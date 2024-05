CodeReader CR1100: Der ultimative 1D- und 2D-Barcode-Scanner

Der CodeReader CR1100 bietet herausragende Scanfähigkeiten mit einer patentierten Dual-Field-Plattform. Entdecken Sie seine Vorteile in verschiedensten Branchen.

MAKRO IDENT informiert: In der heutigen, technologiegetriebenen Welt sind schnelle und zuverlässige Barcode-Scanner unverzichtbar. Der CodeReader CR1100 ist ein herausragendes Beispiel für fortschrittliche Scantechnologie, die vielseitige Anwendungen in zahlreichen Branchen ermöglicht. Mit seiner patentierten optischen Dual-Field-Plattform ist er in der Lage, sowohl 1D- als auch 2D-Codes schnell und effizient zu lesen.

Der CR1100 beeindruckt durch seine Fähigkeit, omnidirektional zu scannen. Das bedeutet, dass Barcodes aus jedem Winkel gelesen werden können, was die Bedienung erheblich erleichtert und die Effizienz steigert. Dank der hohen Lesegeschwindigkeit ist der CR1100 in der Lage, große Datenmengen in kurzer Zeit zu verarbeiten, was insbesondere in schnelllebigen Umgebungen von Vorteil ist.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil des CR1100 ist seine Präsentationsmodus-Funktion. In diesem Modus kann der Scanner auf dem mitgelieferten Stativ platziert werden, was das Scannen von Barcodes ohne manuelles Auslösen ermöglicht. Dies ist besonders praktisch in Einzelhandelsumgebungen oder Laboren, in denen Geschwindigkeit und Effizienz entscheidend sind.

Der CodeReader CR1100 zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus, wodurch er eine umweltfreundliche Wahl darstellt. Seine IP54-Schutzklasse bedeutet, dass er gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist, was ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen prädestiniert. Darüber hinaus ist der CR1100 in der Lage, Barcodes von Bildschirmen mobiler Geräte zu lesen, was seine Flexibilität und Vielseitigkeit unterstreicht.

Ein weiterer Vorteil des CR1100 ist seine automatische oder manuelle Triggerfunktion. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, den Scanner nach Bedarf zu aktivieren, was die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz weiter erhöht. Der CR1100 kann bis zu 40 verschiedene Codes sowie Stapelcodes und Postcodes lesen.

Ein besonderes Merkmal des CR1100 ist der blaue Zielbalken, der das Zielen und Scannen von Barcodes erleichtert. Dies verbessert die Genauigkeit und Geschwindigkeit des Scanvorgangs erheblich. Zudem ist der CR1100 fallbeständig aus einer Höhe von bis zu 1,8 Metern, was seine Robustheit und Langlebigkeit unterstreicht.

Der CR1100 findet Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, darunter der Einzelhandel, die Logistik, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie. Im Einzelhandel ermöglicht er schnelle und effiziente Kassenvorgänge, während er in der Logistik für die schnelle und präzise Erfassung von Sendungsdaten sorgt. Im Gesundheitswesen unterstützt er die genaue Verfolgung von Medikamenten, Patienteninformationen und Laborproben. In der Fertigungsindustrie trägt er zur effizienten Verwaltung von Lagerbeständen und Produktionsprozessen bei.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen bietet der CR1100 eine einfache Integration in bestehende Systeme. Dank seiner umfassenden Kompatibilität mit verschiedenen Softwarelösungen und seiner benutzerfreundlichen Schnittstelle kann er problemlos in unterschiedliche Arbeitsumgebungen integriert werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der CodeReader CR1100 ein äußerst vielseitiger und leistungsfähiger Barcode-Scanner ist, der sich durch seine herausragenden Scanfähigkeiten, seine Robustheit und seine Vielseitigkeit auszeichnet. Egal, in welcher Branche Sie tätig sind, der CR1100 bietet die ideale Lösung für Ihre Barcode-Scanning-Bedürfnisse.

Weitere Informationen über den CodeReader CR1100 finden Sie unter dem nachfolgenden Link der MAKRO IDENT: CodeReader CR1000 Barcode-Lesegerät

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

MAKRO IDENT – Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“ für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment inkl. Brady-Brands wie Seton, Scafftag, SPC, NordicID, Code, Modernotecnica, MagiCARD.

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.

Über 36.000 Brady-Artikel zuzüglich allen Brady-Brands

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 36.000 Brady-Artikeln und den zusätzlichen Brady-Brand Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte

Produktsortiment

Etiketten und andere Druckmedien für Industrie und Labor, Etiketten- und Schilderdrucker, Laboretiketten, Barcode-Lesegeräte, RFID-Etiketten und kundenspezifische RFID-Lösungen, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Sicherheitsschlösser, Bodenkennzeichnungen, Bereichsmarkierungen, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, über 6000 Standard-Rohrmarkierungen, auch für die Schifffahrt, Logistische Kennzeichnungen, Prüfplaketten, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr. Sonderanfertigungen verschiedener Arbeitssicherheits- und Kennzeichnungsprodukte sind auf Anfrage erhältlich.



Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

