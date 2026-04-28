Flotten-Digitalisierung ohne Großprojekt: Zwei Einstiege, ein System – schneller produktiv werden

Digitalisierung im Fuhrpark scheitert oft an Komplexität. AREALCONTROL zeigt einen pragmatischen Weg: Zwei Einstiegspunkte, schnelle Ergebnisse – und eine durchgängige Mobility Suite.

Stuttgart, 28. April 2026 – Die Digitalisierung von Flotten gilt in vielen Unternehmen als Mammutprojekt: hohe Investitionen, lange Projektlaufzeiten und komplexe Systemlandschaften schrecken insbesondere mittelständische Betriebe ab. Die AREALCONTROL GmbH aus Stuttgart setzt bewusst auf einen anderen Ansatz – pragmatisch, modular und sofort wirksam.

Der entscheidende Perspektivwechsel: Unternehmen müssen nicht „alles auf einmal“ digitalisieren. Stattdessen definiert AREALCONTROL zwei klare Einstiegspunkte – abhängig vom größten operativen Schmerz im Unternehmen.

Einstieg 1: Fahrzeug-Telematik – Transparenz im Fuhrpark

Für Unternehmen mit Fokus auf Fuhrpark-Optimierung beginnt die Digitalisierung direkt im Fahrzeug. Moderne Telematiklösungen schaffen sofort Transparenz über:

* Fahrzeugnutzung

* Standzeiten

* Routenverläufe

* Verbrauchs- und Leistungsdaten

Das Ergebnis: messbare Effizienzsteigerungen im Flottenmanagement, reduzierte Kosten und eine belastbare Datenbasis für weitere Optimierungen.

Einstieg 2: ArealPilot App – Digitale Auftragssteuerung & KI

Alternativ starten Unternehmen dort, wo der operative Druck am höchsten ist: im Tagesgeschäft. Mit der ArealPilot 360° App digitalisieren sie ihr Auftragsmanagement vollständig – von der Disposition bis zur Rückmeldung aus dem Feld.

Kernfunktionen:

* Digitale Einsatzplanung

* Mobile Auftragsbearbeitung

* Echtzeit-Kommunikation mit Fahrern

* KI-gestützte Tourenoptimierung

Der unmittelbare Effekt: weniger Dispositionsaufwand, schnellere Reaktionszeiten und eine signifikant höhere Auslastung der vorhandenen Ressourcen.

Der entscheidende Vorteil: Integration statt Systembruch

Unabhängig vom Einstieg gilt: Beide Ansätze wachsen nahtlos zusammen. Schritt für Schritt entsteht eine vollständig digitalisierte Flotte, in der Fahrzeuge, Fahrer und Aufträge intelligent vernetzt sind.

AREALCONTROL positioniert sich dabei als zentrale Mobility Suite für alles, was außerhalb des Unternehmens stattfindet – also Fahrzeuge, Einsätze und mobile Prozesse.

Der bestehende ERP- oder CRM-Partner bleibt weiterhin für die internen Systeme zuständig.

Das Ergebnis für Unternehmen

* Deutlich reduzierte Projektkomplexität

* Minimierter Abstimmungsaufwand zwischen Systemanbietern

* Schnellerer Go-live

* Kürzere Amortisationszeiten

„Viele Digitalisierungsprojekte scheitern nicht an der Technologie, sondern an der Komplexität“, so die Einschätzung aus Stuttgart. „Unser Ansatz reduziert diese Komplexität radikal – und bringt Unternehmen schneller in die Umsetzung.“

Fazit

Die Digitalisierung von Flotten ist kein Großprojekt mehr, sondern ein skalierbarer Prozess. Unternehmen starten dort, wo der größte Hebel liegt – und entwickeln ihre Lösung Schritt für Schritt zur vollständig vernetzten, zukunftssicheren Flotte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-601790

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren innovative Telematik- und IoT-Lösungen für Transport, Logistik und Fuhrparkmanagement. Mit modularen Software- und Hardwarelösungen unterstützt das Unternehmen Speditionen, Transportunternehmen und Flottenbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.

Das deutsch-niederländische Team von über 20 Personen besteht aus Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die über eine langjährige Expertise in IoT, Operations Research, Telematik und IT verfügen. Diese interdisziplinäre Kompetenz bildet die Grundlage für die Entwicklung hochinnovativer Lösungen, die sowohl technologische Exzellenz als auch praxisnahe Anwendbarkeit vereinen.

Darüber hinaus sind Vertrieb, Service, Montage und Hardware-Fertigung ausgelagert, wodurch Synergien mit spezialisierten Partnern entstehen. Dieses Modell sorgt für ein optimiertes Kosten-/Leistungsprofil und ermöglicht AREALCONTROL, sich voll auf die Entwicklung und Weiterentwicklung intelligenter Softwarelösungen zu konzentrieren.

Für über 1.250 Kunden in Europa mit mehr als 400 Integrationen in ERP-, CRM-Systeme und TMS werden täglich mehrere hundert Millionen Messages, Status-Meldungen und Dokumentationen über die AREALCONTROL Private-Cloud-Plattform verarbeitet – sicher, skalierbar und 100 % EU-DSGVO-konform.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

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