Strengere Datenschutzstandards bei der IT-Entsorgung: ProCoReX Europe GmbH setzt Maßstäbe für PC-Entsorgung

Rechtssichere PC-Entsorgung und Computerentsorgung –

zertifiziert, DSGVO- und NIS2-konform, mit lückenloser Dokumentation und höchster Vernichtungssicherheit für Unternehmen und Behörden

Die verschärften Anforderungen der DSGVO, aktueller Datenschutzgesetze und der NIS2- Richtlinie stellen Unternehmen in Berlin zunehmend vor Herausforderungen bei der sicheren Entsorgung von ITGeräten und Datenträgern. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesem Bedarf mit einem umfassenden, zertifizierten Service für die PC Entsorgung in Berlin und die Computerentsorgung in Berlin. Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, die lückenlose Dokumentation sämtlicher Entsorgungsschritte sowie die Vernichtung sensibler Daten nach ISO 21964 sind zentrale Bestandteile des Angebots. Das zertifizierte Verfahren der ProCoReX Europe GmbH beginnt mit einer individuellen Beratung und reicht von der sicheren Abholung über den Transport in verschlossenen Sicherheitsbehältern bis zur zertifizierten Vernichtung. Jeder Schritt im Prozess der PC-Entsorgung in Berlin und der Computer Entsorgung in Berlin wird revisionssicher dokumentiert und kann auf Wunsch per Video begleitet werden. Nach Abschluss erhalten Unternehmen ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat, das als Nachweis für Audits, interne Kontrollen und externe Prüfungen dient. Die Nachweispflicht und eine transparente, rechtssichere Dokumentation aller Entsorgungsschritte stärken das Vertrauen von Kunden und Partnern und minimieren Haftungsrisiken. Die eingesetzten Verfahren erfüllen höchste Schutzklassen nach ISO 21964 und werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie der DEKRA kontrolliert. Neben Festplatten und PCs werden auch SSDs, Magnetbänder, USB-Sticks und Mobilgeräte endgültig und gesetzeskonform zerstört. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind feste Bestandteile des Angebots: Die umweltgerechte Weiterverwertung der verbleibenden Hardware sowie die Unterstützung regionaler Projekte und Initiativen ergänzen das Serviceportfolio. Mit diesem umfassenden Ansatz bietet ProCoReX Europe GmbH Unternehmen in Berlin eine sichere, nachhaltige und gesetzeskonforme Lösung für die Entsorgung sensibler IT-Komponenten und positioniert sich als verlässlicher Partner für die digitale Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

