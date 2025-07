Digital Solutions: Der neue Name für smarte Digitalisierung mit System

PROTEMA nennt den Bereich Operations künftig Digital Solutions und fokussiert sich damit klar auf digitale Strategien, Softwarelösungen und den Einsatz moderner KI-Technologien.

Der bisherige Geschäftsbereich Operations der PROTEMA Unternehmensberatung firmiert ab sofort unter dem neuen Namen Digital Solutions. Der Namenswechsel steht für eine klare inhaltliche Neuausrichtung: Digital Solutions vereint Strategie, Technologie und Umsetzungskompetenz für die digitale Transformation – praxisnah, technologieoffen und zukunftsorientiert.

Digital Solutions – Digitalisierung neu gedacht

Mit Digital Solutions begleiten wir Unternehmen ganzheitlich bei der Digitalisierung – sowohl in direkten Wertschöpfungsprozessen wie Produktion und Logistik als auch in unterstützenden Bereichen wie Finance, Controlling, Einkauf oder Qualitätsmanagement. Unser Ziel: individuelle, skalierbare und intelligente Lösungen, die echten Mehrwert schaffen.

Warum Digital Solutions?

* Weil Digitalisierung mehr ist als Technik.

* Weil Prozesse, Daten und Systeme im Zusammenspiel ihr volles Potenzial entfalten.

* Weil Künstliche Intelligenz – insbesondere generative KI – enorme Chancen bietet, wenn sie gezielt eingesetzt wird.

„Mit Digital Solutions bündeln wir unsere Kompetenzen rund um Business Software, Daten und KI. Unser Anspruch ist es, Unternehmen strategisch und operativ bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten – mit Substanz, System und smarten Technologien“, erklärt Dr. Michael Leupold, Bereichsleiter Digital Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung PROTEMA Unternehmensberatung GmbH.

Unsere Schwerpunkte: Digitalisierung, Automatisierung und KI in der Praxis

Der Geschäftsbereich Digital Solutions steht für fundierte Strategieberatung, durchdachte Systemarchitektur und professionelle Umsetzung. Unsere Leistungen im Überblick:

* Digitalisierungsstrategie & IT-Zielbild: Entwicklung individueller Strategien zur Optimierung von IT-Systemlandschaften – von ERP bis MES – inklusive gezieltem KI-Einsatz.

* Systemauswahl & Softwarekonzeption: Auswahl und Konzeption von ERP-, MES-, WMS- und CRM-Systemen mit ganzheitlichem Blick auf Prozesse, Datenflüsse und Integration.

* ERP-Transformation: Begleitung komplexer ERP-Wechsel – zum Beispiel von SAP ECC zu S/4HANA – mit Fokus auf technologische und prozessorientierte Optimierung.

* Einführung & Projektsanierung: Erfolgreiche Umsetzung neuer Projekte oder Stabilisierung laufender Vorhaben durch methodisches Know-how und langjährige Erfahrung.

* Daten, BI & Analytics: Aufbau moderner Daten- und BI-Architekturen, datengetriebene Entscheidungsunterstützung sowie KI-gestützte Analysen und Prognosen.

* Individuelle Tools & Softwarelösungen: Entwicklung maßgeschneiderter digitaler Anwendungen – von kompakten Webtools bis hin zu integrierten Speziallösungen.

Mit dem neuen Namen Digital Solutions machen wir unsere Ausrichtung noch klarer: Wir bieten zukunftsweisende, smarte Digitalisierung – mit System, Expertise und Fokus auf den Erfolg unserer Kunden.

Weitere Informationen: Zum Geschäftsbereich Digital Solutions

PROTEMA steht seit rund 30 Jahren für die PROzessorientierte Verbindung von TEchnik und MitArbeitern in einer leistungsfähigen Organisation. Mit fundiertem Know-how unterstützen wir als mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen in der Beratung zu Strategien, Prozessen und Organisation sowie Planung, Simulation und Realisierung von Fabrik- und Logistiksystemen. Unsere Berater sind vom Stammsitz in Stuttgart-Degerloch aus weltweit im Einsatz.

Gemeinsam mit unseren international ausgerichteten Kunden schaffen wir die Basis für profitables Wachstum in komplexen dynamischen Märkten und stärken ihre Gesamtorganisation nachhaltig. Wir arbeiten für den Erfolg unserer Kunden, gemeinsam mit diesen haben wir Spaß an Beratung – das ist unsere Motivation.

