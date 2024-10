Tipps für Privatverkäufer

Ulrich Bartelt und sein Team wissen, wie Eigentümer den Immobilienverkauf geschickt abwickeln können

Möchten Eigentümer ihre Immobilie in Eigenregie veräußern, sollten sie sich darauf gut vorbereiten, Besichtigungen geschickt durchführen und den Kaufvertrag rechtsgültig gestalten. Darauf weist Ulrich Bartelt hin, Geschäftsführer von Bartelt Immobilien mit Standorten in Pattensen und Hannover.

Bei der Vorbereitung müssen Eigentümer nicht nur den Wert ermitteln, sondern zunächst auch wichtige Verkaufsunterlagen zusammenstellen. Zu diesen zählen zum Beispiel der Grundbuchauszug, der Grundriss sowie Belege zu Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Außerdem ist ein Energieausweis erforderlich. Dieser darf nicht älter als zehn Jahre sein, sonst verliert er seine Gültigkeit. „Darüber hinaus sind beim Hausverkauf noch eine aktuelle Flurkarte, eine Baubeschreibung sowie gegebenenfalls Miet- und Pachtverträge erforderlich“, erklärt der Geschäftsführer.

Möchten Eigentümer ihre Wohnung, ihr Mehrfamilienhaus oder ihr Grundstück verkaufen, werden noch weitere Dokumente benötigt. Dazu gehören beispielsweise die Protokolle der Eigentümerversammlungen, ein aktueller Wirtschaftsplan sowie gegebenenfalls eine Teilungserklärung. Sind die Unterlagen zusammengetragen, geht es an die Vermarktung. „Dazu sollten Eigentümer ein professionelles Exposé anfertigen“, rät Ulrich Bartelt. Die Vermarktung der Immobilie ist in Print- und Onlinemedien möglich.

Haben sich Interessenten gemeldet, muss die Immobilie für den Besichtigungstermin entsprechend hergerichtet werden. Fragen in Bezug auf Mängel an der Immobilie müssen ehrlich beantwortet werden, sonst drohen Rechtsfolgen. Ist der Besichtigungstermin erfolgt und hat jemand Interesse an der Immobilie bekundet, ist es an der Zeit, einen rechtsgültigen Kaufvertrag aufzusetzen. Anschließend erfolgen noch der Notartermin und die Immobilienübergabe. Bei der Immobilienübergabe sollte ein Protokoll angefertigt werden, das später nicht mehr angefochten werden kann.

„Eigentümerinnen und Eigentümern, denen das alles zu kompliziert erscheint, helfen wir gerne weiter“, sagt der Geschäftsführer, „wir übernehmen den gesamten Verkaufsprozess – von der Wertermittlung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe“. Neben dem fachlichen Know-how verfügen Ulrich Bartelt und seine Kollegen auch über einen breiten Kreis an Kaufinteressenten, die sowohl an unvermieteten als auch an vermieteten Objekten interessiert sind. „In der Regel kennen wir die passenden Interessenten für eine spezifische Immobilie bereits“, so Ulrich Bartelt, „daher gelingt die Vermittlung meist sehr zügig“.

Wer sich für den Immobilienverkauf interessiert, erreicht die Makler in Hannover telefonisch unter 0511 / 123 139 88 oder über das Kontaktformular unter https://www.bartelt-immobilien.de/. Dort erhalten Interessenten auch Informationen zu den Themen Immobilienmakler Linden und Hausverkauf Hannover.

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

