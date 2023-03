Nesto Software und lohn-ag.de AG schließen Partnerschaft: Kunden profitieren von einer neuen Schnittstelle

Die gemeinsamen Kunden aus Gastronomie und Hotellerie profitieren von einer neuen Schnittstelle.

Gute Nachrichten für alle Kunden der lohn-ag.de AG, die mit der Dienstplansoftware von Nesto arbeiten: Dank einer neuen Schnittstelle zwischen zeit-lohn.net, dem cloudbasierten HR-Management-Tool der lohn-ag.de AG und der Dienstplan-Software von Nesto geben Kunden ab sofort nur noch einmal ihre Stammdaten in zeit-lohn.net ein, und über Nacht werden sämtliche Daten automatisch in die Nesto-Software überspielt. Resultat: eine deutliche Entlastung in der Personalverwaltung und weniger Fehler bei der Eingabe.

Sven Steinkuhl, Geschäftsführer von Nesto: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt mit der lohn-ag.de AG den Grundstein für eine langfristige und exklusive Partnerschaft gelegt haben. Mit Fertigstellung der neuen Schnittstelle gehören Doppeleingaben ab sofort der Vergangenheit an. Alle unsere gemeinsamen Kunden profitieren davon.“

Thorsten Klein, Vorstand Vertrieb der lohn-ag.de AG: „Wir sind von der Leistungsfähigkeit der Nesto-Software begeistert. Das Team hat es innerhalb weniger Wochen geschafft, die erste Schnittstelle zu unserem Personalmanagement-Tool zu programmieren. Für unsere Kunden in der Gastronomie und Hotellerie wird durch die Partnerschaft mit Nesto die Personalverwaltung noch einfacher, effizienter und kostengünstiger.“

Bereits jetzt arbeiten erste Kunden mit der neuen Schnittstelle, das Feedback ist äußerst positiv, denn die Nachfrage nach der Schnittstelle hatte es schon seit längerer Zeit gegeben. Mit seiner selbstlernenden Software, die auf Basis von Künstlicher Intelligenz vollständig automatisierte Dienstpläne schreibt, besitzt Nesto am Markt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Nesto reduziert außerdem den Aufwand bei der Lohnabrechnung und eliminiert durch seine integrierte Zeiterfassung fehlerhafte Abrechnungen. Die lohn-ag.de AG bietet mit zeit-lohn.net und MITARBEITA eine durchgängig digitale Lösung für alle Prozesse der Personalverwaltung an. Die neue Mitarbeiter-App MITARBEITA bindet dabei die Mitarbeiter in die Prozesse ein, entlastet von zeitraubenden Routinearbeiten und verbessert die interne Kommunikation.

Die lohn-ag.de AG ist ein Spezialdienstleister für ausgelagerte Lohnbuchhaltung und Personalwirtschaft. Im Jahr 2000 gegründet, betreuen heute 160 Mitarbeiter an fünf Standorten circa 1.600 Unternehmen mit jährlich über 550.000 Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Außerdem unterstützt die lohn-ag.de AG ihre Kunden mit dem cloudbasierten HR-Management-Tool „zeit-lohn.net“ und der neuen Mitarbeiter-App „MITARBEITA“ bei der Personalverwaltung. Alle Prozesse sind TÜV-zertifiziert, DSVGO-konform und rechtssicher durch die Zusammenarbeit mit der hausinternen lohn-ag.de Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Branchenschwerpunkte sind mittelständische und große Unternehmen aus Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitswesen und Industrie. Mehr Infos unter www.lohn-ag.de.

Über Nesto-Software

Die KI-basierte Software von Nesto, Marktführer im dynamisch wachsenden Restaurant-Tech-Bereich, schreibt vollautomatisch bedarfsorientierte Dienstpläne. Die intelligente, selbst lernende Softwarelösung prognostiziert Umsätze für die nächsten vier Wochen präzise auf Stundenbasis, errechnet der Arbeitsaufwand nach Station und verteilt die Mitarbeiter entsprechend ihren Wünschen vollautomatisch auf die Schichten. Resultat: Nesto-Kunden erhöhen die Mitarbeiterzufriedenheit, die Gästezufriedenheit bei gleichzeitig rund 25 Prozent mehr Gewinn. Gegründet im Jahr 2017 verfolgt Nesto die Vision, Betriebe der Gastronomie und Hotellerie mittel- bis langfristig vollautomatisch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zu steuern und zu verwalten, sodass sich die Führungskräfte mehr Zeit für die zwischenmenschlichen Beziehungen zu ihren Gästen und Mitarbeitern haben. Mehr Infos unter www.nesto-software.de.

