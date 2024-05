Sven Schwarzat: Wie man den Preis seiner Immobilie bestimmt

Die Bestimmung des Preises einer Immobilie ist für Käufer und Verkäufer essentiell. Sven Schwarzat gibt einen Überblick.

Der Prozess der Preisfindung einer Immobilie erfordert eine umfassende Analyse und Berücksichtigung verschiedener Faktoren, um einen realistischen und marktgerechten Preis zu ermitteln. Sven Schwarzat von der Schwarzat Capital GmbH, einem Immobilienbestandshalter aus Lützen, der in Leipzig und Magdeburg aktiv ist, gibt einen Überblick über die wichtigsten Methoden und Aspekte zur Preisfindung einer Immobilie.

Vergleichswertverfahren

Ein essenzieller Schritt bei der Preisbestimmung ist die Marktanalyse. Hierbei wird der aktuelle Immobilienmarkt in der betreffenden Region untersucht. Wichtige Datenquellen sind Immobilienportale, Marktreports und lokale Immobilienmakler. Das Vergleichswertverfahren ist hierbei eine gängige Methode, bei der ähnliche Immobilien in derselben Lage herangezogen werden, um deren Verkaufspreise zu vergleichen. Dabei spielen Faktoren wie Größe, Baujahr, Zustand und Ausstattung eine zentrale Rolle. Wichtig ist auch zu wissen, was hier der Marktstandard ist. In Leipzig gibt es zum Beispiel viele Altbauten, die überwiegend in den 90er-Jahren saniert wurden. Ist ein Objekt in den 2000ern saniert, ist das wertsteigernd. In einer anderen Stadt kann es schon wieder anders aussehen.

Die Lage ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Immobilienbewertung. Eine Immobilie in einer begehrten Wohngegend mit guter Infrastruktur, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangeboten wird deutlich höher bewertet als eine Immobilie in weniger attraktiven Lagen. Auch die Verkehrsanbindung und zukünftige Entwicklungen wie geplante Bauprojekte oder Infrastrukturmaßnahmen können den Preis maßgeblich beeinflussen. Daher ist eine gründliche Untersuchung der Lagebedingungen unerlässlich. Auch hierbei ist Ortskenntnis von Vorteil. Beispielsweise der Stadtteil Leutzsch in Leipzig ist teilweise durch Villenbebauung geprägt und einer der schönsten Stadtteile Leipzigs. Andere Straßen in dieser Lage sind eher schwächer und damit die Immobilien dort auch preisgünstiger.

Der bauliche Zustand und die Ausstattung der Immobilie sind ebenfalls entscheidend für die Preisfindung. Eine renovierte Immobilie mit modernen Einrichtungen und hochwertigen Materialien wird höher bewertet als ein sanierungsbedürftiges Objekt. Wichtige Aspekte sind hier unter anderem die Qualität der Bausubstanz, der energetische Zustand (z.B. Dämmung, Heizungsanlage), sowie besondere Ausstattungsmerkmale wie Balkone, Terrassen, Gärten oder Garagen.

Ertragswertverfahren

Bei vermieteten Immobilien oder Immobilien, die zur Vermietung vorgesehen sind, kann das Ertragswertverfahren angewendet werden. Hierbei wird der Wert der Immobilie anhand der erzielten oder erzielbaren Mieteinnahmen bestimmt. Dabei werden die jährlichen Netto-Mieteinnahmen mit einem Vervielfältiger multipliziert, der sich aus der erwarteten Restnutzungsdauer und einem marktüblichen Zinssatz ergibt. Diese Methode ist insbesondere bei Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien relevant. Hierbei spielt das Zinsumfeld eine bedeutende Rolle. Während Sven Schwarzat vor einigen Jahren noch Vervielfältiger von 30 gesehen hat, wird nunmehr kaum noch etwas über dem Faktor von 22 verkauft.

Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren wird häufig bei Einfamilienhäusern oder speziellen Immobilien wie Gewerbeobjekten angewendet. Dabei wird der Wert der Immobilie basierend auf den Herstellungskosten abzüglich einer Wertminderung durch Alter und Abnutzung berechnet. Der Bodenwert wird hierbei separat ermittelt und zum Gebäudewert addiert. Diese Methode erfordert eine genaue Kenntnis der Baukosten und der regionalen Bodenrichtwerte. Daher ist diese Methode eher für eine genaue gutachterliche Herangehensweise relevant

Fazit

Die Bestimmung des Preises einer Immobilie ist ein komplexer Prozess, der eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt. Von der Lage über den Zustand bis hin zu Markttrends und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – alle diese Aspekte fließen in die Bewertung ein. Ein seriöser Käufer oder Makler wird immer eine Mischung aus verschiedenen Methoden zur Preisfindung ansetzen. Die Inanspruchnahme eines professionellen Gutachters oder Immobilienexperten kann ebenfalls zur genauen Preisfindung beitragen. Gutachter haben Zugang zu detaillierten Marktdaten und verfügen über das notwendige Fachwissen, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen. Ein professionelles Gutachten kann nicht nur den genauen Wert der Immobilie ermitteln, sondern dient auch als wichtiges Dokument bei Preisverhandlungen oder Finanzierungsanträgen.

Letztlich spielt das Prinzip von Angebot und Nachfrage eine zentrale Rolle bei der Preisfindung. In einem Markt mit hoher Nachfrage und begrenztem Angebot steigen die Immobilienpreise, während in einem Käufermarkt mit vielen verfügbaren Objekten und geringer Nachfrage die Preise sinken können. Es ist wichtig, die aktuelle Marktsituation im Blick zu behalten und diese in die Preisbestimmung einzubeziehen.

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen, die zahlreiche Bau- und Immobilienprojekte in und um Leipzig umsetzt und seit einigen Jahren erfolgreich am Markt als Bestandshalter aktiv ist. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für Investition in Leipzig und Magdeburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen, die zahlreiche Bau- und Immobilienprojekte in und um Leipzig umsetzt und seit einigen Jahren erfolgreich am Markt als Bestandshalter aktiv ist. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für Investition in Leipzig und Magdeburg.

Pressekontakt:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

fon ..: 034444909876

email : schwarzat@schwarzat-capital.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weitere Sanktionen gegen Russland könnten Rohstoffe verknappen Deutschland Tour: Hannovers Sehenswürdigkeiten – Reiseblogger Malte H. und Patrick Lehrer erkunden die Stadt