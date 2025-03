Französische Genusskultur im Herzen Hamburgs: LA MAISON DU PAIN eröffnet Flagship-Store im Westfield Hamburg

LA MAISON DU PAIN steht für französische Lebensfreude, authentische und feinste Spezialitäten, die direkt aus Frankreich bezogen werden.

Das erfolgreiche französische Bäckerei- und Cafe-Konzept LA MAISON DU PAIN expandiert weiter und eröffnet seinen deutschlandweit neunten Standort im brandneuen Westfield Hamburg. In bester Lage nahe der beliebten Waterfront präsentiert LA MAISON DU PAIN auf einer großzügigen Fläche seinen ersten Flagship-Store, der mit innovativem Design und authentischem französischem Flair neue Maßstäbe setzt.

LA MAISON DU PAIN steht für französische Lebensfreude, authentische und feinste Spezialitäten, die direkt aus Frankreich bezogen werden. Mit bereits acht etablierten Standorten in deutschen Großstädten wie Frankfurt, Köln, 2 x Wiesbaden, Braunschweig, Ravensburg, Bad Homburg und Blankenese erfreut sich das Konzept großer Beliebtheit bei Liebhabern französischer Genusskultur.

„Wir freuen uns, mit dem Westfield Hamburg unseren Flagship-Store an einem so attraktiven Standort präsentieren zu dürfen. Die zentrale Lage nahe der Waterfront macht dieses Projekt besonders spannend für uns und unsere Gäste“, so Bernd Steiner, Franchisegeber der Marke.

Im Flagship-Store erwartet Besucher ein attraktives Ganztageskonzept mit täglich frisch zubereiteten französischen Klassikern wie Croissants, Baguettes, Quiches und feiner Ptisserie in einem stilvollen Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Die Neueröffnung ist zugleich Auftakt einer umfassenden Expansionsphase, die gemeinsam mit dem Partner Westfield Europa vorangetrieben wird: Bereits in Kürze stehen drei weitere Standorteröffnungen in deutschen Metropolen auf dem Programm.

LA MAISON DU PAIN: Westfield Hamburg-Überseequartier, Überseeboulevard 7, 20457 Hamburg

Weitere Informationen unter: https://lamaisondupain.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Firmenkontakt LA MAISON DU PAIN GmbH / Momentum LMdP AG Steiner

Herr Bernd Steiner

Prime Center –

8058 Flughafen Zürich

Schweiz

fon ..: –

web ..: https://lamaisondupain.com/

email : info@lamaisondupain.com

–

Pressekontakt:

Firmenkontakt LA MAISON DU PAIN GmbH / Momentum LMdP AG Steiner

Herr Bernd Steiner

Prime Center –

8058 Flughafen Zürich

fon ..: –

web ..: https://lamaisondupain.com/

email : info@lamaisondupain.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GERMAN PRINT GROUP – Der Hidden Champion aus Koblenz setzt neue Maßstäbe im Großformatdruck Media Exklusiv: Wie passen Standgloben und Nachhaltigkeit zusammen?