EDV und IT Entsorgung in Aachen: ProCoReX Europe GmbH digitalisiert die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH wird die EDV und IT Entsorgung in Aachen durch digitale Nachverfolgbarkeit, zertifizierte Datenträgervernichtung und nachhaltiges Wertstoffmanagement auf ein neues Niveau.

Die sichere EDV und IT Entsorgung in Aachen ist für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen eine zentrale Herausforderung, die weit über das bloße Recycling von Hardware hinausgeht. Es erfordert einen umfassenden Ansatz, der Datenschutz, ökologische Verantwortung und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Die ProCoReX Europe GmbH hat genau für diesen Bedarf eine wegweisende Lösung entwickelt, die höchste Standards in allen diesen Bereichen setzt und damit die Grundlage für einen verantwortungsbewussten Umgang mit ausgedienten IT-Systemen legt. ProCoReX Europe GmbH spezialisiert sich auf die zertifizierte Datenträgervernichtung in Aachen nach der strengen DIN Norm 66399 und bietet die höchste Schutzklasse 3 von 3. Mit über 18 Jahren Expertise stellt das Unternehmen sicher, dass alle vertraulichen Informationen auf Festplatten, SSDs und anderen Datenträgern unwiderruflich zerstört werden. Dieser Prozess ist von entscheidender Bedeutung, da eine unsachgemäße Entsorgung nicht nur zu Datenmissbrauch und Industriespionage führen kann, sondern auch hohe DSGVO-Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des Jahresumsatzes nach sich ziehen kann. Für jeden PC oder jedes Notebook ist die Basis-Vernichtung einer Festplatte kostenfrei enthalten; pro Server können sogar bis zu fünf Datenträger kostenfrei vernichtet werden, sofern diese ausgebaut und lose bereitgestellt werden. Ein weiterer Kernaspekt dieses umfassenden Angebots ist die kostenfreie Verwertung der IT-Endgeräte (Computer, Notebooks, Server). Nach der Abholung, für die lediglich entfernungsabhängige Anfahrtskosten anfallen, werden die Geräte fachgerecht und umweltfreundlich recycelt. Jeder Schritt der EDV und IT Entsorgung in Aachen, von der lückenlosen Dokumentation des Gerätezustands bis zur Ausstellung rechtsverbindlicher Zertifikate über die Datenträgervernichtung in Aachen, sichert die Compliance des Kunden und dient als wichtiger Nachweis für Audits und externe Prüfungen. Die ProCoReX Europe GmbH ist kein gewöhnlicher Entsorgungsbetrieb, sondern ein strategischer Partner für IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit. Das Engagement von ProCoReX Europe GmbH in Aachen geht über den reinen Service hinaus: Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Verwertungsprozesse, um wertvolle Rohstoffe zurück in den Kreislauf zu führen. Durch die Unterstützung von Aufforstungsprojekten in Partnerschaft mit Plant-My-Tree und das Engagement in sozialen Initiativen wie beispielsweise mit der Caritas, verbindet ProCoReX ökologische Verantwortung mit gesellschaftlichem Wohl. Diese ganzheitliche Herangehensweise macht die sichere EDV und IT Entsorgung in Aachen zu einer verantwortungsvollen Wahl für alle, die nicht nur ihre Daten schützen, sondern auch aktiv Gutes für Umwelt und Gesellschaft tun wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-aachen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

