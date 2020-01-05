„Berlin ist keine Kulisse, sondern Konzept“ – Friedemann Grase über Eventplanung in der Hauptstadt

Friedemann Grase im Interview zu den Besonderheiten von Eventproduktionen in Berlin.

Friedemann Grase, Gründer der GPM LiveMarketing GmbH, im Gespräch über Berlin als Destination für Corporate Events und die Rolle einer lokalen Incoming-Agentur.

_Herr Grase, Sie sind seit über 30 Jahren im Eventgeschäft tätig. Wie hat Ihr persönlicher Weg Sie zu dem gebracht, was GPM heute ist?_

Ich bin gebürtiger Berliner und habe meine berufliche Laufbahn zunächst mit einem Studium zum Toningenieur begonnen. Anschließend arbeitete ich an einer internationalen Musikschule in Wien, bevor ich während meines Studiums zum Marketing-Kommunikationswirt in das Eventgeschäft einstieg.

Dieser etwas unkonventionelle Weg, gepaart mit der Tatsache, dass ich bereits während der Schulzeit in der Gastronomie zu arbeiten begann und Service sowie Dienstleistung von der Wurzel an kennengelernt habe, hat sich ideal im Eventmarketing verbunden. Mit diesem Background nahm meine persönliche Karriere schnell an Fahrt auf.

Vor über 25 Jahren habe ich dann die GPM LiveMarketing GmbH gegründet. Von unseren Standorten in Berlin und Düsseldorf realisieren wir heute Veranstaltungen in ganz Europa – und zunehmend auch weltweit.

_Was verbindet Sie persönlich mit Berlin als Eventstandort?_

Es fällt mir schwer, die Stadt zu beschreiben, ohne dabei wie ein Marketingkommunikator zu klingen. Aber Berlin ist für mich vor allem gelebte europäische Geschichte. Diese Stadt ist kein Ort zum bloßen Besichtigen, sie muss verstanden und entdeckt werden.

Ich bin in West-Berlin mit Mauer und Alliierten aufgewachsen, habe den Mauerfall direkt in der Nacht am Brandenburger Tor erlebt und war Teil der Subkultur, die sich unmittelbar danach in Berlin-Mitte rund um den Potsdamer Platz, Hackeschen Markt und die Oranienburger Straße entwickelt hat.

Aus genau diesen persönlichen Erfahrungen entstand die Idee, Marken und Unternehmen, die nach Berlin kommen, dabei zu begleiten, hier Events zu realisieren – inhaltlich, konzeptionell und in der Umsetzung. Berlin ist kein austauschbarer Standort. Es ist eine komplexe Metropole mit Geschichte, Reibung, Kultur und Energie.

_Viele internationale Unternehmen zieht es nach Berlin. Was sollten sie bei der Planung eines Events beachten?_

Berlin ist eine internationale Metropole – und genau das bringt besondere Herausforderungen mit sich. Großveranstaltungen wie ITB, IFA, Grüne Woche, der Berlin-Marathon oder das DFB-Pokalfinale beeinflussen massiv die Verfügbarkeit von Hotels, Locations und Dienstleistern.

Gerade bei größeren Gruppen oder komplexen Inhalten braucht es zudem ausreichend Vorlauf, um Hotels, Locations, Speaker und Dienstleistungen jeglicher Art zu sichern. Wir sprechen hier von mindestens sechs Monaten, besser mehr.

Wer zu spät plant, muss mit rasant steigenden Mehrkosten rechnen und riskiert Kompromisse zu Lasten der konzeptionellen Originalität.

Mein wichtigster Rat: frühzeitig planen, Überschneidungen mit Großveranstaltungen vermeiden und Termine strategisch wählen.

_Welche Zeiträume eignen sich besonders für Corporate Events in Berlin?_

Grundsätzlich gilt das für viele europäische Städte – besonders attraktiv ist Berlin für Corporate Events in den Sommermonaten zwischen Mai und September. Dann ist die Stadt grün, weitläufig und stark im öffentlichen Raum verankert. Kultur, Kreativszene und Stadtleben verlagern sich nach draußen, was Open-Air-Formate, Spree-Events und Sommerfeste ermöglicht.

Gleichzeitig entfaltet Berlin gerade in den Wintermonaten eine ganz eigene Stärke. Die Stadt verfügt über eine außergewöhnliche Vielfalt an kreativen Indoor-Locations: von Industrieflächen über ehemalige Produktionsstätten bis hin zu ikonischen Orten, die regelmäßig als Kulisse für Film-, Musik- und Markenproduktionen dienen. Immersive Formate, Inszenierungen mit Industriecharme und Anspielungen auf das Berliner Nachtleben gewinnen in der dunkleren Jahreszeit sogar an Wirkung.

Insgesamt ist Berlin eine Stadt, die zu jeder Jahreszeit und für unterschiedlichste Zielgruppen ein enormes Potenzial für dramaturgische Eventhighlights bietet – vorausgesetzt, Inszenierung, Konzeption, Locationwahl und Kommunikation greifen sauber ineinander.

_Worin unterscheidet sich die Eventplanung in Berlin von der in anderen europäischen Metropolen?_

Aufgrund seiner Historie ist Berlin ist in seinen Event-Hotspots zweigeteilt (Ost/ West).

Wer seine Veranstaltung im Rahmen einer Messe (ITB, IFA, InnoTrans etc.) plant und Messebesucher auf seinem Event erwartet, sollte eher im westlichen Teil der Stadt nach passenden Locations suchen.

Für detailgetreue und hochindividuelle Veranstaltungen ist der östliche Teil des Zentrums oft die bessere Wahl. Dort findet man das historische Berlin mit vielen kulturellen Highlights und Sehenswürdigkeiten, die sich hervorragend in das Rahmenprogramm einbinden lassen.

Eine weitere Besonderheit ist die Vielzahl an außergewöhnlichen Veranstaltungsorten. Da sich der Ostteil der Stadt über Jahrzehnte in einem Dornröschenschlaf befand, wurden viele zentral gelegene Gebäude erst nach der Wiedervereinigung wiederentdeckt und kreativ umgestaltet. Im Westen hingegen dominieren moderne Locations und multifunktionale Eventflächen.

_Welche Rolle spielt dabei eine Berliner Incoming-Agentur?_

Eine lokale Incoming-Agentur wie die Berliner Eventagentur GPM LiveMarketing bringt Marktkenntnis, Erfahrung und ein belastbares Netzwerk mit. Lokale Agenturen denken Events aus der Stadt heraus und sorgen dafür, dass Veranstaltungen nicht nur in Berlin stattfinden, sondern Berlin erlebbar machen.

_Ihr abschließender Rat an internationale Unternehmen?_

Berlin ist roh, widersprüchlich und voller Energie – und genau so sollten Events hier gedacht werden.

Wer versucht, die Stadt zu glätten oder zu standardisieren, verpasst das eigentliche Erlebnis.

Wer in Berlin einen Berliner Event haben will, muss die Stadt verstehen, ihre Rhythmen kennen und ihre Besonderheiten bewusst in das Eventkonzept integrieren – von der Terminwahl über die Standortentscheidung bis hin zur Inszenierung. Berlin verzeiht schlechte Planung nicht, belohnt aber mutige, gut vorbereitete Konzepte mit außergewöhnlichen Erlebnissen.

_Über Friedemann Grase und GPM LiveMarketing_

Friedemann Grase ist Gründer und einer der Inhaber der GPM LiveMarketing GmbH mit Sitz in Berlin. Seit rund 30 Jahren realisiert er mit seinem Team anspruchsvolle Marken- und Corporate Events, Kongresse, Tagungen und Incentive-Formate für nationale und internationale Unternehmen und Marken. Ein besonderer Fokus liegt auf Berlin als Eventdestination und der Rolle von GPM als Berliner Incoming-Agentur für internationale Auftraggeber.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GPM LiveMarketing GmbH

Jeffrey Zietz

Jägerstraße 67

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 01743911306

web ..: https://www.gpm-live.de/eventagentur-berlin/

email : zietz@gpm-live.de

GPM LiveMarketing.

Seit mehr als 20 Jahren Full-Service Eventagentur.

Wir verstehen uns als erfahrener Dienstleister, der sich die umfassende Beratung und Betreuung seiner Kunden in Eventkonzeption, Planung und Produktion zur Kernaufgabe gemacht hat. Mit Erfahrung, Leidenschaft und Klarheit entwickeln wir fundierte Konzepte und übersetzen diese in die Realität. GPM LiveMarketing steht für Live-Kommunikation, die verlässlich umgesetzt und wirkungsvoll inszeniert wird.

Pressekontakt:

GPM LiveMarketing GmbH

Herr Jeffrey Zietz

Jägerstraße 67

10117 Berlin

fon ..: +491743911306

email : zietz@gpm-live.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Antalyas Freizeitparks locken das ganze Jahr – Spaß im Winter und Frühling Neuer Psychothriller aus Leipzig: Schuld, Voyeurismus und ein dunkles Familiengeheimnis