Mobile Brady-Drucker: Robust & sofort einsatzbereit für Wartung & mehr

Robust, kompakt und betriebsbereit: Mobile Brady Drucker liefern vor Ort professionelle Kennzeichnung – ideal für Wartung, Instandhaltung und unterwegs.

Mobile Brady-Drucker sind die erste Wahl für alle, die unterwegs, bei Wartung oder Instandhaltung zuverlässige Kennzeichnung brauchen. Sie vereinen kompakte Bauweise, robuste Verarbeitung und einfache Bedienbarkeit – perfekt für Techniker, Serviceteams oder Planer, die vor Ort unkompliziert Kabel, Schilder, Rohre oder Geräte markieren möchten. Dank Akkubetrieb, intuitiver Menüführung und schneller Druckfunktion sind sie sofort einsatzbereit und sparen wertvolle Zeit.

Das umfangreiche Sortiment von MAKRO IDENT, als zertifizierter Brady-Distributor, bietet passgenaue Lösungen für jede Aufgabe. Ob kleine mobile Geräte für den Alltagsgebrauch oder leistungsstarke Modelle mit Thermotransferdruck – bei MAKRO IDENT finden Anwender genau das passende Gerät und die passenden Etikettenmaterialien. Der Customer Service unterstützt kompetent bei der Auswahl, hilft bei spezifischen Anforderungen und sorgt dafür, dass jeder Drucker optimal zu den Einsatzbedingungen passt.

Für raue Einsatzumgebungen liefert der bekannte Brady-Distributor auch passende Etiketten: wetterfest, UV-beständig, abrieb- und chemikalienresistent. So bleiben Beschriftungen selbst in Außenbereichen, in Werkstätten oder auf Baustellen dauerhaft lesbar. Die einfache Handhabung erlaubt es, direkt vor Ort präzise Ergebnisse zu erzielen – ohne lange Transportwege oder Verzögerungen. Das spart Zeit und minimiert Ausfallrisiken.

Ein entscheidender Vorteil der mobilen Brady-Drucker ist ihre Vielseitigkeit: Sie drucken Typenschilder, Kabelmarken, Schrumpfschläuche, Rohrmarkierer, Geräte- und Sicherheitsetiketten – und passen sich flexibel an Anforderungen in Industrie, Facility Management, Energieversorgung oder Versorgungsunternehmen an. Die integrierte Bluetooth- und WLAN-Schnittstelle ermöglicht die direkte Verbindung mit Smartphones, Tablets oder PCs – ideal, um Druckaufträge schnell und papierlos zu senden.

Durch regelmäßige Firmware-Updates bleiben die Drucker auf dem neuesten Stand, bieten erweiterte Funktionen und gewährleisten eine einfache Einbindung in bestehende Systeme oder digitale Workflows. Wartungsteams profitieren von effizienteren Abläufen und weniger Fehlkennzeichnungen. Fehleretiketten lassen sich direkt vor Ort korrigieren und neu drucken – das sichert Qualität und reduziert Materialverschwendung.

Ein Praxisbeispiel: Bei einem Versorgungsunternehmen wurden alte, verblasste Rohrmarkierungen durch neue, professionelle Etiketten ersetzt – mit mobilen Brady-Druckern vor Ort. Die Teams konnten ad hoc reagieren, führten Anpassungen direkt durch und reduzierten Stillstandszeiten deutlich. Die langlebigen Etiketten widerstanden anschließend Temperaturwechseln und Feuchtigkeit – ein klarer Mehrwert im Alltag.

MAKRO IDENT sichert dabei beste Betreuung: Als offizieller Brady-Distributor gewährleistet das Unternehmen schnelle Verfügbarkeit von Druckern, Etiketten und Zubehör. Der Kundenservice beantwortet fachlich fundiert Fragen zu Materialauswahl, Kompatibilität und Einsatzoptionen und unterstützt bei der Einrichtung individueller Druckprofile – damit jede Kennzeichnung akkurat und effizient gelingt.

Insgesamt bieten mobile Brady-Drucker von MAKRO IDENT eine zukunftssichere Lösung für flexible Kennzeichnungslösungen. Sie überzeugen durch robuste Technik, einfache Handhabung und professionelle Ergebnisse – stets unterstützt von erfahrenem Brady-Partnerservice. So sind Anwender optimal vorbereitet, wenn unterwegs präzise und langlebige Etiketten gefragt sind.

Weitere Informationen über mobile Brady-Drucker von MAKRO IDENT sind unter folgendem Link zu finden:

Mobile Brady Etikettendrucker

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

