Jung, wild und frei – der neue flotte Song von Denise Blum

Der neue Song „Jung, wild & frei“ begeistert Jung und Alt gleichermaßen!

Denise Blum lässt mit ihrem neuen Song „Jung, wild & frei“ die Herzen ihrer Fans höher schlagen! Dieser mitreißende Song handelt von Freundschaft und wie sie uns dazu inspiriert, unser Leben voll auszuleben.

Die talentierte Sängerin Denise Blum hat in Zusammenarbeit mit ihrem Produzententeam einen einzigartigen Song geschaffen, der die Herzen höher schlagen lässt.

„Jung, wild & frei“ knüpft an den Erfolg von „Flügel aus Liebe“ an und bringt eine frische Perspektive auf das Thema Freundschaft. Denise Blum und ihr Team haben es geschafft, etwas ganz Besonderes zu kreieren; ein Song, der sowohl im Radio als auch auf der Tanzfläche für Begeisterung sorgt.

Im Text erzählt Denise die Geschichte von Freunden, die sich seit der Schulzeit nie aus den Augen verloren haben und die seit her zusammen unvergessliche Abenteuer erleben. Sie halten zusammen, egal was kommt und feiern die Freiheit, die sie sich mit ihrer Freundschaft schenken. „Jung, wild & frei“ ist eine Hommage an all die wunderbaren Menschen, die uns in unserem Leben begleiten und unterstützen.

Denise Blum zeigt nicht nur ihr gesangliches Talent, sondern beeindruckt auch durch ihren einzigartigen und selbst geschriebenen Text. Mit dieser Kombination gelingt es Denise, die Emotion und die Energie des PopSchlagers auf den Hörer zu übertragen und zum Mitsingen zu animieren.

Die kraftvolle Botschaft des Liedes und die mitreißende Musik machen den Song zu einer Hymne für alle und zeigt die Kraft der Freundschaft und steht für die Werte von Zusammenhalt und Vertrauen.

Die Single „Jung, wild & frei“ ist ab 29.9.2023 auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich. Also schnapp dir deine Freunde und lass dich von diesem Song, der den Geist der Freiheit und der Freundschaft entfesselt, mitreißen.

Denise Blum – Jung, wild und frei

Länge: 03:10 Minuten

Musik: Hannes Marold; Text: Denise Blum

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion: Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Tobias Hoppe, ToHoPhotographix

Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC:.ATKC82300016

EAN:.4067248762271

VÖ-Datum: 29.9.2023

Mehr Infos über die Sängerin gibt es im Web unter www.denise-blum.de und bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Denise Blum

