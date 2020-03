100 Prozent E-Mobilität: Joachim Glatthaar investiert in Elektromobilitäts-Startup

Schramberg/ München (wei) Dass Joachim Glatthaar ein echter Macher ist und dabei ein gutes Gespür für Trends und Innovationen hat, bewies er in seinem 40-jährigen Unternehmerleben mehr als einmal.

Auch jetzt, da er sich aus dem operativen Geschäft seines 1980 gegründeten Unternehmens glatthaar-fertigkeller zurückgezogen hat, bleibt er am Ball und fängt noch einmal etwas Neues an. Der glatthaar-Unternehmensgründer startet im Jubiläumsjahr des Fertigkellerbauers als Investor bei EVUM Motors – ein Startup, das auf Elektromobilität für Transportfahrzeuge setzt.

Bei der Premiere des wendigen Elektrotransporters „EVUM aCar“ legte er denn auch seine Intentionen für sein Engagement dar. „Ich war begeistert von der Idee der jungen Doktoranden, nachhaltige und bezahlbare Mobilität in Entwicklungsländern anzubieten. Ihr Fahrzeugkonzept überzeugte mich – ich sehe den Markt für dieses Allzweckfahrzeug allerdings nicht nur in den afrikanischen Ländern, sondern auch für den Einsatz in Deutschland. Gerade im gewerblichen Bereich braucht es Lösungen für Handwerk und Industrie angesichts der Dieseldiskussionen und (drohenden) Fahrverboten in deutschen Städten. Mit diesem Fahrzeug bietet sich eine echte Alternative für die Wirtschaft. Das hat mich überzeugt und motiviert, hier als Investor einzusteigen.“

Und glatthaar-fertigkeller-Gründer Joachim Glatthaar geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur die finanzielle Unterstützung ist es, die er den beiden Geschäftsführern der EVUM Motors GmbH zu Gute kommen lässt. Mit seinem Sachverstand steht er als Berater zur Seite, um die Serienreife voran zu treiben und die Produktion in Deutschland zu halten.

Das neue Engagement zeigt einmal mehr, wie ernst der Fertigkellerbauer seine Nachhaltigkeitsstrategie, auch über das eigentliche Kerngeschäft hinaus, nimmt. Erst 2018 wurde das Unternehmen von der Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland GmbH und der DKV Euro Service für seinen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz zertifiziert. Dabei kompensierte glatthaar-fertigkeller seine CO2-Emmissionen vollständig, indem pro Liter Kraftstoff in zertifizierte DKV-Klimaschutzprojekte investiert wird. 2018 wurden insgesamt 889,6 Tonnen CO2 der ausgehenden Transporte kompensiert – davon 150,17 Tonnen in der Niederlassung in Weißenfels, 372,44 Tonnen in Simmern und 366,99 Tonnen am Hauptsitz in Schramberg-Waldmössingen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

glatthaar-fertigkeller gmbh & co. kg

Herr Michael Gruben

Joachim-Glatthaar-Platz 1

78713 Schramberg/Waldmössingen

Deutschland

fon ..: +49 (7402) 9294 -1000

web ..: http://www.glatthaar.com

email : presse@glatthaar.com

Über EVUM Motors

Das EVUM aCar wurde als ökonomisches und nachhaltiges Allzweckfahrzeug für Entwicklungs- und Schwellenländer konzipiert, eignet sich aber auch hervorragend für den vielseitigen Einsatz in Industrie- und Stadtgebieten in Deutschland. Seine Anpassungsfähigkeit und Robustheit ermöglichen zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten für z.B. Weinberge, Bauernhöfe, Gärtnereien, aber auch für Gemeinden oder Hotels und Gewerbe. Der Akku kann Solarstrom speichern und dient als Energiequelle. Ein externer Spannungsausgang ermöglicht die Verwendung eines beliebigen externen elektrischen Gerätes. Einfaches Laden an jeder 230 V-Standard-Steckdose oder Schnellladung mit 400 V: Mit einer Reichweite von bis zu 200 km und ohne teure Wartungen und Reparaturen eignet sich das aCar für den industriellen, kommunalen und landwirtschaftlichen Einsatz gleichermaßen. Noch in diesem Jahr soll das Fahrzeug in Serie gehen.

Über glatthaar-fertigkeller

Die Firma glatthaar-fertigkeller wurde 1980 von Joachim Glatthaar gegründet. Seither hat sich das Unternehmen mit Stammsitz in Schramberg-Waldmössingen (Baden – Württemberg) auf die Herstellung und den Bau von Fertigkellern und Bodenplatten spezialisiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst dabei auch Planungsleistungen, Statik, Erdarbeiten sowie Projektleitungen. Das Unternehmen schöpft aus einem Erfahrungsschatz von mehr als 62.000 Bauprojekten.

Die glatthaar-Gruppe entwickelt Baulösungen für den weltweiten Einsatz auch in schwierigen Einsatzgebieten: Einzigartige Patente und Marken, wie unter anderem das geschützte AquaSafe®- System, ThermoSafe®-Wand oder der preisgekrönte TechnoSafe®-Keller, zeichnen glatthaar-fertigkeller als das innovativste Unternehmen im Bereich Fertigkeller aus und unterstreichen die Marktführerschaft. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen in seinem Produktportfolio über eine ThermoSafe®-Wand mit einer Kerndämmung bis zu 16 Zentimetern.

Ressourcenschonende Bausysteme und Abfallvermeidung durch moderne Fertigungsanlagen sowie optimale Logistik und der damit verbundene sparsame Umgang mit Energie ist im Unternehmen gelebtes Selbstverständnis. Daher zeichnen sich die Produkte aus dem Hause glatthaar durch hohe Umweltorientierung aus. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet in langjährigen Kooperationen mit Instituten, Hochschulen und der Bauindustrie an der Vervollkommnung immer „intelligenterer Keller“ bis hin zu Passivhausqualität.

Ausgewiesene Fachkompetenz und hohe Qualitätsmaßstäbe bei allen Produkten „Made in Germany“ brachten dem Unternehmen auch gerade deshalb zahlreiche Auszeichnungen ein: z.B. als Deutschlands Kundenchampion 2018, den 1. Platz des Golden Cube 2018 für Innovation beim Großen Deutschen Fertighauspreis, die fünfmalige Auszeichnung nach einem FOCUS Money-Test als fairster Fertigkellerhersteller Deutschlands oder die jüngste Auszeichnung als Service-Champion 2019!

Der Unternehmenserfolg basiert auf einer soliden Entwicklung zu einem starken, gesunden mittelständischen Familienunternehmen, das Firmengründer Joachim Glatthaar von einer Ein-Mann-Firma zum europäischen Marktführer für Fertigkeller gemeinsam mit aktuell mehr als 500 Ingenieuren, Betriebswirten, Projektleitern und Verwaltungs-, Produktions- und Montagemitarbeitern aufbaute. Eigenverantwortlichkeit und Motivation der Mitarbeiter sind wesentliches Element für den 40-jährigen Erfolg. Die Begeisterungsfähigkeit und hohe Identifikation der Mitarbeiter gründet sich dabei auch auf den Fakt, bei einem Markt- und Innovationsführer tätig zu sein, bei dem eine soziale Unternehmens-Leit-Kultur wesentliches Erfolgsmoment ist.

Glatthaar unterhält Niederlassungen in Deutschland, England und der Schweiz. Glatthaar-Produkte werden nach Luxemburg, Großbritannien, Belgien, in die Niederlande und die Schweiz geliefert.

www.glatthaar.com

Pressekontakt:

Presse & Marketing o Agentur für integrierte Kommunikation

Frau Ines Weitermann

Schulzenstraße 4

14532 Stahnsdorf

fon ..: +49 (0) 3329/ 69 18 47

web ..: http://www.presse-marketing.com

email : presse@glatthaar.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020: Glatthaar-Fertigkeller erhält Great Place to Work® Qualitätssiegel