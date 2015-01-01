100 Bücher in Rekordzeit: Wie ein 18-Jähriger den Buchmarkt revolutioniert

Der Adlerquell Verlag knackt die dreistellige Marke. Gründer Nico Bergstreiser erklärt, wie er mit digitaler Prozessautomatisierung traditionelle Verlage alt aussehen lässt.

Wer an die Veröffentlichung eines Buches denkt, hat meist dasselbe Bild im Kopf: Autoren, die monatelang über leeren Seiten brüten, endlose Korrekturschleifen und Verlage, die Jahre brauchen, um ein Manuskript in die Buchläden zu bringen.

Dass es auch völlig anders geht, beweist ein junges Medienhaus aus Deutschland. Der Adlerquell Verlag hat an diesem Tag die Marke von 100 veröffentlichten Büchern geknackt.

Das Besondere daran ist nicht nur die dreistellige Zahl, sondern die schiere Geschwindigkeit, in der dieser Katalog aufgebaut wurde.

In der Branche sorgt dieses Tempo für Erstaunen und wirft unweigerlich die Frage auf: Wie ist es menschlich und logistisch überhaupt möglich, in so kurzer Zeit so viele Bücher zu veröffentlichen?

Die Antwort ist simpel, bricht aber mit fast allen Traditionen des klassischen Verlagswesens: Das Geheimnis liegt im Wechsel der Perspektive. Gründer Nico Bergstreiser (18) versteht sich selbst nicht als klassischer Verleger, der Verträge verhandelt und Manuskripte stapelt, sondern als System-Architect. Er hat den gesamten Entstehungsprozess eines Buches dekonstruiert, optimiert und in eine digitale, hochautomatisierte Publishing-Maschine verwandelt.

„Die meisten Verlage scheitern bei der Skalierung an den immer gleichen, manuellen Zwischenschritten“, erklärt Bergstreiser. „Es wird korrigiert, formatiert, wieder verworfen – das kostet Wochen. Wir haben uns gefragt: Wie sieht ein System aus, das diese Prozesse fehlerfrei, standardisiert und in einem Bruchteil der Zeit erledigt?“

Das Ergebnis ist ein dreistufiger Workflow, der die traditionelle Handarbeit durch intelligente Prozesse ersetzt:

Der datenbasierte Kompass: Statt auf Bauchgefühl oder literarische Trends zu hoffen, setzt der Verlag auf Marktanalyse. Algorithmen filtern präzise heraus, welche Nischen und Sachthemen im digitalen Markt gerade stark nachgefragt, aber von traditionellen Verlagen sträflich vernachlässigt werden.

Die automatisierte Pipeline: Sobald ein Thema feststeht, greifen die Zahnräder ineinander. Die Formatierung, die Strukturierung und sogar die Erstellung der Cover laufen über digitale Prozesse. Zeitfressende Schnittstellen gibt es nicht mehr; die Software erledigt die Fleißarbeit im Hintergrund.

Systemische Qualitätssicherung: Schnelligkeit bedeutet hierbei nicht, dass am Ende Fehler im Text stehen. Das System ist so kalibriert, dass formale Kriterien und Qualitätsstandards automatisiert geprüft werden, bevor ein Buch überhaupt den Weg auf die Plattformen findet.

Mit diesem Ansatz beweist der Adlerquell Verlag, dass Masse, Relevanz und Qualität im Jahr 2026 keine Widersprüche mehr sein müssen. Es ist der Beweis, dass der Buchmarkt bereit ist für neue, technologiegestützte Strukturen.

Für den 18-jährigen Gründer ist der aktuelle Meilenstein ohnehin nur ein Zwischenstopp. „Die 100 Bücher waren für uns der finale Machbarkeitsnachweis. Wir wissen jetzt, dass die Maschine perfekt läuft und das Fundament bombenfest steht“, so Bergstreiser. „Jetzt, wo das System erprobt ist, werden wir die Schlagzahl massiv erhöhen. Das nächste Ziel sind die 1.000 Titel.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim an der Erft

Deutschland

fon ..: +49 15679 762646

web ..: https://adlerquell.de

email : info@adlerquell.de

Der Adlerquell Verlag ist ein modernes Medien- und Verlagshaus mit Sitz in Bergheim, gegründet von Nico Bergstreiser. Das Unternehmen bricht gezielt mit den veralteten Konventionen des traditionellen Buchmarktes. Durch die konsequente Verknüpfung von strategischer Prozessautomatisierung und datengetriebener Marktanalyse setzt der Verlag neue Maßstäbe für Geschwindigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit im modernen Digital Publishing.

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