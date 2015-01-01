ProCoReX Europe GmbH erweitert Vernichtungskapazitäten – Sicherheitsstufe E-5 für Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet ab sofort die zertifizierte Vernichtung elektronischer Datenträger auf Sicherheitsstufe E-5 nach ISO 21964 und NIS2 – mit Fokus auf maximale Sicherheit und DSGVO-Konform

Die ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe in der sicheren und gesetzeskonformen Vernichtung elektronischer Datenträger, insbesondere im Bereich moderner Speichertechnologien wie SSD, M.2 und NVMe. Angesichts der verschärften Anforderungen durch die ISO 21964 sowie die NIS2-Richtlinie wurde der Maschinenpark gezielt um innovative Vernichtungstechnologien erweitert. Die Festplattenvernichtung nach H-5 erfüllt bereits hohe Anforderungen an die Datenträgervernichtung. Mit der neu angeschafften Spezialmaschine kann das Unternehmen nun SSDs, NVMe, M.2 und weitere elektronische Speichermedien nicht nur wie bisher auf Sicherheitsstufe E-2, sondern auf der höchsten Stufe E-5 vernichten. Diese Investition belegt das konsequente Engagement der ProCoReX Europe GmbH für maximale Vernichtungssicherheit, Effizienz und die Einhaltung aktueller gesetzlicher Vorgaben. Die neue Technologie ermöglicht die vollständige physische Zerstörung selbst modernster Speichermedien und garantiert, dass sensible Daten unwiderruflich gelöscht werden – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, Behörden und Organisationen mit hohen Ansprüchen an Datenschutz und Compliance. Durch die Erweiterung des Leistungsspektrums bietet ProCoReX Europe GmbH ihren Kundinnen und Kunden einen noch umfassenderen Schutz vor Datenmissbrauch und unterstützt aktiv bei der Umsetzung der aktuellen Vorgaben der ISO 21964 und NIS2-Richtlinie. Die zertifizierte PC Entsorgung sowie die professionelle Computer Entsorgung werden damit auf ein neues Sicherheitsniveau gehoben – für eine zukunftssichere, gesetzeskonforme und nachhaltige IT-Entsorgung in Deutschland und weiteren europäischen Ländern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : presse@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Fed und der Goldpreis