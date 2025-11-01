100kEUR vs. 1 MioEUR: Was in Berlin mit diesen Eventbudgets wirklich drin ist

Wir haben unsere Produktionen der letzten Jahre in Berlin ausgewertet und zeigen, warum 100kEUR und 1 MioEUR oft näher beieinanderliegen, als viele vermuten.

Dass Budget und Erwartungen in der Eventbranche oft auseinanderdriften, gehört fast schon zur Regel. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, wohin die Gelder hinfließen. Was Budgets in Berlin wirklich leisten können, und warum 100kEUR und 1 MioEUR oft näher beieinanderliegen, als viele vermuten, zeigen wir in diesem Artikel. Grundlage sind Kalkulationen realer Produktionen der Berliner Eventagentur GPM LiveMarketing aus den vergangenen fünf Jahren.

Make or buy: braucht es eine Eventagentur in Berlin oder nicht

Viele Unternehmen haben eigene Eventteams, holen sich aber dennoch Spezialisten von außen dazu. Als Incoming-Eventagentur in Berlin kommen wir oft dann ins Spiel, wenn internationale Kunden einen Partner vor Ort brauchen, der die Stadt und ihre Abläufe kennt. Unsere Kosten hängen dabei nicht von der Größe des Events ab, sondern von seiner Komplexität. Ob 100kEUR oder 1 MioEUR Budget: Die Aufgaben sind ähnlich, der Aufwand dahinter jedoch nicht.

Eine Location zu mieten und lediglich die Rahmenbedingungen für die Produktion dort herzustellen, kann ein eigenes Projekt sein. Eine All-in-Location wie das AXICA ist zügig organisiert – anfragen, Nutzung des Bestands definieren, externe Bedarfe ermitteln. Historische Locations wie das Museum für Kommunikation oder der Flughafen Tempelhof bringen hingegen Genehmigungen, Denkmalschutz und eine Handvoll spezialisierter Dienstleister mit sich. Spätestens hier zeigt sich, ob internes Know-how ausreicht, die richtige Auswahl zu treffen und deren Konsequenzen realistisch einzuschätzen, oder ob eine Agentur erforderlich ist.

Individualität ist der größte Kostentreiber

Teilnehmerzahl und Laufzeit bleiben zentrale Kostenfaktoren, etwa bei der Locationmiete, Logistik und Logis sowie beim Catering und Personal. Mit steigendem Anspruch verschiebt sich jedoch die Kostenstruktur. Während sich bei standardisierten Events rund die Hälfte der Kosten variabel mit der Gästezahl verändert, liegt bei hochwertigen Formaten der Anteil an Fixkosten deutlich höher. Das betrifft immaterielle Leistungen wie etwa die der Agentur, aber auch Materielles wie die räumliche und technische Ausgestaltung.

Ein standardisiertes Dinner-Event für 300 Personen lässt sich linear kalkulieren. Fixkosten beschränken sich auf Agenturhonorar, Locationmiete, Entertainment und Ausstattung; variable Kosten auf Verpflegung, Personal und Hospitality – eine Aufteilung von etwa 50/50. Wird daraus jedoch ein individuell inszeniertes Event mit speziellen Möbeln, aufwendiger Technik und maßgeschneiderter Bühnenshow, bleiben diese Kosten unabhängig von der Gästezahl bestehen. Ob 300 oder 800 Gäste teilnehmen, macht dann weniger Unterschied als die Frage, wie stark ausgestaltet das Event ist.

Bei Millionenprojekten fließt oft nur ein Bruchteil in die Pro-Kopf-Verpflegung. In unserer Auswertung liegt dieser Anteil im Schnitt gerade einmal bei 10-20 %. Hier fließen die Budgets vor allem in die Erstellung maßgeschneiderter Inhalte: Event-App und Kommunikation, individuelle Visuals für digitale und physische Medien, Abstimmung mit Rednern und Moderatoren sowie deren Honorare etc.

Die 100kEUR-Grenze: Wo Hospitality endet und Markeninszenierung beginnt

Mit 100kEUR lässt sich in Berlin zweifellos ein High-End-Event realisieren, das in Sachen Exklusivität und Service keine Wünsche offenlässt. Doch hier setzt das Budget gleichzeitig eine Grenze: Es trägt die klassische Hospitality auf höchstem Niveau. Darüber hinaus beginnt jedoch die Welt der Großproduktionen. Wenn wir als Eventagentur in Berlin komplexe Projektstrukturen steuern, internationale Speaker oder bekannte Artists koordinieren und Brand-Partnerschaften operativ integrieren, bewegen wir uns schnell im Millionenbereich. Hinzu kommen individuell entwickelte Inhalte, maßgeschneiderte Dramaturgien und eine deutlich intensivere Abstimmung aller Beteiligten.

Das gilt nicht nur für öffentlichkeitswirksame Formate, sondern ebenso für interne Events mit höchstem Anspruch. Während die 100kEUR-Klasse eine reibungslose Organisation und hochwertige Bewirtung ermöglicht, finanzieren siebenstellige Budgets vor allem eines: vollständige Kontrolle über Inhalt und Umsetzung bis ins Detail.

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GPM LiveMarketing GmbH

Jeffrey Zietz

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10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +491743911306

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email : zietz@gpm-live.de

GPM LiveMarketing.

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Wir verstehen uns als erfahrener Dienstleister, der sich die umfassende Beratung und Betreuung seiner Kunden in Eventkonzeption, Planung und Produktion zur Kernaufgabe gemacht hat. Mit Erfahrung, Leidenschaft und Klarheit entwickeln wir fundierte Konzepte und übersetzen diese in die Realität. GPM LiveMarketing steht für Live-Kommunikation, die verlässlich umgesetzt und wirkungsvoll inszeniert wird.

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