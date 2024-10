360°-Panorama-Touren: Online-Booster für Kommunen, Handel und Tourismus

multimaps360 etabliert mit virtuellen Touren ein mächtiges Kommunikationswerkzeug für Kommunen. Das innovative Konzept wurde zum kostenfreien Multiplikator, der Anbieter wie Besucher fasziniert.

Gegründet im Jahr 2015, hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, die Digitalisierung im Tourismus voranzutreiben. multimaps360 spezialisiert sich auf die Gestaltung interaktiver 360-Grad-Rundgänge mit High-End-Drohnen und bietet dynamisch wachsende Netzwerke, die den Partnern von multimaps360 mehr Aufmerksamkeit und steigenden Traffic für ihre Webseiten generieren.

Mit ersten Touren durch Augsburg und Rundflügen über das Fränkischen Seenland begann die Erfolgsgeschichte, die seither immer mehr Kommunen, Unternehmen und Regionen begeistert. Nicht umsonst wurde multimaps360 vom Fraunhofer-Institut für sein Konzept einer innovativen Netzwerkstrategie ausgezeichnet.

Faszinierende Luft-, Boden- und Indoor-Panoramen bilden die Basis für das Onlinemarketing-Tool, über das alle tourismus-relevanten Zielgruppen erreicht werden können. Alle Panoramen stellt mulitmaps360 kostenlos zur Verfügung – kostenpflichtig wird der Service für einen Kunden nur dann, wenn er einen expliziten Eintrag oder eine bestimmte Perspektive seiner Destination in einem Panorama wünscht. So finden die innovativen 360°-Lösungen nicht nur im Tourismus Anwendung, sondern auch im Kontext von Kunst und Kultur, in Gastronomie und Hotellerie, im Bildungswesen und bei Handelsunternehmen. Dieses Zusammenspiel verschiedenster Branchen und Anbieter macht die Touren für den Betrachter so reizvoll und für alle Beteiligten zum nachhaltigen Erfolgskonzept.

Ob es darum geht, Besuchern virtuelle Einblicke in Attraktionen, Hotels und Museen zu bieten oder um eine virtuelle Campus-Tour, die potenzielle Studierende für sich einnehmen soll: Die unterschiedlichen Kontexte zeigen bereits die Vielseitigkeit und Vorteile von Panorama-Touren für alle denkbaren Branchen und Bereiche, die jede beteiligte Website zum Multiplikator für sein Angebot werden lassen.

Alle Unternehmer in den aufgenommenen Regionen und Kommunen können die in technischer Perfektion erstellten 360-Grad-Touren kostenfrei für ihr Onlinemarketing nutzen und tragen damit selbst aktiv zur Distribution bei. Individuelle Touren, etwa für Tourismusverbände, werden nach Wunsch produziert und mit Branding, Werbeinhalten und sogenannten Points of Interest ausgestattet, die die Besucher direkt zu den beteiligten Websites führen.

Das Angebot der virtuellen Rundgänge ist und bleibt frei zugänglich für Websitebetreiber, die Panorama-Touren kostenlos in ihre Webseiten integrieren und veröffentlichen können. Damit öffnet multimaps360 allen Kommunen, Tourismusverbänden und Unternehmen im Allgemeinen die Türen für ein zielführendes Marketing im Zeichen der Zeit. Interessenten finden die aktuellen 360-Grad-Panoramen zur freien Verwendung auf der multimaps360-Homepage.

multimaps360 wurde 2015 in Augsburg gegründet. Das Unternehmen produziert Panorama-Aufnahmen, -Touren oder virtuelle Rundgänge für Städte, Tourismus-Regionen, Destinationen oder Unternehmen und bietet damit einen attraktiven Mehrwert, den alle Webseiten-Betreiber und alle User für sich nutzen können. Durch faszinierenden 360° Luft- und Boden-Panoramen in Kombination mit einer innovativen Anwendungssoftware hat multimaps360 ein effizientes Online-Marketing-Tool entwickelt, das neue Perspektiven für das regionale Marketing eröffnet.

