen und Agenturen eine rundum sichere, nachhaltige und risikoarme Lösung – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, rechtssicherer IT-Entsorgung und persönlicher Betreuung durch die ProCoReX Europe GmbH aus einer Hand.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

