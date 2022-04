Sichere und günstige Festplattenvernichtung nach DIN 66399 – H3

Wir bieten ihnen die sichere Festplatten Vernichtung nach DIN 66399 – H3 mit Vor-Ort-Service in ganz Deutschland. Unser Service ist sicher und unkompliziert.

Ob Server, Computer, Notebook oder Drucker, in jeder Firma sind inzwischen Computer und Server nicht mehr wegzudenken. Ob in der Buchhaltung, Kundenverwaltung oder an der Kasse. Computer und Speicher sind in der digitalen Welt im Einsatz. Das ist schön und gut, weil es uns die Arbeit erleichtert, aber die Geräte werden immer schneller und veralten auch sehr schnell. Irgendwann müssen die Geräte ausgetauscht und gegen neue ersetzt werden. Und da kommt jetzt das entscheidende, nähmlich der Datenschutz. Auf Computern, Server, Kassen und Druckern befinden sich Speicher, meistens mit kundenbezogenen oder sensiblen Daten. Entweder sind die Daten in Form von Chip, SSD oder HDD im Gerät gespeichert. Wir sind auf die Festplattenvernichtung spezialisiert und bieten unseren Kunden die mechanische Festplatten Vernichtung in ganz Deutschland an. Bei uns werden die Datenträger nach DIN 66399 – Schutzklasse 2 – Sicherheitsstufe 3: („Datenträger mit sensiblen und vertraulichen Daten sowie personenbezogenen Daten, die einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen.“) mechanisch beschädigt und verformt und somit unbrauchbar gemacht und anschließend beim Entsorger ordnungsgemäß entsorgt. Damit können Sie auf Nummer sicher gehen und vermeiden, dass sensible Daten an falsche Hände oder an die Öffentlichkeit gelangen. Denn das einfache Löschen oder Formatieren der Festplatte ist unsicher, den die Daten sind damit nicht gelöscht, sondern es wird der Speicherplatz nur freigegeben und dann ist eine Datenwiederherstellung dennoch möglich. Deswegen gehen Sie kein Risiko bei wichtigen Daten ein und lassen die Festplatten sicher vernichten und entsorgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienreport München Forstenried 2022