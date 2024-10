Canada Nickel kündigt eine finanzielle Unterstützung der kanadischen Regierung in Höhe von 4,38 Millionen Dollar an

Höhepunkte

– Vorbehaltlich genehmigter Beitrag zur Unterstützung von Vorstudien für die elektrische Infrastruktur.

– Bereitgestellt für Canada Nickel im Rahmen von Stream 1 des Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF).

– Die Vorstudien begannen im April 2024 und werden voraussichtlich im Juni 2025 abgeschlossen sein.

SUDBURY – 09. Oktober 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – gab heute gemeinsam mit der kanadischen Regierung bekannt, dass das Unternehmen eine bedingte Genehmigung für einen Beitrag von 4,38 Millionen C$ aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) von Natural Resources Canada erhalten hat.

Die Spende dient der Unterstützung der laufenden Studien („Studien“) des Unternehmens, um vorbereitende Bau- und Projektentwicklungsaktivitäten auf dem Vorzeige-Nickelsulfidprojekt Crawford („das Projekt“) durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf der elektrischen Infrastruktur liegt. Die Studien sind ein entscheidender Schritt für Canada Nickel und die kanadische Regierung, um die Entwicklung einer sauberen Energieinfrastruktur zu gewährleisten, die Innovationen im Bergbausektor fördert.

„Canada Nickel ist dankbar für den Beitrag der kanadischen Regierung in dieser wichtigen Phase des Crawford-Nickelsulfidprojekts, in der wir die technischen Arbeiten und die Genehmigungsverfahren abschließen, die erforderlich sind, um unser Projekt in Richtung Bau voranzutreiben“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. „Durch die Unterstützung dieser Studien investiert die Bundesregierung in die rechtzeitige Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur, um eine stabile Quelle für wichtige Mineralien zu gewährleisten, das Wirtschaftswachstum zu fördern, mehr als 1.500 gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und ihr Engagement für Netto-Null-Kohlenstoffziele voranzutreiben, wenn Crawford in Produktion ist.“

Bei erfolgreicher Umsetzung der elektrischen Infrastruktur und durch die Nutzung des sauberen Stromnetzes von Ontario werden die Studien voraussichtlich zu einer Bergbauproduktion führen, die die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem dieselbetriebenen Betrieb um mehr als 60 % senken wird. Das Crawford-Nickelsulfid-Projekt umfasst auch eine permanente Kohlenstoffspeicherungskomponente, wodurch das Projekt über seine gesamte Lebensdauer einen potenziellen Netto-Null-Ausstoß an CO2 aufweist und somit Kanadas Netto-Null-Emissionsziel für 2050 und seine Umweltverpflichtungen unterstützt.

„Mit der Finanzierung durch die kanadische Regierung wird das Crawford Nickel Sulphide Project von Canada Nickel dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Nickel zu decken und Kanada als zuverlässigen Lieferanten von wichtigen Mineralien zu positionieren, die die Welt kaufen möchte. Projekte wie dieses bauen auf der langen Geschichte und der Erfahrung der Region Timmins als Bergbaugebiet auf. Sobald die Mine in Betrieb ist, wird sie etwa 1.500 Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum in der Region jetzt und in Zukunft fördern.“

Zeitplan und Finanzierung des Programms

Die Studien sollen bis Juni 2025 abgeschlossen werden. Die Investition der kanadischen Regierung wird einen Teil der geschätzten Studienkosten in Höhe von 9,6 Millionen C$ abdecken, wobei Canada Nickel die restlichen 5,2 Millionen C$ beisteuert. Der Beitrag unterliegt einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung, der Einigung über die endgültige Dokumentation und anderen üblichen Bedingungen.

Weitere Informationen über die Initiativen von Canada Nickel und dieses Projekt finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sydney Oakes, Direktorin für Beziehungen zu Einheimischen und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 905-929-7151

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Über den Critical Minerals Infrastructure Fund

Der Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) wird über einen Zeitraum von sieben Jahren bis zu 1,5 Milliarden Dollar an Bundesmitteln für saubere Energie- und Verkehrsinfrastrukturprojekte bereitstellen, die für die nachhaltige Entwicklung und den Ausbau der kritischen Mineralien in Kanada erforderlich sind. Stream 1 (Bauvorbereitung und Projektentwicklung) finanziert Aktivitäten im Vorfeld der Bauarbeiten, die erforderlich sind, um Projekte bis zur Fertigstellung voranzutreiben, einschließlich Studien, Planung, Entwurfsarbeiten, Bewertungen, infrastrukturspezifische Konsultationen, Wissensaustausch und Einbeziehung indigener Gemeinschaften und Organisationen sowie anderer betroffener Gemeinschaften.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der Bau von Verarbeitungsanlagen (und deren Zeitplan), die Fähigkeit des Unternehmens, Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird, die Wirksamkeit des IPT-Karbonisierungsverfahrens von Canada Nickel und die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt keine Zusicherung, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören u.a: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die in der Darlehensvereinbarung festgelegten Verpflichtungen einzuhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada

email : markselby@canadanickel.com

Pressekontakt:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

email : markselby@canadanickel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wireless Video Kamera mit LED Leuchte für Lupenbrille – Flamingo Innocan Pharma feiert die Aufnahme von Dr. Joseph Pergolizzi in die Liste der Top 2 % der weltweit meistzitierten Wissenschaftler der Universität Stanford