10ZiG baut Technologiepartnerprogramm aus

Validierte Integrationen von Partnerlösungen sollen den Rollout virtueller Arbeitsplätze in End-User-Computing-(EUC)-Umgebungen vereinfachen

10ZiG Technology, ein führender Anbieter von Thin- und Zero-Client-Hardware und -Software für VDI-, DaaS- und webbasierte Umgebungen, erweitert sein Technologiepartnerprogramm „10ZiG Ready“. Es schafft ein Ökosystem aus Anbietern, deren Lösungen mit der 10ZiG-Endgeräteplattform zusammenarbeiten und validiert sind. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, dass Hardware, Betriebssysteme, Management-Software und Partnertechnologien über den gesamten EUC-Stack hinweg interoperabel sind. Damit sollen Unternehmen integrierte Lösungen konsistenter und kontrollierbarer einführen und ihre digitalen Arbeitsumgebungen standardisieren können.

Validierte Integrationen für das gesamte 10ZiG-Lösungsspektrum

10ZiG Ready ermöglicht den teilnehmenden Technologiepartnern, Integrationen für alle von 10ZiG angebotenen Produkte zu entwickeln. Zum Lösungsspektrum gehören neben Thin- und Zero-Clients die Betriebssysteme 10ZiG Linux und Windows 11 IoT, das sichere Linux-basierte Repurposing-Betriebssystem 10ZiG RepurpOS sowie 10ZiG Manager, eine kostenfreie und benutzerfreundliche Management-Software, mit der Kunden ihre 10ZiG-Endgeräte einfach verwalten können.

10ZiG Ready-Partner stellen ihre Lösungen für den Validierungsprozess zur Verfügung, der Kompatibilität und konsistente Leistung über alle Komponenten hinweg sicherstellt. Dies ermöglicht Unternehmen, auf ihre VDI-, DaaS- und Cloud-Workspace-Strategien abgestimmte digitale Endpoint-Lösungen einzusetzen. Das Ökosystem umfasst Technologien, die zentrale Anforderungen digitaler Arbeitsplätze abdecken, darunter:

* Virtuelle Desktop- und DaaS-Plattformen

* Browserbasierte Workspace- und Cloud-Dienste

* Sicherheits- und Identitätslösungen

* Monitoring- und Performance-Tools

* Peripherie- und Endgeräte

* Unified-Communications-Lösungen

* Hyperkonvergente Infrastruktur- und Cloud-Plattformen

Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Technologien entsprechend ihren spezifischen Anforderungen zu kombinieren. Die Validierung durch 10ZiG stellt dabei sicher, dass die einzelnen Komponenten zuverlässig zusammenspielen.

Aufeinander abgestimmte Lösungen senken den Integrationsaufwand

Bei der Weiterentwicklung von Strategien für den Endgerätebetrieb kann die Sicherstellung der Interoperabilität von Lösungen verschiedener Anbieter zu steigender Komplexität führen. Hier setzt das 10ZiG-Ready-Programm an. Es schafft einen strukturierten Rahmen für Validierung und Zusammenarbeit im Ökosystem, in dem die Technologien der teilnehmenden Partner aufeinander abgestimmt und auf ihr Zusammenspiel geprüft werden. IT-Mitarbeitende müssen dadurch weniger Zeit für Integrationstests oder die Behebung von Kompatibilitätsproblemen aufwenden und behalten gleichzeitig die Flexibilität, ihre Umgebungen individuell zu konzipieren, bereitzustellen und zu skalieren.

Die Zahl der am Programm teilnehmenden EUC-Technologiepartner wächst kontinuierlich und stärkt damit die Innovationskraft des 10ZiG-Ready-Ökosystems. Aktuell zählen dazu unter anderem 90meter, Amazon Workspaces, Apporto, Citrix, ControlUp, Imprivata, Inuvika, Leostream, Liquidware, Microsoft, Nerdio, Nutanix, Omnissa, Parallels, Scale Computing und ThinPrint.

Gemeinsame Aktivitäten steigern Bekanntheit und Sichtbarkeit der Partner

Die Teilnahme am 10ZiG-Ready-Programm bietet Technologiepartnern mehr als die technische Validierung ihrer Lösungen. Sie profitieren zudem von Go-to-Market-Aktivitäten, die ihre Sichtbarkeit sowohl im 10ZiG-Ökosystem als auch am Markt erhöhen. Dazu zählen die Aufnahme in den 10ZiG-Ready-Showcase sowie gemeinsame Aktivitäten wie Marketingkampagnen, Auftritte auf Branchenveranstaltungen und die Entwicklung von Content zu den Lösungen. Durch die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Kundenprojekten können Partner in Unternehmen Fuß fassen, die auf VDI-, DaaS- und Cloud-Workspace-Lösungen setzen.

Interessierte Technologieanbieter können sich als 10ZiG-Ready-Partner bewerben und Teil des wachsenden Ökosystems werden. Weitere Informationen: www.10zig.com/10zig-ready-program.

Zitat 10ZiG

„Kunden suchen nach Lösungen, die ohne zusätzlichen Integrationsaufwand zusammenspielen. Der Ausbau des 10ZiG-Ready-Programms schafft den Rahmen für ein Ökosystem, in dem Partner bei gängigen Anwendungsszenarien zusammenarbeiten. Kunden erhalten dadurch mehr Planungssicherheit und können Lösungen mit geringeren Risiken einführen.“

_Tom Dodds, Global Strategic Alliances Manager, 10ZiG Technology_

Partnerstimmen

„ControlUp freut sich, Teil des 10ZiG-Ready-Ökosystems zu sein. Dadurch können wir Kunden noch gezielter dabei unterstützen, Echtzeit-Einblick und Kontrolle über ihre digitalen Arbeitsumgebungen zu gewinnen. Die Integration der ControlUp-DEX-Plattform mit 10ZiG-Endgeräten gestaltet die Einführung der kombinierten Lösung weniger aufwendig, beschleunigt damit den Rollout und stellt zudem eine gleichbleibend hohe Leistung über den gesamten EUC-Stack hinweg sicher.“

_Bob Johnson, Senior Vice President, Global Partnerships & Alliances, ControlUp_

„Unternehmen priorisieren zunehmend flexible und wirtschaftliche Ansätze, um Anwendungen und Desktops in heterogenen Umgebungen bereitzustellen. Durch die Teilnahme am 10ZiG-Ready-Programm können wir sicherstellen, dass Parallels RAS validiert ist und reibungslos mit 10ZiG-Endgeräten zusammenarbeitet. Kunden erhalten damit die Gewissheit, sichere und leistungsstarke digitale Arbeitsplätze mit geringerer Komplexität und kürzerer Time-to-Value einführen zu können.“

_Michael Hopfinger, Senior Vice President, Global Sales, Parallels_

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Über 10ZiG Technology

10ZiG Technology zählt am Markt zu den führenden Anbietern von Thin- und Zero-Clients und dazugehöriger Software. Entwickelt für und zugeschnitten auf die Anforderungen von VDI-, DaaS- oder webbasierten Umgebungen zeichnen sich die Lösungen dadurch aus, dass sie Anwendern eine zeitgemäße und sichere User Experience (UX) bieten.

10ZiG verfolgt konsequent eine Single-Vendor-Strategie, gestützt auf über 20 Jahre Erfahrung im Thin-Client-Markt. Das Hardware-Portfolio umfasst ein breites Spektrum TAA-konformer Endgeräte – von klassischen Desktop-Geräten über Thin-Client-Laptops bis hin zu All-in-One-Systemen – mit vielfältigen Ausstattungsmerkmalen wie Glasfaser- und WLAN-Unterstützung, Quad-Display-Funktionalität und mehr. Komplettiert wird das Angebot durch RepurpOS, das Betriebssystem zur Hardware-Modernisierung, eine benutzerfreundliche inkludierte Managementlösung sowie Hersteller-Support. Ergebnis sind sichere Managed Solutions, die heutige unterschiedliche IT-Anforderungen erfüllen.

Die Zusammenarbeit mit einem beständig wachsenden Ökosystem von Technologiepartnern legt das Fundament dafür, dass die 10ZiG-Produkte kontinuierlich weiterentwickelt werden und stets auf dem neuesten Stand sind. Zudem sind sie flexibel einsetzbar, da sie Connection Broker von Omnissa, Microsoft, Citrix und vielen weiteren Anbietern integrieren. Weitere Informationen: www.10zig.com/de.

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