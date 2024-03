Denise Blum – Dann dreh ich die Musik ganz laut

Die Single „Dann dreh ich die Musik ganz laut“ ist ab dem 22.3.2024 auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich.

Wer kennt es nicht, wenn die Gefühle sich überschlagen und die Vernunft nicht zu siegen scheint. Genau darum geht es in der neuen Single „Dann dreh ich die Musik ganz laut“ von Denise Blum.

Ein überaus authentischer Song wird uns hier von der Sängerin Denise Blum präsentiert. Ein Song, der die zwischenmenschliche Beziehung deutlich macht und deren unverzichtbarer Teil des eigenen Lebens, nicht besser beschreiben kann. Die Vorstellung einer gemeinsamen Insel und der Wunsch, die Zeit anzuhalten, verdeutlichen die tiefe Verbundenheit und die Liebe. Man spürt die Emotionen im Beziehungsgeflecht, die bei einem Streit auf die Probe gestellt wird.

Hinab tauchen und sich von der Musik einfangen zu lassen ist der einzige Weg, um klare Gedanken finden zu können. So vermittelt uns der Text eine positive Botschaft von Hoffnung und Zuversicht, während die eingängige Melodie im Ohr bleibt. Der energiegeladene Song „Dann dreh ich die Musik ganz laut“ wird zum Zufluchtsort, der Trost und Energie spendet, während der Beat zum Tanz und die Melodie zur Quelle der inneren Stärke werden.

Die Sängerin Denise Blum mit dem Texter Thorsten Schmidt und der Komponist Hannes Marold haben gemeinsam diesen aus dem Leben gegriffenen Song kreiert.

„Es war sehr emotional“, so Denise Blum. „Ich wollte die Angst und die Unsicherheit, die man in dieser Situation empfindet, einfangen und gleichzeitig eine Botschaft der Hoffnung senden“. „Ich bin mir sicher, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer wiederfinden können und Hoffnung darin finden.“

Nicht nur gesanglich überrascht uns Denise Blum mit diesem Song. Auch zeigt sie uns ihre natürliche und professionelle Art erneut vor der Kamera im Musikvideo zu diesem Song.

Die Single „Dann dreh ich die Musik ganz laut“ ist ab 22.3.2024 auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich. Also tauchen Sie ein in die Welt der Gefühle und seien Sie bereit, die Musik ganz laut aufzudrehen, um sich mitreißen zu lassen.

Denise Blum – Dann dreh ich die Musik ganz laut 03:09 Minuten

Musik: Hannes Marold,

Text: Denise Blum, Thorsten Schmidt

Interpret Denise Blum

Titel Dann dreh ich die Musik ganz laut

Länge 03:09

Musik Hannes Marold

Text Denise Blum, Thorsten Schmidt

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix

Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC: ATKC82400005

EAN: 4067248737880

VÖ-Datum: 22.3.

