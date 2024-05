Leistungsstarker mobiler Barcode-Handscanner CR2700

Der neue Code Reader CR2700 von MAKRO IDENT bietet dank Bluetooth 5 nahtlose Konnektivität, überragende Scanleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Branchen.

MAKRO IDENT stellt den Code Reader CR2700 vor, einen hochmodernen mobilen Barcode-Handscanner, der speziell für die Bedürfnisse moderner Unternehmen entwickelt wurde. Der CR2700 setzt neue Maßstäbe in der Barcode-Scanning-Technologie und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in diversen Branchen machen.

Der CR2700 ist mit der neuesten Bluetooth 5-Technologie ausgestattet, die eine schnelle und stabile Verbindung zu verschiedenen Endgeräten gewährleistet. Ob Tablet, Smartphone oder Laptop – der CR2700 verbindet sich mühelos und ermöglicht eine flexible Nutzung in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Diese verbesserte Bluetooth-Version bietet zudem eine größere Reichweite und schnellere Datenübertragung, was die Effizienz und Produktivität im Arbeitsalltag deutlich steigert.

Eines der herausragenden Merkmale des Code Reader CR2700 ist seine außergewöhnliche Scanleistung. Der Handscanner erfasst Barcodes blitzschnell und präzise, selbst wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind. Dank der fortschrittlichen Decodierungstechnologie können Unternehmen sicher sein, dass jeder Scan korrekt und zuverlässig ist, was Fehler minimiert und Arbeitsprozesse optimiert.

Der CR2700 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. In der Gesundheitsbranche ermöglicht er das schnelle und fehlerfreie Scannen von Patientenarmbändern und Medikamenten, wodurch die Sicherheit und Effizienz im Krankenhausbetrieb erhöht werden. Im Einzelhandel unterstützt er die schnelle und präzise Erfassung von Produkten an der Kasse, im Lager oder bei Inventuren. Auch in der Logistik und im Transportwesen sorgt der CR2700 für eine reibungslose Nachverfolgung von Paketen und Lieferungen.

Bei der Entwicklung des Code Reader CR2700 wurde großer Wert auf Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Das kompakte und leichte Design sorgt dafür, dass der Handscanner auch bei längerem Gebrauch komfortabel in der Hand liegt. Die intuitiven Bedienelemente und das gut ablesbare Display erleichtern die Handhabung und ermöglichen eine schnelle Einarbeitung neuer Benutzer.

Der CR2700 wurde für den robusten Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Er ist stoßfest und kann Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe unbeschadet überstehen. Zudem ist er staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP54-Standard, was ihn ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen macht. Der langlebige Akku des CR2700 ermöglicht zudem einen unterbrechungsfreien Betrieb über mehrere Schichten hinweg, ohne dass häufiges Aufladen notwendig ist.

Mit dem CR2700 investieren Unternehmen in eine Technologie, die nicht nur ihre aktuellen Anforderungen erfüllt, sondern auch für zukünftige Entwicklungen gerüstet ist. Die kontinuierlichen Firmware-Updates und die Unterstützung neuer Barcode-Standards sorgen dafür, dass der CR2700 immer auf dem neuesten Stand bleibt und langfristig zuverlässige Leistung bietet.

Ein weiteres Highlight des CR2700 ist seine einfache Integration in bestehende Systeme. Dank der umfassenden Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen und der Unterstützung zahlreicher Schnittstellen kann der Handscanner nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen eingebunden werden. Dies erleichtert die Implementierung und reduziert den Aufwand für IT-Abteilungen erheblich.

Mit dem neuen CR2700 bietet MAKRO IDENT eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für das Barcode-Scanning, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Effizienz zu steigern und ihre Prozesse zu optimieren. Erleben Sie die Zukunft des Barcode-Scannings mit dem Code Reader CR2700!

Weitere Informationen sind auf der Webseite von MAKRO IDENT zu finden unter folgendem LInk: Code Reader CR2700

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

