GERMAN PRINT GROUP – Der Hidden Champion aus Koblenz setzt neue Maßstäbe im Großformatdruck

Die GERMAN PRINT GROUP aus Koblenz zählt zu den leistungsstärksten Anbietern im Großformatdruck – mit KI, XXL-Drucksystemen und globaler Präsenz. #MADEinKOBLENZ

Koblenz. In einer Branche, die oft von Standardlösungen und Preiswettbewerb geprägt ist, sticht ein Unternehmen mit Innovationsgeist, technologischer Finesse und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch heraus: die GERMAN PRINT GROUP.

Nicht in einem Konzernhochhaus, sondern in einer modernen Produktionsstätte mit Hightech-Innenleben –

gelegen in einer ruhigen Straße unweit des Rheins – entstehen hier Drucklösungen auf höchstem Niveau.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einem der leistungsstärksten Anbieter im großformatigen Digitaldruck entwickelt – ein echter Hidden Champion #MADEinKOBLENZ.

Die GERMAN PRINT GROUP bedient ein breites Spektrum an Kunden aus Messebau, Retail, Event und Innenarchitektur. Dabei setzt das Unternehmen nicht nur auf modernste Technik, sondern zunehmend auf digitale Intelligenz.

KI trifft Farbe: GPG COLORMAX revolutioniert den Druckprozess

Ein Paradebeispiel für diesen Innovationsgeist ist GPG COLORMAX, ein eigens entwickelter Algorithmus zur KI-gestützten Farboptimierung. Während klassische RIP-Workflows häufig an ihre Grenzen stoßen, analysiert COLORMAX Millionen von Farbkombinationen und simuliert das Druckergebnis bereits im Vorfeld – mit dem Ziel: maximale Farbwirkung und brillante Präzision.

„Wir wollten ein System schaffen, das nicht nur besser druckt, sondern auch intelligenter denkt“, erklärt Daniel Gutendorf, Geschäftsführer der GERMAN PRINT GROUP. „COLORMAX ist unser Beitrag zur Effizienz und Farbpräzision im Großformatdruck.“

5-Meter-Sublimationsdruck – XXL mit Präzision

Mit einem Maschinenpark der Extraklasse bietet die GERMAN PRINT GROUP auch XXL-Lösungen: Der 5-Meter-Sublimationsdruck zählt zu den größten und schnellsten Produktionsanlagen weltweit. Damit können nicht nur textile Großflächen für Messen und Events produziert werden, sondern auch komplexe, nahtlose Wand- und Deckengestaltungen – individuell, farbecht und in beeindruckender Auflösung.

Von Koblenz auf die Messen dieser Welt

Die Produkte der GERMAN PRINT GROUP sind international gefragt. Geliefert wird weltweit – etwa nach Barcelona, Paris, Mailand, Madrid, Dubai, Singapur oder Las Vegas. Auf den bedeutendsten Messeplätzen der Welt sorgen Drucklösungen „Made in Germany“ für visuelle Wirkung und Markenpräsenz – zuverlässig, pünktlich und in höchster Qualität.

Nachhaltigkeit trifft Schnelligkeit

Trotz Highspeed-Produktion steht Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda. Die Umstellung auf wasserbasierte Tinten, recyclebare Materialien und eine energieeffiziente Produktionskette unterstreichen den grünen Anspruch der GERMAN PRINT GROUP.

Fazit: Ein Unternehmen mit Format – und Zukunft

Was die GERMAN PRINT GROUP auszeichnet, ist nicht nur technische Exzellenz, sondern eine konsequente Haltung: _Innovation made in Germany_. Wer in der Druckbranche nach zukunftsweisenden Impulsen sucht, sollte einen Blick nach Koblenz werfen. Denn hier entsteht – fast im Verborgenen – die Zukunft des Großformatdrucks.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GERMAN PRINT GROUP

Herr Daniel Gutendorf

August-Borsig-Straße 11a

56070 Koblenz

Deutschland

fon ..: +49 261 – 988 783 9 -0

web ..: https://gpg.de

email : dg@gpg.de

Die GERMAN PRINT GROUP mit Sitz in Koblenz ist ein führender Anbieter im großformatigen Digitaldruck für Messebau, Event, Retail und Interior Design. Mit einem hochmodernen Maschinenpark – darunter einer der weltweit leistungsstärksten 5-Meter-Sublimationsdrucker – und dem KI-gestützten Farboptimierungs-Algorithmus GPG COLORMAX setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Präzision, Farbwirkung und Produktionssicherheit.

Als inhabergeführter Hidden Champion verbindet die GERMAN PRINT GROUP technologische Exzellenz mit persönlichem Service – Made in Koblenz, gefragt weltweit.

