  • Strengere Datenschutzstandards bei der IT-Entsorgung: ProCoReX Europe GmbH setzt Maßstäbe für PC-Entsorgung

    Rechtssichere PC-Entsorgung und Computerentsorgung –
    zertifiziert, DSGVO- und NIS2-konform, mit lückenloser Dokumentation und höchster Vernichtungssicherheit für Unternehmen und Behörden

    Die verschärften Anforderungen der DSGVO, aktueller Datenschutzgesetze und der NIS2- Richtlinie stellen Unternehmen in Berlin zunehmend vor Herausforderungen bei der sicheren Entsorgung von ITGeräten und Datenträgern. ProCoReX Europe GmbH begegnet diesem Bedarf mit einem umfassenden, zertifizierten Service für die PC Entsorgung in Berlin und die Computerentsorgung in Berlin. Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, die lückenlose Dokumentation sämtlicher Entsorgungsschritte sowie die Vernichtung sensibler Daten nach ISO 21964 sind zentrale Bestandteile des Angebots. Das zertifizierte Verfahren der ProCoReX Europe GmbH beginnt mit einer individuellen Beratung und reicht von der sicheren Abholung über den Transport in verschlossenen Sicherheitsbehältern bis zur zertifizierten Vernichtung. Jeder Schritt im Prozess der PC-Entsorgung in Berlin und der Computer Entsorgung in Berlin wird revisionssicher dokumentiert und kann auf Wunsch per Video begleitet werden. Nach Abschluss erhalten Unternehmen ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat, das als Nachweis für Audits, interne Kontrollen und externe Prüfungen dient. Die Nachweispflicht und eine transparente, rechtssichere Dokumentation aller Entsorgungsschritte stärken das Vertrauen von Kunden und Partnern und minimieren Haftungsrisiken. Die eingesetzten Verfahren erfüllen höchste Schutzklassen nach ISO 21964 und werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie der DEKRA kontrolliert. Neben Festplatten und PCs werden auch SSDs, Magnetbänder, USB-Sticks und Mobilgeräte endgültig und gesetzeskonform zerstört. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind feste Bestandteile des Angebots: Die umweltgerechte Weiterverwertung der verbleibenden Hardware sowie die Unterstützung regionaler Projekte und Initiativen ergänzen das Serviceportfolio. Mit diesem umfassenden Ansatz bietet ProCoReX Europe GmbH Unternehmen in Berlin eine sichere, nachhaltige und gesetzeskonforme Lösung für die Entsorgung sensibler IT-Komponenten und positioniert sich als verlässlicher Partner für die digitale Zukunft.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de
    email : presse@procorex.de

    Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

    Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de
    email : presse@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer- und PC Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH setzt Maßstäbe bei der Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen aller Branchen in Frankfurt eine Computer- und PC Entsorung mit umfassend zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltigen Prozessen....

    2. Computer und PC Entsorgung in Augsburg: ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe mit der zertifizierung
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Augsburg Computer und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung - für maximale Datensicherheit, Umweltschutz und Rechtssicherheit....

    3. Elektroschrott entsorgung in Dortmund – ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei Nachhaltigkeit.
      ProCoReX Europe GmbH bietet in Dortmund professionelle Elektroschrott entsorgung und garantiert sichere Vernichtung sensibler Daten - nachhaltig, zertifiziert und gesetzeskonform....

    4. ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei der Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt
      Professionelle Elektroschrott Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit und Nachhaltigkeit bei der Entsorgung und Vernichtung von Datenträgern....

    5. ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei umweltfreundlicher Elektroschrott Entsorgung in Dresden
      Nachhaltige Lösungen für Unternehmen: ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Elektroschrott Entsorgung und sichere Datenträgervernichtung in Dresden....

    6. ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche Elektroschrott Entsorgung in Leipzig
      Nachhaltige IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung: ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Leipzig eine sichere und umweltbewusste Lösung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.