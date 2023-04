AREALCONTROL GmbH erweitert ihre ArealPilot 360° App für Android mit Highspeed-Barcode-Scanning

ArealPilot 360° App für Android jetzt mit Highspeed-Barcode-Scanning auf modernsten ZEBRA Devices.

100% digitalisierte Auslieferprozess von rund 14.000 Paketen täglich inkl. Live-Sendungstracking.

_Stuttgart, den 11. April 2023_ – Die AREALCONTROL GmbH aus Stuttgart, bekannt für ihre innovative Software-/Telematik-Lösungen im Bereich Transport/Logistik und nun auch in der Paket-Branche, erweitert ihre ArealPilot 360° App für Android. Die App wurde bereits mehrfach für ihre breiten Einsatzmöglichkeiten prämiert und ist nun auf ZEBRA-Geräte inklusive Barcode-Scanning angepasst worden.

In Kürze wird die erweiterte App bei einem namhaften Distributor mit täglich etwa 10-14.000 Paket-Sendungen eingesetzt werden. Auf Kundenseite ist Microsoft Dynamics 365 Navision im Einsatz. Hier erfolgt das komplette Warehouse-/Lager-Management und CRM sowie die Vorbereitung der Touren-/Routenplanung und Sendungskonfiguration. Anschließend werden die jeweiligen Pakete für jedes Auslieferfahrzeug auf Paletten bereitgestellt.

Das Fahrpersonal scannt die Barcodes aller Pakete ab, so dass diese „ins Fahrzeug gebucht“ sind. Dies erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Ausliefertour, so dass die Fahrer nicht im Fahrzeug „herumturnen“ müssen und sicheres, ergonomisches Arbeiten möglich ist.

Als Navigation wird die Google Navigation genutzt, die per Android-Auto auf dem Fahrzeugdisplay angezeigt wird. Auf den Geräten selbst sind in der App die Stationen sowie die auszuliefernden Pakete angezeigt, die bei Übergabe bzw. Auslieferung beim Empfänger per Barcode gescannt werden. Somit ist jederzeit klar, wo sich welches Paket befindet; vom Hersteller, Distributor und Großhandel, Auslieferungslager und Fahrzeug bis zum Empfänger.

Unterschiedliche Workflows werden ebenfalls frei definierbar in der App abgebildet, ob mit oder ohne Inkasso vor Ort, Paket-Rücknahmen oder Störungen wie z.B. Beschädigungen oder Annahmeverweigerungen.

Eine hundertprozentige Paket- und Sendungsverfolgung ist beim Distributor aufgrund gesetzlicher, steuer- und versicherungsrechtlicher Auflagen erforderlich. Mit der erweiterten ArealPilot 360° App für Android bietet die AREALCONTROL GmbH ihren Kunden eine innovative Lösung, die eine effiziente und zuverlässige Verfolgung von Paketen mit Barcode-Scanning gewährleistet inkl. Integration bzw. Anbindung an interne Planungssysteme wie ERP, CRM, Ticket- und Transport Management Systeme. Dies können bekannte IT-Lösungen wie Microsoft Dynamics 365 Navision und SAP sein, aber auch unbekanntere Softwares. Per XML-Webservices findet eine stetige und Near-Realtime-Kommunikation statt, die nur durch die Latenzzeit der Netzwerke auf 1-3 Sekunden verzögert ist.

Durch die stetigen Updates zwischen App, Telematik-Plattform und Backend ist in der Zentrale jederzeit der aktuelle Status jeder einzelnen Sendung bekannt. Dies ist ein zeitgemäßer Informationslevel, der viele Kundenansprüche nach Realtime-Informationen sowie transparenter Ankunftszeiten (ETA – Estimated Time of Arrival) erfüllt. Die Datenanalyse über die Zeitreihen liefert wiederum Erkenntnisse für weitere Optimierungen im Ausliefer- und Distributionsprozess für zukünftige Touren.

Praktisch nebenbei wird auch die Arbeitszeit des Fahrpersonals mit den jeweiligen Tätigkeiten wie Laden, Abladen, Fahren, Pause, Tanken oder auch Störungen erfasst. Somit werden die Anforderungen nach einer präzisen Arbeitszeiterfassung eingehalten (siehe BAG-Urteil, September 2022 und EuGH-Urteil Mai 2019).

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine Lösung bieten zu können, die eine optimale Verfolgung ihrer Pakete ermöglicht“, sagt Ulric E.J. Rechtsteiner, Geschäftsführer der AREALCONTROL GmbH. „Die erweiterte App ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, unseren Kunden innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen, die ihre Geschäftsprozesse optimieren und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.“

Bei so vielen Daten ist man schnell bei der DSGVO, Datenschutz und Datensicherheit, was unabdingbar in der Digitalisierung ist. Das Portal der Arealcontrol wird in zwei DIN/EN/ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren (Level / Tier 3) als „Private Cloud“ gehostet, die miteinander gespiegelt sind. Eine Portalverfügbarkeit von 99,982% pro Jahr ist garantiert. Das entspricht einer „Down-Zeit“ von maximal 90 Minuten jährlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 071160179-0

fax ..: 071160179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Seit 2003 bietet AREALCONTROL Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Cloud-Software für Transport/Logistik, Handel, Handwerks-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie an. Mehrfach prämierte Lösungen für den Flotten-/Fuhrparkbedarf von 10 – 800 Fahrzeugen werden in vielen Branchen eingesetzt.

2022 gewann AREALCONTROL den Deutschen Telematik Award 2022, Kategorie Apps und den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2022, Kategorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz, Kategorie „Service-PKW“ sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Weitere Infos unter www.arealcontrol.de

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

