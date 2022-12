Sven Florijans Weihnachts-Tour mit den Kiezjungs

Sechs Jahre nachdem Sven Florijan sich von Olivia Jones und dem Kiez zurückzog, kehrte er für eine Kiez-Tour mit den Kiezjungs nach St. Pauli zurück.

Die Weihnachts-Tour entstand als Idee zusammen mit seinen alten Freunden Sven und Michael von den Kiezjungs. Die beiden Kieztouren waren in kürzester Zeit restlos ausverkauft und zusätzlich wurde die Tour kombiniert mit einer Gala-Vorstellung im legendären Pulverfass.

Ein Triumphzug über die Reeperbahn!

Es war ein Rundgang mit vielen Anekdoten, die Sven zusammen mit seiner liebsten Freundin Eve Champagne und den Kiezjungs erzählte. Wehmütige Erinnerungen und einen Blick hinter die Kulissen. Viele ehemalige Gäste und alte Freunde waren dabei um Sven zurück auf dem Kiez zu begrüßen. Nach Abschluss der letzten Tour ging es dann direkt in das „Pulverfass“, Europas ältestes Travestie Cabaret zu einer großen Sause mit dem Team, den Gästen und Freunden.

Es war eine große Gaudi für alle Teilnehmer.

O-Ton Sven Florijan: „So schön habe ich das gar nicht in Erinnerung, viel Neues aber auch das Alte spüre ich wieder. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eine Tour“, und auf die Frage was Sven am meisten vermißt: “ Was ich wirklich vermisst habe, waren die Franzbrötchen“, also noch ein Grund bald wieder nach Hamburg zu kommen.

