Bartelt Immobilien: Ein verlässlicher Partner im Immobiliengeschäft

Erfahrung und Expertise in Pattensen, Hemmingen, Hannover und Laatzen

Seit über 30 Jahren bietet Bartelt Immobilien umfassende Dienstleistungen in den Bereich Immobilienkauf, -verkauf und -vermietung. Die Firma mit Büros in Pattensen und Hannover zeichnet sich durch lokale Marktkenntnisse und einen kundenorientierten Service aus.

Inhaber Ulrich Bartelt und seine Mitarbeiter verstehen die Komplexität des Immobilienmarktes und stellen sicher, dass ihre Kunden sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf bestmöglich unterstützt werden. Dabei setzen sie auf eine tiefgehende Marktanalyse und eine individuelle Beratung, um den Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden gerecht zu werden.

Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist eine bedeutende finanzielle und emotionale Entscheidung. Umso wichtiger ist es, einen erfahrenen Partner wie Bartelt Immobilien an seiner Seite zu wissen, der durch den gesamten Prozess führt. Von der Wertermittlung bis hin zur Schlüsselübergabe bietet die Firma eine Betreuung, die auf Transparenz, Vertrauen und Professionalität basiert.

Als Immobilienmakler in Hemmingen bietet Bartelt Immobilien unter anderem maßgeschneiderte Lösungen für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien. Die Experten arbeiten engagiert, um für jede Immobilie den passenden Käufer oder Mieter zu finden. Als solcher und als Immobilienmakler in Linden nutzt das Team zudem seine tiefgehende lokale Marktkenntnis, um effektive Verkaufs- und Vermietungsstrategien zu entwickeln. Dies gewährleistet, dass Kunden bestmöglich unterstützt werden.

Die regelmäßigen Top-Bewertungen in unabhängigen Portalen bestätigen das hohe Maß an Kundenzufriedenheit und die Qualität der Dienstleistungen von Bartelt Immobilien. Das Team aus erfahrenen Immobilienmaklern verfügt über aktuelle Marktkenntnisse, um optimale Ergebnisse beim Immobiliengeschäft zu erzielen.

Die Firma handelt mit Integrität und Engagement. Dadurch kann sie den Anforderungen und Wünschen seiner Kunden in allen Phasen der Immobilientransaktion gerecht werden. Durch die Kombination aus lokaler Expertise und der tiefen Verpflichtung gegenüber den Kunden setzt Bartelt Immobilien Maßstäbe am Immobilienmarkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BARTELT Immobilien

Herr Ulrich Bartelt

Schwarzer Bär 4

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 / 123 139 88

fax ..: 0511 / 473 918 46

web ..: https://www.bartelt-immobilien.de/

email : info@bartelt-immobilien.de

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

