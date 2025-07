Neues Release von cit intelliForm stärkt Betreiber von E-Government-Anwendungen

GitOps für die Formularverwaltung sorgen mit Automatisierung für effiziente Prozesse im Betrieb für viele Mandanten. Kubernetes-Support vereinfacht den Cloud- und RZ-Betrieb deutlich.

Dettingen/Teck, 17.7.2025 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, veröffentlich heute das Release 2025 der cit intelliForm Produktsuite. Mit dem neuen Release bietet cit noch besseren Support für professionelle Betreiber von E-Government-Services. Neben vielen Verbesserungen im Detail bringt cit intelliForm Server 2025 nun eine vollständige Unterstützung von GitOps zum Formularmanagement und von Kubernetes für einen effizienten Cloud-Betrieb.

GitOps für das Management komplexer Online-Formular-Bestände

cit intelliForm Server 2025 erlaubt die Automatisierung der Formular-Administration durch die Verwendung der bekannten Git-Repositories und GitOps Best Practices. Damit können bewährte Praktiken aus der automatisierten Verwaltung von Intrastrukturkomponenten wie beispielsweise die Versionskontrolle auch auf die Verwaltung von Formularbeständen übertragen werden. „Für Betriebsteams sind GitOps für die Formularverwaltung eine enorme Erleichterung, da Software und Formulare nach einheitlichen Prozessen automatisiert verwaltet werden können“, erklärt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter bei cit und E-Government-Experte, die Vorteile von GitOps im Formularmanagement.

In der aktuellen Version von cit intelliForm Server können GitOps für die Bereiche Formularobjekte, assistenten-gestützte Formulare und zugehörige Ressourcen genutzt werden und der Ausbau für weitere Bereiche ist geplant.

Unterstützung von Kubernetes vereinfacht den Cloud-Betrieb

Bereits seit längerem unterstützt cit intelliForm OpenShift als Containerplattform. Mit cit intelliForm Server 2025 wird nun auch Kubernetes als weitere wichtige Plattform für die Bereitstellung und den Betrieb von Containeranwendungen unterstützt. Mit der automatisierten Containerorchestrierung verbessert Kubernetes die Zuverlässigkeit und reduziert den Zeit- und Ressourcenaufwand für wiederkehrende Vorgänge im Cloud-Betrieb von E-Government-Anwendungen.

„cit intelliForm wird vielfach eingesetzt, um digitale Verwaltungsleistungen im Rechenzentrumsbetrieb für ein ganzes Bundesland anzubieten. Mit dem Release 2025 stärken wir insbesondere die Betreiber großer Lösungen“, ergänzt Schuster. „Eine Formularanwendung bereitzustellen ist einfach, bei Hunderten sieht es schon anders aus. Unsere Produkte sind die Basis von E-Government-Services, die von rund 40 Millionen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. Dafür muss eine E-Government-Plattform auch ausgelegt sein.“

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Zusammenfassung

cit intelliForm 2025 stärkt Betreiber großer E-Government-Landschaften mit GitOps für die Formularverwaltung und Kubernetes-Support für einfachen Cloud- und RZ-Betrieb.

Tags

cit intelliForm 2025, GitOps, Kubernetes, Formularmanagement, E-Government, Low-Code, Plattform, Betrieb

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cit GmbH

Herr Andreas Mühl

Kirchheimer Str. 205

73265 Dettingen/Teck

Deutschland

fon ..: +49 7021 / 950 858 -65

web ..: https://www.cit.de

email : andreas.muehl@cit.de

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Mehrheitsbeteiligung der zur DSV Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de



Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 / 9461 – 220

email : cit@bloodsugarmagic.com

