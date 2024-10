Bewahr mir meine Kinderaugen – die berührende Ballade von Denise Blum

Das erste, langsame Lied der Sängerin

Die Schlagersängerin beweist uns ihr vielseitiges Talent mit der Veröffentlichung ihres neuen Songs: „Bewahr mir meine Kinderaugen“.

Denise Blum zaubert, mit ihrem Song, den Zuhörer in eine unbeschwerte Welt, voller

Magie. So werden wir auf eine ganz besondere Reise zurück in die Kindheit

mitgenommen. In eine unbeschwerte Zeit voller Freude und Träume, in der wir die

kindliche Perspektive auf das Leben nicht zu verlieren hatten, auch wenn die Realität

manchmal düster erschien.

Mit dem eindringlichen Text von Claudia Fletzberger und der emotionalen Melodie von Hannes Marold schafft es die Sängerin, die Sehnsucht nach der Kindheit und der

ungetrübten Sicht auf das Leben einzufangen.

Unumgänglich fallen wir in eine unbeschwerte Zeit, unserer Kindheit zurück. Es tut

einfach mal wieder gut, die Dinge durch Kinderaugen zu sehen und das Leben so zu

leben, es als Geschenk anzunehmen und es zu bewahren.

Es ist unfassbar, was uns die Sängerin hier für eine neue Facette von sich zeigt.

Sie ist eine Schlagersängerin, die an Reife gewonnen hat. Wer hätte es gedacht, dass uns die Schlagersängerin Denise Blum hier an eine Ballade wagt und sie uns diese nun präsentiert.

Mit Bravour interpretiert sie uns diesen zauberhaften Song und verleiht ihm eine ganz

besondere Note. Das sich die Sängerin an die Königsdisziplin wagt zeigt, einmal

mehr, mit welcher unglaublichen Leidenschaft Denise Blum gesanglich unterwegs ist.

Gänsehaut Momente sind uns mit diesem Song garantiert das mit dem orchestralen Arrangement ein echtes Highlight in ihrer Karriere der mit Sicherheit

generationsübergreifend überrascht und berührt.

Die Single „Bewahr mir meine Kinderaugen“ ist ab dem 11.10. 2025 auf allen digitalen Musikplattformen verfügbar und verspricht ein unvergessliches Hörerlebnis für alle Fans der Sängerin und Liebhaber guter Schlagermusik.

Interpretin: Denise Blum

Titel: Bewahr mir meine Kinderaugen 3:55 Minuten

Musik: Hannes Marold

Text: Claudia Fletzberger

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix

Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC: ATKC82400035

EAN: 4067248165188

VÖ-Datum: 11.10.2024

Quelle: Büro Denise Blum

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Die Bedeutung professioneller und hochwertiger Musikvideos: Ein Schlüssel zum Erfolg in der modernen Musikindustrie

Ein Artikel von: Denny Schönemann

In der heutigen, schnelllebigen Welt der Musikproduktion hat sich nicht nur die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, verändert, sondern auch die Erwartungen der Zuschauer an visuelle Inhalte. Als Betreiber der Plattform Lieblingsschlager, die mittlerweile über 36.000 Follower und eine wöchentliche Reichweite von 16 Millionen Menschen hat, bin ich, Denny Schönemann, bestrebt, Künstlern nicht nur eine enorme Reichweite zu bieten, sondern sie auch durch meine Firma Star Promotion mit erstklassigen Musikvideos zu unterstützen. Doch was macht diese Videos so entscheidend für den Erfolg eines Künstlers, und warum ist es ein Fehler, auf günstige Videoproduktionen zu setzen?

Professionelle Musikvideos: Mehr als nur visuelle Begleiter

Musikvideos sind längst nicht mehr nur ergänzende Inhalte zur Musik. Sie sind eigenständige Kunstwerke, die die Identität eines Künstlers visuell unterstreichen



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stefan Kühn: Die Bedeutung des Atomkraftvertrags zwischen Constellation Energy und Microsoft Uwe Jensen – Der tanzbare Remix zu „Es könnte doch mal sein“ ist da!