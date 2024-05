CR950 Barcode-Scanner: Präzision und Vielseitigkeit für jede Branche

Der CR950 Barcode-Scanner beeindruckt mit herausragender Leseleistung, umfangreicher Barcodesupport und robuster Vielseitigkeit für jede Arbeitsumgebung.

MAKRO IDENT informiert: Der CR950 Barcode-Scanner ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das sich durch seine herausragende Leseleistung und Vielseitigkeit auszeichnet. Er unterstützt über 40 verschiedene Barcodetypen, darunter 1D- und 2D-Codes, Stapelcodes und Postcodes. Damit ist er in der Lage, sowohl einfache als auch komplexe Barcodeanforderungen zu erfüllen. Diese breite Unterstützung macht ihn ideal für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel und Logistik.

Ein herausragendes Merkmal des CR950 ist seine Fähigkeit, Barcodes in extrem hellen Umgebungen von bis zu 96.890 Lux und ebenso in dunklen Umgebungen zu lesen. Dies gewährleistet eine zuverlässige Leistung unabhängig von den Lichtverhältnissen. Der Scanner ist zudem in der Lage, Barcodes von Bildschirmen mobiler Geräte zu lesen, was seine Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten weiter erhöht.

Der CR950 zeichnet sich durch seine ergonomische und benutzerfreundliche Gestaltung aus, was ihn ideal für den Einsatz in schnelllebigen Arbeitsumgebungen wie Laboren und Krankenhäusern macht. Dank seines leichten Designs und der intuitiven Handhabung können Benutzer auch während langer Schichten komfortabel arbeiten. Zusätzlich bietet der Scanner sowohl manuelle als auch automatische Auslösung, was den Bedienkomfort weiter steigert.

Für eine nahtlose Integration in bestehende Systeme kann der CR950 per USB verbunden werden und wird mit einem praktischen Stativ geliefert, das freihändiges Scannen ermöglicht. Diese Flexibilität macht ihn zur perfekten Lösung für Arbeitsbereiche, in denen Genauigkeit und Schnelligkeit unerlässlich sind.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des CR950 ist seine Fähigkeit, Führerscheindaten zu parsen. Dies beschleunigt Prozesse wie die Anmeldung für Kundenkarten oder Kreditverträge, was insbesondere im Einzelhandel von Vorteil ist. Der Scanner ist zudem robust und langlebig, was durch eine fünfjährige Herstellergarantie unterstrichen wird. Diese Garantie bietet zusätzliche Sicherheit und zeigt das Vertrauen des Herstellers in die Qualität und Langlebigkeit des Produkts.

Der CR950 ist nicht nur ein technisches Gerät, sondern ein zuverlässiger Partner für alle Branchen, in denen effizientes und präzises Scannen erforderlich ist. Seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Unternehmen, die auf schnelle und genaue Datenerfassung angewiesen sind.

Zusammengefasst bietet der CR950 Barcode-Scanner eine unschlagbare Kombination aus Leistung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die ihn zur ersten Wahl für professionelle Anwendungen macht. Ob in Laboren, Krankenhäusern, Einzelhandel oder anderen schnelllebigen Umgebungen – der CR950 liefert stets zuverlässige Ergebnisse und trägt so zur Effizienzsteigerung bei.

Der CR950 Barcode-Scanner wird zudem mit einer umfassenden Softwareunterstützung geliefert, die es Benutzern ermöglicht, den Scanner einfach in bestehende Systeme zu integrieren. Die benutzerfreundliche Software sorgt dafür, dass die Installation und Konfiguration des Scanners schnell und unkompliziert vonstattengeht. Mit regelmäßigen Software-Updates stellt der Hersteller sicher, dass der Scanner stets auf dem neuesten Stand der Technik bleibt und neue Barcode-Standards sowie Sicherheitsanforderungen unterstützt.

Ein weiterer Vorteil des CR950 ist seine Energieeffizienz. Der Scanner verbraucht im Betrieb minimal Strom, was ihn nicht nur umweltfreundlicher macht, sondern auch die Betriebskosten senkt. Dies ist besonders in großen Unternehmen von Vorteil, die mehrere Scanner im Dauereinsatz haben.

Der CR950 wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Er ist stoßfest und kann Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Dies macht ihn besonders robust und langlebig, selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie Lagern oder Produktionsstätten.

In Notfallsituationen, wie sie in Krankenhäusern oder Laboren vorkommen können, ermöglicht der CR950 eine schnelle und zuverlässige Erfassung kritischer Daten. Seine Fähigkeit, unter verschiedenen Lichtbedingungen präzise zu arbeiten, stellt sicher, dass keine wertvolle Zeit durch fehlerhafte Scans verloren geht.

Auch im Einzelhandel überzeugt der CR950 durch seine Schnelligkeit und Präzision. An der Kasse sorgt er für einen reibungslosen Ablauf und minimiert Wartezeiten für Kunden. Durch die Unterstützung von Kundenbindungsprogrammen und mobilen Zahlungsmethoden trägt der Scanner zur Kundenzufriedenheit und -bindung bei.

Weitere Informationen zum CR950 Barcode-Scanner sind zu finden bei dem bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT unter: www.makroident.de/barcode/cr950-barcodescanner.html

