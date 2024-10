Was sind PIWI Weine und was sollte man als Weinkenner darüber wissen?

Die Weinbranche ist in Bewegung, neue Trends und aktuelle Themen finden sich auch hier wieder. Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei Weinen eine immer größere Rolle, wie die PIWI Weine zeigen.

Schweiz, 10.10.2024 – Eine nachhaltige Alternative im Weinbau mit vielversprechender Zukunft

Moderne Weine sollen viele Kriterien erfüllen. Der Reifegrad, Geschmacksnuancen, eine Resistenz gegenüber Krankheitsbildern müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Nachhaltigkeit ist ein weiterer Punkt, der erfüllt werden soll. Die neuen PIWI Weine erfüllen die Anforderungen und haben viele Weinkenner mittlerweile überzeugt.

PIWI Weine – Qualitätserzeugnisse mit Nachhaltigkeit

Hinter PIWI (Pilzwiderstandsfähig) stehen moderne Weine, die auf nachhaltige Weise produziert werden und aus Rebsorten mit hohen Resistenzeigenschaften gewonnen werden. Die Nachhaltigkeit zeigt sich darin, dass die Widerstandskraft gegenüber Pilzerkrankungen (wie Mehltau) hoch ausgeprägt ist, und Pflanzenschutzmittel selten benutzt werden müssen.

Die Umwelt wird somit, im Gegensatz zu anderen Sorten, geschont. Die Züchtung der PIWI Weine erfolgt mittels Kreuzung zwischen Vitis-Arten. Es kommt eine klassische Methodik der Rebzüchtung zum Einsatz, wobei durch gezielte Selektion Wert auf Ökologie in Verbindung mit hoher Weinqualität gelegt wird. Weinliebhaber erleben mit der Züchtung neuer PIWIs einen Aufwind im Bereich des ökologischen Weinbaus.

Merkmale für moderne Weine

Viele PIWIs sind mit lockeren Trauben versehen. Diese haben den Vorteil, nach Regenschauern schnell abzutrocknen. Schädliche Pilzsporen lieben Feuchtigkeit – ihre Ansiedlung wird damit wesentlich erschwert. Darüber hinaus besitzen PIWIs eine feste Beerenhaut, die sie vor einem Einfall von Pilzen beschützt. Dies wirkt sich nicht zuletzt positiv auf die Umwelt sowie die Verbrauchergesundheit aus.

Gentechnik kommt beim Züchten der Weine nicht zum Einsatz. Rebsorten der PIWI Weine eignen sich prima für den Anbau in schwer zugänglichen, steilen Lagen, beispielsweise im baden-württembergischen Kaiserstuhl. Durch diese Merkmale punkten PIWI Weine und sind eine nachhaltige Alternative im Weinbau – mit vielversprechender Zukunft und steigenden Marktanteilen.

Nachhaltig, ökologisch, modern – vor allem aber höchster Genuss

Geschmacklich brauchen sich PIWI Weine nicht zu verstecken. Beim Vergleich von sieben PIWI-Sorten mit Weinen von traditionsreichen Sorten wie beispielsweise Sauvignon Blanc, Riesling, Merlot und Muskateller (alle vom selben Weinberg) schnitten die neuen Züchtungen im Bereich Rotweine ebenso gut ab. PIWI Rosé- und Weißweine wurden besser bewertet. Ausdrucksstark und mit oftmals eigenwilligen Geschmacksnuancen haben sich die Weine etabliert. Es gibt zum Beispiel die Sorte Muscaris, vergleichbar mit Muskateller. Helios entspricht dem Weißburgunder und Souvignier Gris entspricht im Geschmack einem Grauburgunder.

Weinklimaschränke für die perfekte Lagerung

Wie für andere Weinsorten gilt für moderne, hochwertig hergestellte PIWI Weine: Die korrekte Lagerung sowie eine richtige Temperierung haben eine enorme Bedeutung. Das ist essentiell für den Qualitätserhalt und verstärkt darüber hinaus den späteren Weingenuss. Moderne Weine benötigen eine professionelle Lagermöglichkeit, um in geschützter Form weiter zu reifen.

Das Unternehmen SWISSCAVE aus der Schweiz bietet für eine professionelle Weinlagerung und Reifung passende Weinklimaschränke sowie Wein-Temperier-Schränke an. Mit einem hochwertigen Weinklimaschrank von SWISSCAVE gelingt es, PIWI Weine adäquat zu lagern. Von der Classic-, Premium- bis zur Deluxe-Edition – Weinkenner weltweit schätzen die Qualität und Funktionalität der SWISSCAVE-Weinschränke.

Viele Merkmale sprechen für SWISSCAVE-Weinkühlschränke: 2-Zonen-Kühlsystem, Temperaturzonen für eine konstante Temperatur, energieeffiziente Bauweise mit optimaler Luftverteilung. SWISSCAVE schafft ideale Lagervoraussetzungen, edle Weine aufzubewahren. In einem kostenfreien Beratungsgespräch wird SWISSCAVE die Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten der Weinkühlschränke gerne erläutern. https://swisscave.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2024)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : info@swisscave.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : info@swisscave.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bewahr mir meine Kinderaugen – die berührende Ballade von Denise Blum MEGA-Übernahme im Lithiumsektor: Rio Tinto kauft Arcadium – Auch neuer Lithium-Fund sorg für Furore!