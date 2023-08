lohn-ag.de AG erfindet sich neu: mit zwei neuen Vorständen zu rasantem Wachstum

Beim Baden-Badener Spezialdienstleister für ausgelagerte Lohnbuchhaltung und Personalwirtschaft stehen große Veränderungen an.

Der Aufsichtsrat hat zum 1. August 2023 zwei neue Vorstände berufen: Lars Fahrenholz und Oliver Reichardt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Kurt Beckers war bereits am 17. April 2023 vorzeitig abberufen worden.

Lars Fahrenholz neuer Sprecher des Gesamtvorstands

Sprecher des Gesamtvorstands und Chief Information Officer (CIO) wird Lars Fahrenholz (46). Der Digitalexperte verantwortet die Ressorts IT und Softwareentwicklung. Zuletzt war Lars Fahrenholz Vorstand der Berliner Condat AG, einem Familienunternehmen das sich auf die Softwareentwicklung für die Branchen Healthcare, Medien und den öffentlichen Sektor spezialisiert hat. „Seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Steuerung innovativer digitaler Geschäftsprozesse und im digitalen Marketing sind ein echter Zugewinn und werden die positive Unternehmensentwicklung der lohn-ag.de AG weiter vorantreiben“, freut sich Gründer Ekkehard Herbst in einer internen Mitarbeiterinformation.

Oliver Reichardt Vorstand Business Operations

Ebenfalls neu berufener Vorstand ist Oliver Reichardt (51). Als Director Service & Support verantwortet er bisher die Bereiche Kundensachbearbeitung, Projektmanagement und Software Services. Oliver Reichardt wird das neu ausgerichtete Ressort Business Operations verantworten in dem alle kundenrelevanten Payroll- und Servicebereiche zusammengefasst sind. „Der Aufsichtsrat würdigt mit der Berufung von Oliver Reichardt dessen herausragende bisherige Arbeit und unterstreicht die Bedeutung dieses Geschäftsbereichs“, begründet Ekkehard Herbst die Personalentscheidung.

Im fünfköpfigen Vorstand bleiben unverändert Thorsten Klein, der als stellvertretender Sprecher des Gesamtvorstands die Ressorts Vertrieb und Personal verantwortet, Patrick Jarlan für Finanzen sowie der Gründer und Hauptaktionär Ekkehard Herbst.

Ein Quantensprung für mehr Agilität und innovatives Wachstum – die „Neuausrichtung“ der lohn-ag.de AG

Die Zeiten sind anspruchsvoll: Fachkräftemangel, steigende Personalkosten und immer strengere regulatorische Vorschriften stellen Unternehmen und ihre Personalabteilungen vor große Herausforderungen. Mit der neuen Ausrichtung kann die lohn-ag.de AG auf diese Veränderungen schneller reagieren und ihren Kunden zukunftssichere digitale Lösungen für das Personalmanagement anbieten. „Neben unserem Kerngeschäft der ausgelagerten Lohnbuchhaltung wird das Geschäftsfeld „digitale Services und KI“ ein Quantensprung in der Entwicklung und der Wachstumstreiber der nächsten Jahre sein“, begründet Ekkehard Herbst den Vorstandsumbau. Dafür wird allein die Softwareentwicklung bis Jahresende personell verdoppelt. „Als Familienunternehmen sind wir Kunden und Mitarbeitern verpflichtet, uns immer wieder neu zu erfinden – und genau das passiert gerade. Das Team der lohn-ag.de AG ist motiviert wie nie und freut sich auf die Zukunft.“

Baden-Baden, den 4. August 2023

_Diese Medieninformation verwendet aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist._

Über die lohn-ag.de AG

Die lohn-ag.de AG ist ein Spezialdienstleister für ausgelagerte Lohnbuchhaltung und Personalwirtschaft. Im Jahr 2000 gegründet, betreuen heute 160 Mitarbeiter an fünf Standorten circa 1.600 Unternehmen mit jährlich über 550.000 Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Außerdem unterstützt die lohn-ag.de AG ihre Kunden mit dem cloudbasierten HR-Management-Tool „zeit-lohn.net“ und der neuen Mitarbeiter-App „MITARBEITA“ bei der Personalverwaltung. Alle Prozesse sind TÜV-zertifiziert, DSVGO-konform und rechtssicher durch die Zusammenarbeit mit der hausinternen lohn-ag.de Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Branchenschwerpunkte sind mittelständische und große Unternehmen aus Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitswesen und Industrie. Mehr Infos unter www.lohn-ag.de.

