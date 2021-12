100-prozentige Bewerbergarantie: Mit recuiting24.com den Fachkräftemangel bewältigen

Fachkräftemangel – ein Schlagwort, das sich in letzter Zeit durch alle Berichte über den aktuellen Arbeitsmarkt zieht. ValueSMR zeigt, wie Sie zu den Gewinnern gehören können – mit Garantie.

Zu wenige Bewerbungen sind nicht etwa ein Nischenproblem, sondern eine der herausforderndsten Aufgaben für die meisten Unternehmen. Wer versucht, einen Handwerker zu bekommen, kann ein Lied davon singen. Und das ist noch längst nicht alles: Auch in den Bereichen IT, Industrie, Gesundheit, Pflege, Bildung und Soziales – überall ist es ähnlich. Bei aktuell rund 20 Prozent mehr Stellen als Arbeitsuchenden kein Wunder.

„Schon lange haben wir einen Bewerbermarkt, die Situation spitzt sich aber immer mehr zu“, weiß Horst Veitl, Inhaber von recruiting24.com. Das heißt, die Bewerber sind in der besseren Position. Sie können auswählen, welchem Arbeitgeber sie ihre Gunst schenken wollen, um einen Vertrag abzuschließen. Die Arbeitgeber wiederum sitzen am kürzeren Hebel. Sie haben größte Mühe, offene Stellen adäquat zu besetzen. Deshalb stellt sich ihnen die Aufgabe, sich attraktiv am Markt zu positionieren. Mit den richtigen Methoden generiert man dann auch genügend Bewerbungen.

Dieses Problem zu lösen, hat sich die Ferchl und Veitl GbR (recruiting24.com) auf die Fahne geschrieben. Mit der Online-Lösung ValueSMR hat sie ein wirkungsvolles Instrument geschaffen, mit dem Unternehmen ihre Personallücken schließen können.

Mit drei Leistungsbausteinen zum Erfolg

War es in früheren Zeiten angebracht, Stellenanzeigen zu schalten und abzuwarten, weil irgendwann schon der richtige Bewerber reagieren würde, ist das heute nicht mehr so erfolgreich. „Wir kombinieren drei Bausteine: Social Recruiting, Performance-Marketing und Eignungsdiagnostik“, so Horst Veitl. Die Bewerber müssen dort aufgespürt werden, wo sie sich aufhalten – das zu wissen, gehört zum Erfolgskonzept. Da gehört heute das richtige Vorgehen auf diversen Social-Media-Kanälen genauso dazu wie exakte Anforderungsdefinitionen und ein ständiges Tracking und Reporting.

Die Experten von recruiting24.com wissen genau, bei welcher Bewerbersuche es worauf ankommt. Nur so können alle wichtigen Details erfasst und genutzt werden. Jeder Fall liegt anders, deshalb gibt es nicht das eine Konzept für jede x-beliebige Bewerbersuche.

Hilfreich sind heutzutage besonders die in den sozialen Medien verfügbaren Informationen. Mit ihrer Hilfe lässt sich beispielsweise herausfiltern, in welcher Region die potenziellen Bewerber mit genau der passenden Qualifikation für den ausgeschriebenen Job zu finden sind.

Alleinstellungsmerkmal Bewerbergarantie – für alle Arten von Unternehmen

Bei recruiting24.com wird zunächst eine kostenlose Potenzialanalyse erstellt. Sucht eine Firma z.B. Softwareentwickler, so wird zunächst in den sozialen Medien geschaut, wie viele User diese Qualifikation haben. Mit Hilfe der bewährten Mittel von Ad-Werbung bis zum Performance Marketing lassen sich in diesem Beispiel 25 bis 35 Bewerber innerhalb vier Wochen finden, von denen schließlich sechs garantiert werden. Nach einer solchen Analyse für seinen speziellen Fall kann der Kunde entscheiden, ob es ihm das Geld wert ist. Dabei zahlt er im ersten Schritt nur die direkten Kosten, das Werbebudget, als ob er die Kampagne selbst durchführen würde. Erst sobald die garantierte Mindestanzahl Bewerbungen, die sechs in unserem Beispiel, erreicht oder überschritten wurde, wird die Erfolg bringende Dienstleistung fällig.

„Tatsächlich sind wir mit unseren Methoden, die geeigneten Bewerber zu ermitteln, sehr erfolgreich“, so Horst Veitl. Dabei kommt es gar nicht darauf an, um welchen Betrieb es sich handelt. Ob Großunternehmen oder kleiner Handwerksbetrieb – die Personalplanung ist für alle gleichermaßen wichtig. Und mit recruiting24.com an ihrer Seite finden sie auch die richtigen Fachkräfte, denn die Experten sind sich sicher: „Entweder wir generieren für Sie monatlich die vereinbarte Mindestanzahl an Bewerbungen oder Sie bezahlen für unsere Dienstleistung nichts!“

Schon über 100 Unternehmen haben diese Methode genutzt und sind begeistert. Statt im Nebel zu stochern, wird hier sinnvoll analysiert und die entsprechende Kampagne gestartet, um schnell und sicher zum Ziel zu kommen – damit die Kunden von recruiting24.com zu den Gewinnern im Kampf um die besten Kandidaten gehören.

Der Einsatz von ValueProfilePlus als Anreizmodell motiviert dabei auch passiv Suchende. Auch bei diesen entsteht ein positiver Eindruck, denn alle Bewerbenden erhalten ihr persönliches Profil als Dankeschöngeschenk.

Nähere Informationen gibt es auf der Website, im kostenlosen Webinar und über den Datenblatt-Download. Ihre stellenbezogen garantierte Mindestanzahl Bewerbungen erhalten Sie über die kostenlose Potenzialanalyse.

