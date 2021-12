Schnell wird noch schneller: DENSO bringt die neue Autopilot Funktion für den SP1 RFID Scanner auf den Markt

Mit der SP1 Autopilot Funktion von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, beschleunigen Unternehmen ihre Prozesse um bis zu 50 Prozent und sparen bei Inventuren Zeit und Kosten. https://www.denso-wave.eu

Düsseldorf. Die RFID-Technologie existiert zwar nicht erst seit gestern, doch besonders in der aktuellen Zeit hat RFID einen großen Einfluss auf den Gewinn und Verlust von Unternehmen, beispielsweise im Einzelhandel und in der Logistik. RFID-Tags, die an Waren angebraucht sind, können mit mobilen Computern so ausgelesen werden, dass Echtzeitergebnisse für Transaktionen, Lagerbestände oder die Bestellhistorie von Kunden angezeigt werden. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, hat mit dem SP1 bereits einen RFID Scanner auf den Markt gebracht, der einfache Smart-Geräte zu High-Speed UHF RFID Scannern macht. Jetzt gehen die Experten für mobile Datenerfassung einen Schritt weiter und beschleunigen die Prozesse von Unternehmen, wie etwa in der Logistik und im Einzelhandel, mit dem SP1 Autopilot noch mehr. „Die neu entwickelte Technologie scannt RFID Tags sogar noch schneller und vollständiger als bisher“, sagt Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE. „Im Vergleich zum vorherigen SP1 RFID Scanner können Unternehmen mit der Autopilot Funktion ihre Inventurzeit um bis zu 50 Prozent reduzieren.“ Der SP1 RFID Scanner verfügt über die höchste Leseleistung der Branche, was in einem Video über die Leseleistung und Geschwindigkeit des innovativen Datenerfassungsgeräts von DENSO zu sehen ist: https://www.youtube.com/watch?v=GMobUCACr-c.

Verbesserte Lagerverwaltung mit RFID: SP1 noch genauer durch Autopilot Funktion

Eine Studie der University of Leicester hat gezeigt, dass RFID die Bestandsgenauigkeit um mehr als 25 Prozent verbessert. Während die Bestandgenauigkeit vor dem Einsatz der RFID-Technologie bei etwa 65 bis 75 Prozent lag, konnte sie mit RFID auf 93 bis 99 Prozent gesteigert werden. Die nahezu selbsterklärende SP1 Autopilot Funktion von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, unterstützt Mitarbeitende in Retail und Logistik entscheidend. „Je nach Situation passt sich der Lese-Modus des RFID Scanners automatisch an. Das heißt, zuerst werden die hochempfindlichen und dann die schwierigen RFID Tags gescannt. Das führt zu der hohen Zeitersparnis bei Inventuren“, erklärt Gelbrich. Auch der ergonomisch gestaltete Griff und das geringe Gewicht von nur 400 Gramm machen den SP1 RFID Scanner zu einem optimalen Begleiter bei Prozessen in der Lagerverwaltung, Logistik und im Einzelhandel. Weitere Informationen über die Prozessbeschleunigung mit RFID und den SP1 Autopilot von DENSO gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

High-Speed durch Bluetooth Paarung: SP1 verwandelt Smart-Geräte

Die Paarung zwischen dem SP1 RFID Scanner von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, und einem Smart-Gerät erfolgt einfach und schnell: Spezielle Halterungen oder Quad-Locks für den SP1 RFID Scanner sorgen dafür, dass sich DENSO-Geräte, wie zum Beispiel der mobile Computer BHT-1800, aber auch smarte Android- und iOS-Geräte unkompliziert verbinden lassen. „Die Verbindung selbst erfolgt durch das Lesen eines QR Codes auf dem SP1 RFID Scanner und dank Connection App“, erläutert DENSO-Spezialist Gelbrich die automatische Bluetooth-Paarung. Scannte der SP1 bisher bis zu 700 RFID Tags pro Sekunde aus bis zu 13 Metern Entfernung, sind es mit der neuen Autopilot Funktion bis zu 1.000 RFID Tags. Damit deckt der RFID Scanner eine Fläche von bis zu 530 Quadratmetern ab – ein großer Vorteil für die Lagerverwaltung und Inventuren. Die neue SP1 Autopilot Funktion von DENSO WAVE EUROPE ist seit der Software-Version 1.14 verfügbar. OS und SDK älterer Geräte können durch ein Upgrade aktualisiert werden. DENSO WAVE bietet die neueste Software-Version auf seiner QBdirect Webseite als Download an. Weitere Informationen zu DENSOs RFID Lösungen, Handheld Terminals, Scannern, zum QR Code, zu Face Recognition und hochwertigen Auto-ID-Lösungen gibt es unter https://www.denso-wave.eu.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen. Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

