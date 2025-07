Schuljahr 2025/2026 – Perfekt organisiert: Schüler- und Lehrer-Kalender im Detail konfigurieren

Hochwertige Papeterie und Designvorlagen mit zahlreichen Schriftarten und -farben

Fotokalender.com, die renommierte Plattform für individuelle Kalender, erweitert ihr Portfolio um ein Produkt, auf das viele lange gewartet haben: Funktionale und kompakte Schüler- und Lehrerkalender, die nach den persönlichen Vorlieben und Erfordernissen frei konfigurierbar sind. Hochwertig in allen Details produziert, entsteht so ein exklusiver Alltagshelfer, der das Schuljahr für jeden Tag optimal organisiert.

Dank der kompakten Formate passen die Schüler- und Lehrerkalender von Fotokalender.com in jeden Schulrucksack und jede Schultasche. Mit der individuellen Konfiguration der Struktur, des Contents und Designs entsteht ein Unikat, das perfekt zum eigenen Schulalltag passt. Aufgrund der Gestaltungsfreiheit sind die neuen Schüler- und Lehrerkalender damit zugleich ein optimales Geschenk mit echtem Mehrwert für Kinder, Jugendliche und Lehrer.

Zur Verfügung stehen verschiedene Papiersorten wie z.B. das 300g Standard-Bilderdruckpapier in matter Ausführung oder das Echtfotopapier als Premiumvariante mit glänzender Oberfläche für exzellente Fotoschärfe. Gebunden werden kann der Kalender mit einer Spiral-, Klebe-, Hardcover- oder Softcoverbindung. Für das Design stehen zahlreiche Kalendervorlagen wie auch Schriftarten und -farben für die Individualisierung bereit. Ebenfalls können Fotos für ein originelles Kalender-Cover eingefügt werden. Bei Bedarf hilft hierbei das Support-Team, um das Layout wie gewünscht zu verwirklichen.

Umfassende Funktionalität für maximale Content-Individualisierung

Frei konfigurierbar sind ebenso die Kalender-Struktur wie auch der Startmonat des Kalenders, der damit nicht länger mit dem Monat Januar beginnen muss. Stattdessen steht der individuelle Planungszeitraum im Vordergrund. Eine Jahresübersicht, Monats- und Wochenplaner strukturieren die unterschiedlichen Zeiträume dabei gewohnt übersichtlich. Feiertage, Geburtstage und weitere Ereignisse lassen sich im Kalender dabei gezielt visuell hervorheben. Gleiches gilt für Notizseiten bis hin zu To-Do-Listen und Adressfelder. Ebenfalls steht im Kalender ausreichend Platz für Notizen, Erinnerungen und Kontaktdaten zur Verfügung. Das Schüler- und Lehrerkalenderkonzept bietet damit eine perfekte Mischung aus umfassender Funktionalität, Personalisierung und modernem Design an. Im Ergebnis entsteht mit jedem Schulkalender ein Unikat, das der eigenen Vorstellung und Anforderung optimal entspricht.

Exzellente Druckqualität garantiert Robustheit und Langlebigkeit

Fotokalender.com verwendet in der eigenen Druckerei in Nürnberg modernste Verfahren für zuverlässig hochwertige Druckergebnisse mit gestochen scharfen Fotos in brillanten Farben. Alle Kalender werden in einem umweltschonenden Druckprozess inklusive darauf ausgerichteter Materialauswahl und erneuerbarer Energie zum Schutz der Umwelt hergestellt.

Weitere Informationen unter: https://www.fotokalender.com/

Über Fotokalender.com:

Fotokalender.com ist eine bekannte Plattform für die individuelle Gestaltung hochwertiger Fotokalender mit Sitz in Nürnberg. Dank der umfassenden Palette an Produkt-Kategorien, Formaten und Designs können Kundinnen und Kunden verschiedenste Kalender für jedes Vorhaben selbst bis ins Detail mit einem einfach zu bedienenden Online-Editor konfigurieren. Zum stetig erweiterten Sortiment gehören exklusive Wand-, Tisch- und Küchenkalender, Monats-, 3-Monats- bis hin zu Wochenkalendern, Taschenkalender und jetzt auch Schüler- und Lehrerkalender. Fotokalender.com produziert alle Produkte umweltschonend und mit erneuerbarer Energie im eigenen Druckereibetrieb.

