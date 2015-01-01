Neuer Psychothriller aus Leipzig: Schuld, Voyeurismus und ein dunkles Familiengeheimnis

Tauchen Sie ein in die dunkle Psyche eines hochintelligenten Voyeurs und blicken Sie in die tiefsten Abgründe menschlicher Begierde! Auch als Ebook!

Ein neuer Leipzig-Krimi sorgt für beklemmende Spannung: Im Mittelpunkt steht der 42-jährige IT-Spezialist Micha, der ein Leben zwischen bürgerlicher Fassade und moralischem Abgrund führt. Nach außen hin erscheint er als zuverlässiger Kollege und liebevoller Familienvater – doch hinter verschlossenen Türen ist er Gefangener seiner voyeuristischen Obsession, die immer größere Ausmaße annimmt.

Als sein Geheimnis auffliegt, zerbricht nicht nur seine Ehe. Ausgerechnet seine Tochter Jule ertappt ihn dabei, wie er ihre beste Freundin heimlich filmt. Für sie ist dieser Verrat unverzeihlich. Voller Abscheu bricht sie den Kontakt ab, während Micha, von Schuldgefühlen und Selbsthass geplagt, nach Teneriffa flieht.

Sechs Jahre vergehen. Dann greift Micha erneut auf illegale Weise auf eine Webcam zu – und wird unfreiwillig Zeuge eines abscheulichen Verbrechens – direkt in der Nachbarschaft seiner Tochter. Er schlägt Alarm, doch sie hält seine Aussagen zunächst für das Produkt einer krankhaften Fantasie. Erst als Jule selbst merkwürdige Hinweise entdeckt, beginnt sie zu zweifeln.

Vor ihr steht eine Entscheidung von kaum erträglicher Tragweite: Soll sie die Warnungen ihres Vaters ignorieren – und womöglich zulassen, dass direkt nebenan Unvorstellbares geschieht? Oder selbst aktiv werden und Methoden einsetzen, die sie einst zutiefst verachtet hat?

Was Vater und Tochter zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Das Gesehene ist lediglich der sichtbare Teil eines weit größeren Grauens.

Der Thriller erzählt kompromisslos von Schuld, Verantwortung und der Frage, wie dünn die Grenze zwischen Freund und Feind tatsächlich ist. Doch der Countdown läuft: Während im Hintergrund ein Ereignis mit fatalen Konsequenzen unaufhaltsam näher rückt, kämpfen zwei entfremdete Menschen darum, ihre gemeinsame Vergangenheit zu überwinden.

Leipzig bildet die atmosphärisch dichte Kulisse der Handlung – mit vertrauten Orten ebenso wie mit vergessenen Schauplätzen, an denen sich dunkle Machenschaften entfalten.

Autor aMOR BIDman verbindet psychologische Spannung mit schwarzem Humor. Seine Wurzeln in der Comedy-Branche verleihen selbst den düstersten Szenen eine subtile, sarkastische Note und schaffen einen ungewöhnlichen, fesselnden Ton.

Besonders brisant: Die aufgedeckten Verbrechen basieren nicht ausschließlich auf Fiktion. Eine zitierte Warnung der Bundespolizei belegt das.

Der rund 420 Seiten starke Leipzig-Thriller mit psychologischem Tiefgang und gesellschaftlicher Relevanz spielt zum Jahresende 2024 und eignet sich als intensive Lektüre für die kalten Wintertage. Auch Tierliebhaber werden durch die Geschichte mehr als gerührt sein.

Dieser Thriller schärft den Blick – für digitale Gefahren, für menschliche Abgründe und für die Frage, wem wir wirklich trauen können.

aMOR BIDman schreibt unter Pseudonym. Seine Vergangenheit in der Comedy-Szene spiegelt sich im Erzählton wider: düstere Themen verbindet er mit feinem Humor und leiser Ironie. So entsteht eine Geschichte, die fesselt, unterhält und berührt – mit einem Hauch Romantik und spürbarem Herzschmerz.

