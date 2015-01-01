Antalyas Freizeitparks locken das ganze Jahr – Spaß im Winter und Frühling

Zu Beginn des Jahres 2026 präsentiert sich Antalya als ideales Reiseziel für Familien

Die Tourismushauptstadt von Türkiye und eines der Top 10 Reiseziele im Euromonitor-Ranking International Arrivals 2025, präsentiert sich als ideales Reiseziel für Familien, die unvergessliche Ferien im Winter und Frühjahr erleben möchten. Neben der bekannten Küste definiert die Stadt den Ganzjahrestourismus neu, mit erstklassigen Freizeitparks und immersiven Attraktionen, die Unterhaltung, Kreativität und Abenteuer für alle Altersgruppen vereinen. Aufregende Fahrgeschäfte und interaktive Erlebnisse schenken Familien, Kulturliebhabern und Abenteuerlustigen auch außerhalb der klassischen Sommersaison unvergessliche Momente.

Wo Legenden lebendig werden: The Land of Legends

The Land of Legends liegt in Belek und ist das größte Entertainment-Resort in Türkiye. Es bietet das ganze Jahr über Spannung für Familien und Adrenalinliebhaber. Von der ikonischen 62 Meter hohen Hyper Coaster und den Wasserattraktionen von Aqua Land bis hin zu den fantasievollen Welten von Nickelodeon Land und Masha and the Bear bietet das Resort mitreißenden Spaß für alle Altersgruppen, tagsüber und abends. Mit den thematisch gestalteten Suiten im Kingdom Hotel und dem spielerischen Luxus der Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya verbindet The Land of Legends Unterhaltung und Unterkunft zu einem nahtlosen Gesamterlebnis.

Bewegte Geschichte: Dokumapark

Auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik gelegen, bietet der Dokumapark in Kepez in Antalya ein kulturgeprägtes Parkerlebnis, das von Erinnerungen und nicht von Fahrgeschäften bestimmt wird. Das revitalisierte Areal vereint Museen, Ausstellungsflächen, Cafés und Spazierwege auf einem gemeinsamen Gelände. Zu den Highlights zählen das nostalgische Spielzeugmuseum, ein 10.000 Quadratmeter großer Freilicht-Miniaturpark mit Modellen im Maßstab 1:25 von Sehenswürdigkeiten aus ganz Türkiye sowie ein Automobilmuseum mit klassischen Fahrzeugen. Mit ganzjährigen Festivals und Workshops ist der Dokumapark ein entspannter kultureller Rückzugsort zwischen Strandtagen.

Unter der Oberfläche: Antalya Aquarium

Nur wenige Schritte vom Konyaalti-Strand entfernt zählt das Antalya Aquarium zu den größten Aquarienkomplexen der Welt. Es verfügt über mehr als 40 thematische Becken und einen spektakulären 131 Meter langen Tunnel, in dem Haie, Rochen und Fischschwärme über den Köpfen der Besucher gleiten und das Gefühl vermitteln, über den Meeresboden zu laufen. Ergänzend zu den Hauptausstellungen gibt es Attraktionen wie den tropisch gestalteten WildPark, die eisige Snow World & Ice Museum, ein kurzes immersives Oceanride XD-Kino sowie ein Wachsfigurenmuseum. Cafés, Geschäfte und das ganzjährig attraktive Indoor-Angebot machen das Antalya Aquarium zu einem abwechslungsreichen Halbtagesausflug direkt am Mittelmeer.

Hohe Energie an Land und auf dem Wasser: Macera Ormani, Aktur Lunapark und Hip Notics

Für alle, die ihre Abenteuer lieber über dem Boden erleben, bietet der Kepez Macera Ormani Outdoor-Action mit Hochseilgärten, Seilrutschen, Kletterelementen, Paintball und Abenteuerpfaden inmitten pinienbewachsener Hügel. Erhöhte Stege und Plattformen eröffnen schöne Ausblicke auf die Stadt und machen den Park zu einem idealen Ort für aktive Naturerlebnisse. Der Aktur Lunapark in Konyaalti sorgt hingegen für klassische Jahrmarktstimmung mit Achterbahnen, Gondeln, Geisterhaus, Kinderfahrgeschäften und Karnevalsspielen. Besonders abends ist der Park lebendig, wenn Musik erklingt und das Riesenrad die Skyline erleuchtet, wodurch ein farbenfroher Anziehungspunkt für Familien und Urlaubsgäste entsteht. Rund 30 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt bietet der Hip Notics Cable Ski Park eine ganzjährig geöffnete Wassersportanlage auf drei künstlichen Seen, die von Bergwasser gespeist werden. Mit einer 730 Meter langen Hauptseilbahn, einem Fünf-Pylonen-System und einer Doppelturmanlage für fortgeschrittenes Tricktraining spricht der Park sowohl Anfänger als auch erfahrene Wakeboarder an und schafft eine kontrollierte, zugleich energiegeladene Umgebung, in der aus einem kurzen Besuch schnell ein ganzer Abenteuertag wird.

Tropische Ruhe: Butterfly World Antalya

Butterfly World Antalya soll im Februar 2026 eröffnen und auf fast 10.000 Quadratmetern eine ruhige tropische Oase bieten. Tausende Schmetterlinge werden dort zwischen üppiger Vegetation, Wasserfällen und Teichen frei unter einer großen Glaskonstruktion fliegen. Besucher spazieren durch eine an den Regenwald angelehnte Halle mit Wasserfällen, Koi-Teichen und unzähligen frei fliegenden Schmetterlingen. Weitere Attraktionen sind ein Vogelgarten, botanische Bereiche, Workshops für Kinder und ein Amphitheater unter freiem Himmel für Umweltbildung und saisonale Veranstaltungen. Mit seinen immersiven Naturerlebnissen und dem Fokus auf Biodiversität verspricht Butterfly World eine sanfte, lehrreiche Auszeit im Herzen von Antalya.

Flügel, Wellen und Fantasie

Im Laufe des Jahres 2026 wird die Stadt zeigen, dass sie weit mehr ist als ein reines Sommerziel. Antalya bietet Familien das ganze Jahr über unvergessliche Erlebnisse, auch in den Osterferien und darüber hinaus. Antalya ist ein Ort, an dem Kreativität wächst, Traditionen sich weiterentwickeln und Unterhaltung sowie Natur unter der milden Wärme der mediterranen Sonne ganzjährig miteinander harmonieren.

Download Link für Bilder:

https://docs.tga.gov.tr/beuy8a9n

