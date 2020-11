Adcore meldet Rekordergebnisse für 3. Quartal 2020 – Umsatz gegenüber letztem Quartal mehr als verdoppelt

Umsatz von 4,1 Mio. $ und bereinigtes EBITDA von 925.000 $ erwirtschaftet und Betriebskapital um 1,5 Mio. $ erhöht

Toronto (Ontario), 12. November 2020. Adcore Inc. (TSX-V: ADCO, FWB: ADQ) (Adcore oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von durch maschinelles Lernen (ML und KI) unterstützten Werbetechnologien, die von digitalen Agenturen und Werbetreibenden eingesetzt werden, um digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise zu nutzen (mühelose Werbung), meldete heute seine Finanzergebnisse für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2020.

Höhepunkte des 3. Quartals 2020 (untestiert)

– Der Gesamtumsatz belief sich auf 4,1 Millionen Dollar gegenüber vier Millionen Dollar im selben Zeitraum des Jahres 2019 – eine Steigerung von drei Prozent und eine Steigerung von 105 Prozent gegenüber dem letzten Quartal.

– Der Umsatz abzüglich der Medienkosten (Bruttogewinn) belief sich auf 60 Prozent gegenüber 64 Prozent im selben Zeitraum des Jahres 2019 – ein Rückgang von vier Prozent.

– Das bereinigte EBITDA (siehe Anwendung von Nicht-IFRS-Kennzahlen) belief sich auf 925.000 Dollar gegenüber 1,46 Millionen Dollar im selben Zeitraum des Jahres 2019 – ein Rückgang von 37 Prozent.

– Zum 30. September 2020 belief sich das gesamte Betriebskapital auf sieben Millionen Dollar gegenüber 5,5 Millionen Dollar für das Jahr zum 31. Dezember 2019 – eine Steigerung von 1,5 Millionen Dollar bzw. 27 Prozent.

– Zum 30. September 2020 beliefen sich die Barmittel und Barwerte auf 6,1 Millionen Dollar gegenüber 4,9 Millionen Dollar für das Jahr zum 31. Dezember 2019 – eine Steigerung von 1,2 Millionen Dollar.

– Weitere Investition in sein globales Verkaufs- und Marketingteam sowie in branchenführende Technologien, einschließlich der Entwicklung einer Funktion zur Neukatalogisierung von KI-Produkten für FEEDITOR

Chief Executive Officer Omri Brill sagte hinsichtlich der Ergebnisse: Nach einem herausfordernden zweiten Quartal aufgrund der COVID-19-Pandemie haben wir eine dramatische Erholung erlebt und könnten nicht stolzer sein, unseren geschätzten Investoren von einem Rekordquartal berichten zu können. Im dritten Quartal verzeichnete Adcore ein beträchtliches Wachstum bei allen Kunden in allen Regionen. Wir freuen uns, dass wir sowohl bei den Brutto- als auch bei den Nettogewinnen starke Ergebnisse erzielen konnten. Die Profitabilität des Unternehmens in Verbindung mit einer Steigerung der Barmittel ist ein erneuter Beweis für die Robustheit und Vielseitigkeit unseres Geschäftsmodells.

Herr Brill sagte außerdem: Wir stehen erst am Anfang der ersten Früchte unserer Arbeit infolge der strategischen Entscheidung des Unternehmens, sein Hauptaugenmerk auf E-Commerce und Technologie zu richten. Im dritten Quartal verzeichneten wir eine beträchtliche Steigerung der E-Commerce-bezogenen Aktivitäten in allen Regionen. Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Produktfahrplans erwarten wir in den kommenden Monaten spannende Updates und neue Funktionen, die unser Technologieangebot noch stärker machen werden.

Herr Brill sagte abschließend: Da immer mehr Unternehmen in allen Teilen der Welt eine große digitale Transformation durchlaufen, befindet sich Adcore in einer günstigen Lage, um diese tektonische Veränderung zu monetarisieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich dieser Trend im vierten Quartal und bis weit in das Jahr 2021 hinein beschleunigen wird.

ANWENDUNG VON NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Bereinigtes EBITDA

Das Management wendet den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibung und Amortisation (bereinigtes EBITDA) als finanzielle Schlüsselkennzahl zur Bewertung der Betriebs-Performance von Adcore sowie zur Planung und Prognose zukünftiger Geschäftsbetriebe an. Das bereinigte EBITDA schließt wichtige Posten aus, die nicht operativer Natur sind, um die Kernbetriebs-Performance von Adcore gegenüber früheren Zeiträumen zu bewerten. Das bereinigte EBITDA ist keine Kennzahl für die finanzielle Performance gemäß GAAP und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für die Nettoeinnahmen, die Gesamtveränderung der Barmittel oder der Liquidität des Unternehmens als Ganzes erachtet werden. Das Management ist der Auffassung, dass die Anwendung des bereinigten EBITDA Investoren und Analysten ermöglicht, die Ergebnisse der kontinuierlichen Betriebe des Unternehmens und dessen Tochtergesellschaft zu verstehen, indem bestimmte Posten ausgeschlossen werden, die einen unverhältnismäßigen Einfluss auf die Ergebnisse von Adcore für einen bestimmten Zeitraum haben. Die Methode des Managements zur Bestimmung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen wird regelmäßig bewertet und kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden, weshalb sie unter Umständen nicht mit den von anderen Unternehmen verwendeten Methoden vergleichbar ist.

In der nachfolgenden Tabelle ist das bereinigte EBITDA für folgende Zeiträume angegeben:

3 Monate zum 3 Monate zum

30.September 30.September

2020 2019

1.000 C$ (untestiert)

Betriebsgewinn 717 1.081

Abschreibung und 213 112

Amortisation

Aktienbasierte Zahlungen (5) 141

Allgemeine Aufwendungen – 128

für Expansionen und

Standortwechsel

Gesamte Anpassungen 208 381

Bereinigtes EBITDA 925 1.463

Die Geschäftsberichte von Adcore für das dritte Quartal 2020 sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben und basieren auf verkürzten vorläufigen Konzernabschlüssen von Adcore für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2020 sowie den entsprechenden Anmerkungen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt wurden, sofern nicht anders angegeben.

Die Beträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar angegeben und basieren für jeden der entsprechenden Zeiträume auf den folgenden durchschnittlichen Wechselkursen von US- zu kanadischen Dollar: 0,73 bzw. 0,76 für die drei Monate zum 30.September 2020 und 2019.

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führender Anbieter von Werbetechnologien auf Basis von maschinellem Lernen, die von digitalen Agenturen und Werbetreibenden eingesetzt werden, um digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise zu nutzen (mühelose Werbung), um Aktivitäten zu skalieren und die Kapitalrendite zu maximieren.

Durch die Kombination von umfassenden Branchenkenntnissen und Erfahrungen mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung. Abgesehen von zahlreichen Nominierungen auf der Fast 50 Technology-Liste von Deloitte ist Adcore auch ein zertifizierter Google Premier Partner, ein Microsoft Partner, ein Facebook Marketing Partner sowie ein TikTok Partner.

Der 2006 gegründete Konzern und dessen Tochtergesellschaften, die sich mehrheitlich im Besitz seines Gründers und CEO Omri Brill befinden, beschäftigen über 30 Mitarbeiter am Hauptsitz in Tel Aviv (Israel) sowie in Außenstellen in Melbourne, Australien, Toronto, Ontario und Winnipeg (Manitoba).

Weitere Informationen über Adcore erhalten Sie auf der Investor-Relations-Website von Adcore.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“ oder „potentiell“ oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutiert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

