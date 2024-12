Perfekt für nachhaltige „Soulmates“ der Valentinstag 2025 im Nova Maldives im Süd Ari Atoll

Nova Maldives introduces a special series of soulful over and underwater couples‘ activities for 2025

Zum Valentinstag 2025 hat das Nova Maldives über und unter Wasser ein nachhaltiges Aktivitätenprogramm für die Seele und die Liebe konzipiert. Das auf kleine feine auf Erwachsene ausgerichtete Inselparadies im Herzen des Süd Ari Atolls bietet ideale Bedingungen, um unvergessliche Momente mit geliebten Menschen zu teilen. Die von kristallklaren Lagunen und einer faszinierenden Unterwasserwelt umgebene Insel vereint natürliche Schönheit mit einem Rückzugsort für Entspannung und das gemeinsame Erleben von purer Idylle. Strand- und Overwater-Villen schaffen den perfekten Rahmen für gemeinsame Zeit, während die beeindruckende Meereslandschaft eine unvergleichliche Kulisse für die Wiederentdeckung von Natur, sich selbst und dem Partner bietet. Taucherlebnisse mit Walhaien, Begegnungen mit Mantarochen und die Erkundung lebhafter Korallenriffe machen diese Insel zu einem einzigartigen Ort.

Für Meeresliebhaber bietet Nova spannende Möglichkeiten, die Wunder der Unterwasserwelt gemeinsam zu erleben. Ein personalisiertes Unterwasser-GoPro-Fotoshooting hält zeitlose Momente fest, bei denen Paare Hand in Hand tauchen und Erinnerungsstücke schaffen. Eine private Nachttauchsession am Hausriff eröffnet unter Mondlicht die geheimnisvolle nächtliche Welt des Ozeans. „His & Hers“-Tauchstunden ermöglichen Paaren, gemeinsam Fähigkeiten zu entwickeln und die Freude an der Entdeckung zu teilen. Nova’s Lage im South Ari Marine Park (SAMPa), dem größten Schutzgebiet der Malediven, bietet Zugang zu einer 42 km² großen Korallenriffregion, die für Walhaie und Mantarochen bekannt ist. Schnorchelausflüge ermöglichen Paaren Begegnungen mit diesen majestätischen Meeresbewohnern und schaffen eine besondere Verbindung zur Natur und zueinander.

Umweltbewusste Paare können den Valentinstag mit Sinn und Schönheit erleben. Eine geführte Tour zur Meeresbiodiversität, geleitet von Nova’s Aquaholics Expertenteam, eröffnet Einblicke in die vielfältige Unterwasserwelt und stärkt das Bewusstsein für das einzigartige Ökosystem der Malediven. Eine Korallenpflanzungsaktion bietet Paaren die Möglichkeit, aktiv zur Erhaltung der Riffe beizutragen und eine bleibende Wirkung zu hinterlassen. Gepflanzte Korallen können adoptiert werden, mit halbjährlichen Updates zu ihrem Wachstum.

Das Eskape Spa bietet Paaren die ideale Gelegenheit für gemeinsames Relaxen und um die Seele baumeln zu lassen. Eine revitalisierende Paarmassage sorgt für tiefe Entspannung und Regeneration. Eine Bootstour bei Sonnenuntergang während der „golden hour“ schafft magische Momente, während eine Delfinbeobachtung unvergessliche Begegnungen mit spielerischen Meeresbewohnern ermöglicht.

Abends laden die romantische Location und die exklusive Kulinarik des Nova Maldives zu besonderen Erlebnissen ein. Ein privates Stranddinner, ein abgeschiedenes Sandbank-Festmahl unter den Sternen oder eine kulinarische Reise in den Restaurants Flames oder Mizu schaffen die perfekte Verbindung aus Geschmack und Romantik, ergänzt durch die beeindruckende Kulisse der Insel.

Ein Aufenthalt im Februar 2025 beginnt für zwei Personen inklusive Vollpension bei 810 EUR pro Nacht für Strandvillen und 1055 EUR pro Nacht für Poolvillen. Weitere Informationen und Buchungen unter https://nova-maldives.com/

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

