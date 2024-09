Unterstützung bei der Immobiliensuche

Die Makler von Bartelt Immobilien aus Hannover helfen umfassend bei der Anmietung oder dem Erwerb von Objekten

Mit passenden Angeboten, einer professionellen Beratung und einem durchdachten Service stehen die erfahrenen Makler von Bartelt Immobilien aus Hannover Immobiliensuchenden zur Seite – vom ersten Besichtigungstermin bis hin zur finalen Übergabe der Wohnung oder des Hauses.

„Der Kauf oder die Anmietung einer Immobilie ist häufig eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben unserer Kunden. Daher legen wir großen Wert darauf, sie von Anfang an kompetent zu begleiten und zu beraten“, erklärt Ulrich Bartelt, Geschäftsführer von Bartelt Immobilien. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Prozess der Immobiliensuche so angenehm und effizient wie möglich für die Kunden zu gestalten.

Der Immobilienmakler aus Hannover und seine Kollegen präsentieren den Kunden beispielsweise eine sorgfältige Auswahl an Immobilien in Linden, Immobilien in Ricklingen und weiteren Stadtvierteln und Stadtbezirken Hannovers, die exakt auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist.

Neben der Vermittlung passender Immobilienangebote bietet Bartelt Immobilien einen umfassenden Service bei Besichtigungsterminen. Die Makler begleiten die Interessenten und informieren sie detailliert über die Vor- und Nachteile des jeweiligen Objekts. „Unsere Kunden sollen bei jeder Besichtigung das Gefühl haben, alle relevanten Informationen zu haben, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können“, so Ulrich Bartelt.

Sollten Kaufinteressenten kein passendes Bestandsobjekt finden, bietet Bartelt Immobilien als erfahrener Projektentwickler in der Region Hannover und in der Schweiz maßgeschneiderte Lösungen an. Das Unternehmen plant und realisiert gemeinsam mit renommierten Architekturbüros individuelle Bauprojekte für private und gewerblichen Kunden.

Die Betreuung endet jedoch nicht mit der Auswahl der Immobilie. Die Makler von Bartelt Immobilien kümmern sich auch um die reibungslose Übergabe dieser an die Käufer oder Mieter. Dazu gehören unter anderem die Organisation der Schlüsselübergabe und die Dokumentation von Zählerständen.

Erste Immobilienangebote und weitere Informationen erhalten Interessenten auf https://www.bartelt-immobilien.de/ oder telefonisch unter 05101 / 91 53 53.

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

