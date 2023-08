Neue Ära im Immobiliengeschäft: Start-up B&B Immobilienmakler UG revolutioniert den Vertrieb von Immobilien

Düsseldorfer Makler Burak Bakir gründet Innovatives Makler-Start-Up

Düsseldorf, Januar 2023 – Ein neuer Stern ist am Immobilienhimmel erschienen: B&B Immobilienmakler UG, das innovative Makler-Start-up, gegründet von Burak Bakir Düsseldorf, hat seine Geschäftstätigkeit aufgenommen. Gegründet vom Geschäftsführer Burak Bakir, verspricht das Unternehmen, den gesamten Ablauf der Immobilienvermittlung zu revolutionieren. Die Feier zur Neueröffnung und Vertragsunterzeichnung des jungen Unternehmens fand zu Beginn des Jahres 2023 am Firmensitz in Düsseldorf statt.

Ein Startup mit Vision

Mit einem klaren Ziel vor Augen hat B&B Immobilienmakler sein Konzept auf den Markt gebracht, um den Vertrieb von Immobilien zu erleichtern. Dabei setzt das Unternehmen auf Digitalisierung und innovative Prozesse, um den immensen Bedarf einer sich rasch wandelnden Immobilienbranche zu decken. Burak Bakir, der kreative Kopf hinter dem Start-up, sieht in der Digitalisierung einen wesentlichen Treiber für zukünftige Erfolge in der Branche. Mit der feierlichen Neueröffnung seines Unternehmens tritt Bakir an, den Immobilienmarkt zu revolutionieren und Anbietern wie Käufern ein neues, an Kundenbedürfnissen orientiertes Serviceerlebnis zu bieten. Die neue Produktlinie fokussiert sowohl auf die Verbesserung der Kundeninteraktion als auch auf umweltschonende Lösungen, wodurch das Unternehmen einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten möchte.

Vorreiterrolle im digitalen Zeitalter

Aber nicht nur das – B&B Immobilienmakler UG hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Vorreiter im digitalen Zeitalter zu sein. Anstatt sich gegen den digitalen Fortschritt zu wehren, macht es sich das Start-up zur Aufgabe, diesen als Chance zu nutzen und voranzutreiben. Die Einsatzgebiete sind dabei unendlich und strecken sich von der Präsentation der Immobilien bis hin zu den Vertragsunterzeichnungen. Durch die Implementierung dieser neuen und fortschrittlichen Prozesse schafft das Unternehmen nicht nur einen erheblichen Mehrwert für seine Kunden, sondern etabliert sich selbst als zukunftsorientiertes und modernes Maklerunternehmen. Mit der Unterzeichnung des Vertrags im Januar 2023 hat die Erfolgsgeschichte von B&B Immobilienmakler UG erst begonnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Burak Bakir Burak Bakir

Aderstraße 61

40215 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 15157558996

web ..: https://www.bb-immobilienmakler.de/

email : info@bb-immobilienmakler.de

Die B&B Immobilienmakler UG, gegründet im Januar 2023, ist ein dynamisches Startup im Immobilienmaklersektor. Mit dem Ziel, durch Digitalisierung und Innovation den Vertrieb von Immobilien zu erleichtern, hat sich das Unternehmen auf die Fahne geschrieben, die Zukunft der Branche zu gestalten. Unter der Leitung von Geschäftsführer Burak Bakir fokussiert B&B Immobilienmakler UG auf die Bedürfnisse seiner Kunden und strebt dabei an, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Pressekontakt:

B&B Immobilienmakler UG

Herr Burak Bakir Burak Bakir

Aderstraße 61

40215 Düsseldorf

fon ..: 15157558996

email : bakirburak@yahoo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

lohn-ag.de AG erfindet sich neu: mit zwei neuen Vorständen zu rasantem Wachstum Wie beeinflusst die Digitalisierung die Compliance, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Cybersicherheit?