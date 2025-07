10 Jahre Pensions-Akademie e.V. – Plattform der betrieblichen Altersversorgung

Eine tragende Säule in der Welt der Altersversorgung.

Am 10. Juli haben wir im Rahmen unseres Sommerfestes einen Meilenstein gefeiert, der weit mehr ist als nur eine Runde Zahl: Zehn Jahre Pensions-Akademie e.V.!

Was vor einem Jahrzehnt mit einer klaren Vision, viel Engagement und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein begann, hat sich heute zu einer anerkannten Institution entwickelt. Die Pensions-Akademie steht für fundiertes Fachwissen, für Aufklärung in einem hochkomplexen Bereich – und vor allem für einen unermüdlichen Einsatz für mehr Transparenz, Fairness und Zukunftssicherheit in der Altersversorgung. Wer heute über betriebliche Altersversorgung, Versorgungswerke oder Pensionszusagen spricht, kommt an der Pensions-Akademie kaum vorbei. In Fachtagungen, Senior Roundtables, Fachbeiträgen, Studien und Netzwerktreffen wurde nicht nur Wissen vermittelt – es wurde Verständnis geschaffen, Orientierung gegeben und Vertrauen aufgebaut.

Doch so ein Erfolg ist niemals selbstverständlich. Er ist das Ergebnis harter Arbeit und vor allem: gelebter Leidenschaft. Unser herzlicher Dank gilt daher all jenen, die in den letzten zehn Jahren ihre Expertise, Zeit und Energie eingebracht haben – dem Beirat, den Referentinnen und Referenten, den Unterstützerinnen und Unterstützern, sowie allen Mitgliedern, die diese Akademie zu dem gemacht haben, was sie heute ist: Eine tragende Säule in der Welt der Altersversorgung.

Zehn Jahre – das sind unzählige Veranstaltungen, Diskussionsrunden, neue Kontakte und Entwicklungen. Es ist auch die Geschichte einer Organisation, die nie stehen blieb, die mit der Zeit ging, die auf Herausforderungen mit Lösungen reagierte – sei es in Zeiten regulatorischer Veränderungen, dem demografischen Wandel oder den aktuellen Debatten um nachhaltige Vorsorgekonzepte. 17 Fachtagungen, 26 Roundtables, mehr als 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sprechen für sich. Daneben haben wir mit dem Fachbuch „Innovative Nachhaltigkeit in Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung“ ein werthaltiges Werk geschaffen, das Kernthemen der Pensions-Akademie vereint.

In der Festrede von Jürgen Scharfenorth und den Grußworten des Stadtrates Stephan Siegler (in Vertretung des Oberbürgermeisters Mike Josef) sowie des Geschäftsführers des BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) Rudolf Siebel konnten wir gemeinsam mit stolz auf das Erreichte zurückblicken – und mit frischer Motivation nach vorn schauen.

Eines ist sicher: Die Themen, für die sich die Pensions-Akademie stark macht, sind wichtiger denn je.

Auf viele weitere Jahre voller Kompetenz, Dialog und nachhaltiger Wirkung, so die Schlussworte des Vorstandes Andreas Fritz, Jürgen Scharfenorth und Frank Vogel.

Deutscher ESG Pensions Award – Vodafone ein Sprinter mit Ausdauer

Ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit nicht nur implementiert, sondern lebt: Die Jury des Deutschen ESG Pensions Awards würdigt Vodafone für seine kontinuierliche Entwicklung hin zu einer tief in der Unternehmenskultur verankerten ESG-Strategie.

Bereits 2022 wurde Vodafone mit dem ESG-Transformationspreis ausgezeichnet – ein Jahr, in dem das Unternehmen seine ESG-Ausrichtung erstmals strategisch konkretisierte. Drei Jahre später zeigt sich: Aus einem ambitionierten Vorhaben ist eine tragfähige, ganzheitliche Strategie geworden. Dies überzeugte die hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Wiebke Merbeth, Andreas Rickert, Ewald Stephan und Prof. Dr. Thomas Keil.

Die Preisverleihung fand im feierlichen Rahmen des Sommerfests der Pensions-Akademie statt – anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums. Es war die sechste Vergabe des Deutschen ESG Pensions Awards, der sich inzwischen als feste Größe in der Branche etabliert hat.

Stefan Prey, verantwortlich für Altersversorgung und Kapitalanlage bei Vodafone, stellte die Fortschritte des Unternehmens im Interview mit der Jury eindrucksvoll dar – offen, reflektiert und ohne PR-Filter. Besonders gewürdigt wurden seine Fachkenntnis, der ehrliche Austausch sowie das klare Bekenntnis: ESG-Kriterien haben bei der Kapitalanlage Priorität – auch vor Rendite, solange die Zielrendite nicht gefährdet wird.

Weitere Informationen zur Pensions-Akademie finden Sie unter: https://pensions-akademie.de/

Zur Pensions-Akademie:

Die Pensions-Akademie e.V. ist das Forum der betrieblichen Altersversorgung für administrative Themen rund um die Kapitalanlage. Wir vereinen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und fördern die bAV als wesentliches Element des Alterssicherungssystems in Deutschland.

Als Plattform mit gemeinnützigen Zielen adressieren wir besonders die Bereiche Administration und Transparenz in der betrieblichen Altersversorgung. Wir verstehen uns als eine Denkfabrik der bAV, fördern den Austausch unserer Mitglieder, unterstützen den Wissensaufbau sowie die Wissensweitergabe, gestalten die Diskussion aktiv mit und vertreten die Standpunkte unserer Mitglieder.

