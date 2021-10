Lieferkette, Lagerverwaltung, Datenanalyse: DENSO digitalisiert die Logistik mit RFID und IoT-Lösungen

Die Logistik hat durch die Corona-Pandemie ihre wohl größten Herausforderungen zu meistern. Innovative Technologie von DENSO macht die Prozesse in der Logistik schlanker, schneller und effizienter.

Düsseldorf. Die Logistik steht unter massivem Druck: Auf der einen Seite hat die Branche gute Wachstumsaussichten durch das Corona-bedingte Wachstum im E-Commerce, auf der anderen Seite muss sie die gestiegenen Kundenansprüche erfüllen und gleichzeitig die Digitalisierung meistern. Die aktuelle Studie „Mobilizing the Delivery Workforce: Der Stand mobiler Technologien in Transport und Logistik 2021“ von Arlington Research zeigt, dass Mobile-First-Technologien eine Schlüsselrolle bei der Zustellung von Waren im finalen Zustellgebiet spielen werden. 70 Prozent der Befragten sind dieser Meinung. Fast die Hälfte der Befragten gab zudem an, dass Technologien für die Umsetzung der Mobile-First-Strategie die wichtigste Rolle bei der Beschleunigung von Lieferprozessen spielen werden. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, kennt die Herausforderungen in der Logistik und den Wettbewerbsdruck, der durch die Globalisierung aber auch den Ruf nach mehr Digitalisierung gesteigert wird. In der Logistik gilt zudem, Güter über immer längere Distanzen sicher und just-in-time zu befördern. „Transparente Prozesse zeigen in der Logistik Potenzial für Optimierungen auf“, sagt Dirk Gelbrich, General Manager Technical Department bei DENSO WAVE EUROPE. „Die Auto-ID Lösungen, Handheld Terminals und Scanner sowie Wearables von DENSO erfassen Daten von der Kommissionierung bis zur Zustellung. Innerhalb der Supply Chain liefern sie so elementare Informationen, um Abläufe nachvollziehbar und messbar zu machen“, erklärt er. Auch die RFID Technologie spielt bei der Digitalisierung in der Logistikbranche eine tragende Rolle. RFID sorgt dafür, dass Prozesse entlang der Supply Chain schlanker, schneller und effizienter werden. Wie DENSO WAVE EUROPE mit hauseigenen Handheld Terminals, Scannern, Wearables, RFID Readern und Auto-ID Lösungen zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen in der Logistik beitragen kann, lesen Interessierte hier: https://www.denso-wave.eu/branchen/transport-logistik.html

RFID Geräte und IoT-Lösungen von DENSO bieten Vorteile für die Logistik

In Zukunft wird es immer wichtiger werden, Lieferprozesse zu beschleunigen. In der oben genannten Studie gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie ihre Ressourcen für Technologien einsetzen wollen, die Lieferungen beschleunigen. RFID Lesegeräte sind für diese Vorhaben bestens geeignet, denn sie helfen Logistikern, ihre Prozesse zu beschleunigen und effizienter zu arbeiten. Die RFID Scanner von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, bieten eine überragende Lesegeschwindigkeit und Robustheit – ein entscheidender Pluspunkt für die Logistik, aber auch für Arbeiten im Lager und Transport. „Mit RFID lassen sich Prozesse entlang der Lieferkette optimieren. Auch Lagerüberschüsse und Fehlmengen im Lager lassen sich mit RFID und den passenden mobilen Datenerfassungsgeräten vermeiden. Denn wenn Logistiker akkurate Bestandsdaten entlang ihrer Lieferkette erfassen können, ist ein Grundproblem bereits gelöst und weitere Optimierungen zur Beschleunigung der Prozesse können folgen“, erläutert Gelbrich die Vorteile durch RFID bei der Digitalisierung in der Logistik. Das UR40 RFID Lesegerät von DENSO schafft beispielsweise 700 gelesene RFID Tags pro Sekunde. Damit gehört es zu den schnellsten der Branche.

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass weltweit 80 Prozent der befragten Transport- und Logistikunternehmen erhebliche Investitionen in Technologien wie mobile Geräte, Wearables oder IoT-Geräte und IoT-Lösungen plant. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, ist auch im Bereich der IoT-Lösungen sehr gut aufgestellt und bietet mit der ORiN IoT Datenmanagement-Plattform ein optimales Tool für Logistik- und Transport-Unternehmen. „Es ist in der Praxis nicht so einfach, eine datenvernetzte Umgebung im Betrieb zu schaffen“, weiß Gelbrich. Für eine Smart Factory ist die Technologie zum Verbinden von Geräten innerhalb des Betriebs und zum Sammeln von Daten von diesen Geräten zu Analysezwecken jedoch essenziell. „Als beste Lösung bietet DENSO ORiN an – unsere IoT Datenmanagement-Plattform, die eine Middleware bereitstellt, mit der Informationen von verschiedenen Automatisierungsgeräten effizienter gesammelt und dann mit weiteren Systemen und Cloud-Lösungen geteilt werden können“, sagt Gelbrich. Daten können frei zwischen allen angeschlossenen Geräten und Softwaresystemen weitergeleitet und transformiert sowie entsprechend weitere Schritte ausgelöst werden. ORiN kann zum Beispiel im Bereich der Produktion bei der Prozessoptimierung, Zustandsüberwachung sowie der Produktionskontrolle eingesetzt werden. Gesammelte Daten können mittels eingebauter Datenanalyse und Display Tools betrachtet werden. „Die Logistiker stehen vor der großen Herausforderung, ihre unternehmenseigenen Prozesse schneller und effizienter gestalten zu müssen – eine langfristige Mammutaufgabe. Doch mit DENSO WAVE EUROPE, RFID und innovativen IoT-Lösungen lässt sie sich meistern“, fasst Gelbrich zusammen. Weitere Informationen zu den RFID Scannern sowie IoT-Lösungen von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota-Gruppe, und wie sie Prozesse in Logistik, Transport sowie in der Lagerverwaltung optimieren können, gibt es unter https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/rfid.html.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Herr Kaber Kolioutsis

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : kaber.kolioutsis@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen. Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

Pressekontakt:

DENSO WAVE EUROPE

Herr Kaber Kolioutsis

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Musiker des Netzwerk „Musik in Freiheit“ veröffentlichen Manifest