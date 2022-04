Zentralrat der messianischen Juden unterstützt deutschsprachige Studierende der Jewish University of Colorado

Ab dem im April beginnenden Sommersemester akzeptiert die Jewish University of Colorado auch internationale Studenten. Der ZMJ dient bis auf Weiteres als Studentensekretariat für Deutschsprachige.

Es ist eine gute Nachricht in diesen Tagen: die messianisch ausgerichtete und für alle Studierende offene Jewish University of Colorado (JUC) bietet mit Beginn des Sommersemesters auch Studienplätze für den gebührenfreien Distanzunterricht an. Vierzig davon wurden auf Betreiben des Zentralrat der messianischen und freigemeindlichen Juden in Deutschland, Österreich und der Schweiz (ZMJ) für Deutschsprachige reserviert, gleich welchem Glauben sie anhängen – und das jedes Semester. Die Zahl der deutschsprachigen Studenten wird also stetig steigen. Im Gegenzug hat der ZMJ sich bereit erklärt, ein deutschsprachiges Studentensekretariat für diese Studierenden bzw. Bewerber einzurichten. Dies hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen.

Im Studienangebot der Jewish University of Colorado (JUC) finden sich neben der Theologie und von ihr abgeleitete Fächer auch Studiengänge im Bereich Ethik, Gesellschaft und Philosophie. Grundsätzlich steht die JUC allen Interessierten mit Abitur (oder einem gleichwertigen Abschluss) offen, ausgeschlossen sind jedoch antisemitisch und antizionistisch eingestellte Bewerber und Bewerberinnen. Für alle anderen gilt: wer die (selbstverständlich auch kostenfreie) Aufnahmeprüfung besteht, den erwartet ein Studium, wie man es auch aus Europa kennt. Keine Studiengebühren, zugängliche Lehrkräfte und eine vergleichbare Studiendauer. Details stehen auf der Webseite der Jewish University of Colorado (www.jewish-university.org).

Für das Sommersemester sind alle Plätze bereits vergeben, die Bewerbungsphase für das Wintersemester beginnt im Mai.

