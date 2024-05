Xigem Technologies meldet 58%iges Plus bei Umsatz und Bruttomarge für das 1. Quartal 2024 gegenüber dem 1. Quartal 2023

TORONTO, ON, 27. Mai 2024 / IRW-Press / Xigem Technologies Corporation (Xigem oder das Unternehmen) (CSE:XIGM; FWB:VZ6), freut sich heute mitteilen zu können, dass das Unternehmen auf der Grundlage ungeprüfter vorläufiger Finanzinformationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2024 in seinem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Bruttoumsatz von 694.307 $ und einen Nettoumsatz von 20.830 $ erzielt hat. Im Vergleich mit einem Bruttoumsatz von 439.684 $ und einem Nettoumsatz von 13.191 $ im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 entspricht dies jeweils einer Steigerung von etwa 58 %. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Nettofehlbetrag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023 um 65,5 % verringern können.

Die Verkaufsleistung von Xigem im ersten Quartal ist auf sein EchoDigital-Asset zurückzuführen, das derzeit bei einem Gebrauchtwagenhändler im Großraum Toronto eingesetzt wird. EchoDigital ist eine SaaS-basierte Plattform auf Basis einer proprietären KI, die nahtlos Leads aus traditionellen Quellen generiert und umwandelt. Die KI von EchoDigital bewertet und qualifiziert Leads und bestimmt ihre psychologische Eignung, um sie dann mit dem am besten geeigneten und qualifizierten Kundendienst-/Verkaufsmitarbeiter (CSR) zu verbinden, der den Verkauf abschließen kann – und das alles online. Das Unternehmen beabsichtigt, EchoDigital in naher Zukunft auch anderen Gebrauchtwagenhändlern zur Verfügung zu stellen.

Nach Ansicht des Managements ist der EchoDigital-Asset des Unternehmens sehr gut aufgestellt, um den von The Brainy Insights auf ein Volumen von 3,3 Billionen USD geschätzten Markt für Gebrauchtwagen im Jahr 2032 zu erschließen. In einem kürzlich im Wall Street Journal veröffentlichten Artikel, der sich auf einen Bericht von McKinsey beruft, heißt es, dass sich der Gebrauchtwagenverkauf ins Internet verlagert hat und dass 95 % der Gebrauchtwagensuche online beginnt. Das Wall Street Journal führt weiter aus: Daten und Analysen helfen, Ineffizienzen in einem stark fragmentierten und in der Vergangenheit undurchsichtigen Markt zu beseitigen. Das hilft beiden Seiten, das Geld sparsamer einzusetzen. Und weiter heißt es, dass bei einigen Gebrauchtwagenhändlern etwa 55 % der Einzelhandelsverkäufe durch eine Kombination von Online- und stationären Interaktionen getätigt werden.

EchoDigital ist leicht skalierbar, anpassbar und auf fast jedes CSR-abhängige Verkaufssystem in unterschiedlichen Branchen anwendbar und lässt sich wahrscheinlich mit den anderen Technologien des Unternehmens kombinieren. Das Unternehmen wird erwartungsgemäß die weitere Forschung, Entwicklung und Vermarktung von EchoDigital verfolgen.

Quellenangaben:

www.thebrainyinsights.com/report/used-car-market-13959

www.wsj.com/business/autos/used-cars-sold-online-benefits-bb08e8de?st=z3y4yuwz1fa07lm&reflink=article_gmail_share

www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/data-and-analytics-in-the-drivers-seat-of-the-used-car-market

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und will sich als führender Technologieanbieter der aufstrebenden, nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft (Remote Economy) positionieren, der eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens, FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, und EchoDigital, eine SaaS-Plattform für den Automobilverkauf, sollen Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um in einer breiten Palette von digitalen Arbeits-, Lern-, Einkaufs- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Rechtsstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die in dieser Pressemitteilung präsentierten Marktdaten sind kein Hinweis auf die zukünftige Performance des Unternehmens und sollten keinesfalls als solche interpretiert werden.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie scheint, wahrscheinlich, plant, möglich, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: zukünftige Marktdaten für die globale Automobilindustrie; die zukünftigen Produkte und Leistungen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin innovative Technologien in sein Portfolio aufzunehmen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzusetzen; die kommerzielle Lebensfähigkeit und die wachsende Popularität der Anwendungen des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin einkommenswirksame Anwendungen zu entwickeln und zu erwerben; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; die fortgesetzte Entwicklung der Technologien des Unternehmens; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel für die Fortführung der Geschäftstätigkeit wie geplant; das Wachstum der weltweiten Automobilindustrie wie derzeit erwartet oder überhaupt; die Auswirkungen des Wachstums der weltweiten Automobilindustrie auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens; und das weitere Wachstum des Unternehmens im Allgemeinen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Ungewissheit in Bezug auf das künftige Wachstum der weltweiten Automobilindustrie und/oder anderer Branchengruppen oder Untergruppen, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind; die Ungewissheit in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, mit anderen Teilnehmern in den Branchen, in denen es tätig ist, zu konkurrieren; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; die Risiken im Zusammenhang mit Software-as-a-Service (SaaS) und der Technologiebranche im Allgemeinen; den verstärkten Wettbewerb in den SaaS- und Technologiemärkten im Allgemeinen; die potenzielle künftige Unrentabilität der Produktangebote des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Einbruch des Wertes von SaaS-Diensten und des SaaS-Marktes; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne zu erwirtschaften; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein Portfolio um innovative Technologien zu erweitern; das Risiko, dass das Unternehmen nicht über die erforderlichen finanziellen und sonstigen Ressourcen verfügt, um seine Geschäftstätigkeit wie geplant fortzuführen; und Risiken im Zusammenhang mit der Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Darüber hinaus sind die in dieser Pressemitteilung präsentierten Marktdaten kein Hinweis auf die zukünftige Leistung des Unternehmens und sollten keinesfalls als solche interpretiert werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Office

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 DW 4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Xigem Technologies Corporation

Brian Kalish

70 Great Gulf Drive, #67

L4K 0K7 Vaughan, ON

Kanada

email : briank@xigemtechnologies.com

Pressekontakt:

Xigem Technologies Corporation

Brian Kalish

70 Great Gulf Drive, #67

L4K 0K7 Vaughan, ON

email : briank@xigemtechnologies.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vermögen und auch Goldvorrat schützen Weitere Sanktionen gegen Russland könnten Rohstoffe verknappen